Galaxy Z Flip 5 : Samsung voit enfin les choses en grand pour son smartphone pliable

À quelques semaines de sa présentation officielle, la prochaine version du smartphone pliable de Samsung – le Galaxy Z Flip – dévoile de nouvelles photos nous permettant d’en savoir plus sur ce qui nous attend. On fait le point.

Et oui, c’est déjà la 5ᵉ génération de Galaxy Z Flip que Samsung va présenter le 27 juillet prochain. Après des premiers modèles prometteurs, le géant coréen tente de s’approcher, génération après génération, de la perfection en corrigeant le maximum de défauts. Et si cette nouvelle mouture était celle de la maturité ?

Avec cette version, Samsung joue gros, car la concurrence se fait de plus en plus féroce. Motorola, Oppo ou encore Huawei ont déjà rejoint la partie, et c’est maitenant Google qui va se lancer dans l’arène avec son très attendu Pixel Fold.

A lire aussi : Smartphone Pliable, Comparatif des Meilleurs Téléphones Pliables

Une mécanique améliorée

Véritable talon d’Achille du Galaxy Z Flip, la charnière du smartphone a souvent été critiquée par son manque apparent de robustesse. Elle empêchait également le smartphone d’être résistant à l’eau et à la poussière, ce qui fait tâche dans un marché où la plupart des modèles premium sont bien souvent classés IP68 et résistent à l’immersion.

Pour ce nouveau modèle, Samsung devrait enfin recevoir la certification IP58 grâce à une charnière retravaillée en profondeur. Celle-ci devrait donc être plus solide mais aussi résistante à l’eau comme à la poussière.

Samsung Z Fold 5 and Z Flip 5 will come with IP58 rating.#Samsung #GalaxyZFold5 #GalaxyZFlip5

Via: https://t.co/vBCnkGInUI pic.twitter.com/TZ7J7HMhCe — unbiased tech (@areebahmad1) June 9, 2023 Le Flip 5 devrait enfin recevoir la certification IP58

Le Galaxy Z Flip 5 aura un écran externe beaucoup plus grand

C’est sans doute la nouveauté la plus attendue et la plus marquante : l’écran externe du Galaxy Z Flip passe en effet de 1,9 pouces sur le Z Flip 4 à 3,4 pouces sur le Z Flip 5. Une évolution de taille qui devrait bouleverser l’usage de cet écran. Jusqu’ici réservé à des widgets, le nouvel écran devrait permettre d’utiliser des applications comme YouTube ou Maps. Le clavier de Samsung devrait également être compatible. On imagine que les développeurs auront à cœur de rendre un grand nombre d’applications compatibles avec ce nouvel écran.

The Music Widget in Z Flip 5 will look something like this.

I created the concept based on leaked information. pic.twitter.com/0kmw1Pg7mh — Marqus🫡 (@MarqusPlus) June 16, 2023 L’écran externe devrait se montrer beaucoup plus pratique que sur les précédents modèles

Un design plus travaillé

La mise en place de cet écran a nécessité un changement de disposition des capteurs photos qui se retrouvent désormais alignés de manière horizontale. L’écran externe, lui, reçoit une découpe sur sa partie haute du plus bel effet. Dans l’ensemble, le design de cette nouvelle génération apparaît plus travaillé.

Face au Z Flip 5, le modèle actuel devrait prendre un sacré coup de vieux !

Quand sera disponible le Samsung Galaxy Z Flip 5 ?

Le Galaxy Z Flip 5 devrait être présenté par Samsung le 27 juillet prochain, en même temps que le Z Fold 5. La commercialisation des deux modèles devrait suivre dans le courant du mois d’août, comme c’était le cas pour les précédents modèles de la gamme.

A quel prix sera disponible le Samsung Galaxy Z Flip 5

Contre toute attente, et malgré un contexte général de forte hausse des prix du fait de l’inflation, Samsung a décidé de ne pas augmenter le tarif de son Galaxy Z Flip 5 qui devrait donc être disponible pour 1 109 euros. Du côté du Z Fold 5, Samsung a même préféré en baisser le prix. Cette décision s’explique également par le fait que ce type de smartphone présente un tarif déjà très élevé, et peine donc à trouver un public plus large.

Questions Fréquentes