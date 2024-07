Le Samsung Galaxy S23 Ultra est à moitié prix grâce à cette promo des soldes d’été

À peine un an après son lancement, le Samsung Galaxy S23 Ultra bénéficie déjà d’une réduction de prix sur Rakuten. Cette offre représente une opportunité à ne pas manquer si vous souhaitez acquérir ce smartphone haut de gamme à moindre coût.

Si vous désirez profiter des fonctionnalités innovantes de Samsung sans vous ruiner, vous êtes au bon endroit. Voici comment tirer parti de cette promotion sur Rakuten et obtenir votre Samsung Galaxy S23 Ultra à un prix avantageux.

Samsung Galaxy S23 Ultra à -51% sur Rakuten

Chez Rakuten, vous pouvez bénéficier d’une remise exceptionnelle de 51 %, soit une économie de 733,01€, sur l’achat du Samsung Galaxy S23 Ultra. Rien que ça ! Ce smartphone fait partie des dernières innovations de la marque, offrant des fonctionnalités avancées pour simplifier et enrichir votre quotidien avec une puissance maximale.

Ce modèle en promotion est une version américaine qui est compatible avec tous les opérateurs en France et est assorti d’une garantie de 24 mois pour votre tranquillité d’esprit. Vous pouvez vous procurer ce Samsung Galaxy S23 Ultra dans sa teinte « noir fantôme » pour seulement 685,99€ au lieu de 1 419€. Il est disponible avec une capacité de stockage de 256 Go et 8 Go de RAM, vous offrant ainsi un espace généreux pour stocker toutes vos données.

Samsung Galaxy S23 Ultra : top ou flop ?

Le tout nouveau Galaxy S23 Ultra du géant coréen concentre toutes les avancées technologiques les plus récentes en matière de smartphones. En tête de liste, son remarquable écran avec une technologie Dynamic AMOLED 2x, offrant une diagonale de 6,8 pouces et une résolution Quad HD+. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une fluidité remarquable dans l’affichage des contenus, offrant ainsi une expérience visuelle immersive et fluide.

En ce qui concerne la puissance, le smartphone est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, offrant des performances remarquables, soutenu par une RAM de 8 Go. Cette configuration permet une navigation fluide sur le web, la lecture de vidéos, et surtout une expérience de jeu immersive.

La section photographique n’est pas en reste. Son système photographique est clairement de qualité professionnelle. Composé de quatre caméras, il offre une polyvalence exceptionnelle : un capteur principal de 200 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif 10x de 10 mégapixels et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels. Grâce à cette configuration, le S23 Ultra capture avec précision les émotions et les détails, offrant ainsi des clichés d’une réalité saisissante. La capacité d’enregistrement vidéo en 8K vient compléter cette performance, permettant de capturer des moments avec une clarté exceptionnelle.

En ce qui concerne le système d’exploitation, le Galaxy S23 est livré avec la version d’Android 13, associée à la surcouche OneUI 5.1. Cette interface complète facilite le multitâche et offre de nombreuses options de personnalisation pour une expérience utilisateur optimisée.