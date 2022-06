Alors que le Galaxy S22 est disponible dans les magasins depuis le 25 février dernier, Samsung prépare déjà le modèle suivant. Les rumeurs se multiplient sur le nouvel appareil de l’entreprise sud-coréenne. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le prochain flagship du géant high-tech.

A chaque nouvelle génération de smartphone, les grands constructeurs doivent proposer des améliorations, une innovation qui fera beaucoup parler dans la presse et séduira le public. Il est encore tôt pour savoir les détails de ce que Samsung proposera avec le Galaxy S23 dont la sortie est prévue en 2023. Cependant, les analystes et des fuites permettent de nous livrer à des projections.

Un écran incurvé pour le Galaxy S23 ?

C’est l’information qui a fait bruisser la presse tech dès le début du mois de février. Alors même que le Galax S22 n’était pas encore sorti, la rumeur d’un écran incurvé pour le prochain modèle est apparue dans la presse spécialisée. Cet écran incurvé serait présent sur tous les côtés du smartphone et pas seulement sur les tranches verticales, comme aujourd’hui sur le modèle Ultra.

C’est le leaker Ice Universe qui a dévoilé cette information sur son compte Twitter. » Je viens juste d’apprendre que Samsung Display a maintenant la possibilité de produire un écran incurvé sur les quatre côtés « .

I just learned that Samsung Display does have the ability to mass produce four sided equal width Quad curved screen. — Ice universe (@UniverseIce) February 3, 2022

Pour Samsung, cette nouvelle technologie a le potentiel de donner un coup de fouet au design des modèles de l’entreprise en rajeunissant leur look. Xiaomi avait déjà tenté cette approche en 2021 mais il s’agissait simplement d’un prototype. En revanche, les gains purement techniques d’un tel design restent encore très incertains. Reste aussi à savoir si cette technologie concernerait l’ensemble de la gamme ou simplement le modèle haut de gamme ultra. Si on se fie aux habitudes de l’entreprise sud-coréenne, cela pourrait être un petit « plus » proposé uniquement sur le modèle premium de la gamme.

Possible design du futur Galaxy S23

Quel processeur pour le Galaxy S23 ?

C’est sans doute la véritable petite révolution qui se profile pour le Galaxy S23 mais aussi le S22 FE. Samsung pourrait miser, pour la première fois depuis 2011, par un chipset conçu par Mediatek. Jusque-là, l’entreprise mise sur une stratégie différente selon la région. Aux Etats-Unis, il s’agit des puces de Qualcomm alors que dans le reste du monde ce sont plutôt celles d’Exynos.

A l’heure actuelle, Samsung continue de développper ses propres puces mais ne possède que 6,6% des parts de marché. Moins que Qualcomm (37,7%) et Mediatek (26,6%). Cette dernière entreprise produit surtout des équipements pour des smartphones de milieu et entrée de gamme. Mais la situation évolue à ce niveau et l’entreprise cherche à se défaire de son image cheap. Les Soc Mediatek pourraient toutefois être limités aux marchés asiatiques alors que la puce Qualcomm serait toujours pour les Etats-Unis et celle d’Exynos pour l’Europe.

Une telle stratégie n’aurait donc pas d’influence à court terme pour les clients en France. Cependant, il peut s’agir du début d’une nouvelle stratégie pour Samsung.

Un appareil photo haut de gamme ?

Du neuf pourrait aussi être au programme du côté de l’appareil photo choisi par Samsung pour équiper le smartphone. Selon des informations du célèbre leaker Ice Universe, le capteur photographique pourrait faire un véritable bond en avant. On parle ainsi d’un capteur de 200 mégapixels « optimisé pour plusieurs années ».

Un détail rend cette information particulièrement crédible. Le composant a déjà été dévoilé par Samsung, il s’agit de l’IsoCell HP1. Il peut aussi prendre de très belles photos même lorsque la luminosité est faible et filmer des vidéos en 8K à 30 images par seconde. Reste à savoir si ce nouvel appareil photo sera uniquement conçu pour la version Ultra du Galaxy S23 ou bien s’il sera aussi accessible aux autres modèles qui ne sont pas haut de gamme. A noter que les fans devraient aussi être séduits par la technique d’assemblage Chameleon Cell, conçue par Samsung.

Des petits plus et moins sur le futur smartphone Samsung…

Parmi les rumeurs, on trouve aussi de nombreuses petites informations plus variées. Alors que Samsung n’inclut plus de bloc de charge et d’écouteurs dans la boîte de ses smartphones, l’entreprise pourrait aussi cesser de proposer la protection d’écran gratuite. Si celle-ci est encore présente dans de nombreux pays, ce n’est déjà plus le cas en Corée du Sud.

S’agit-il d’une « moins value » pour les clients de l’entreprise ? Un responsable de la société Samsung a défendu cette approche : » la série Galaxy S22 a appliqué l’aluminium Armor, le matériau le plus résistant utilisé dans les smartphones pour la première fois dans la série S, et le Corning Gorilla Glass Victus+ pour la première fois dans un smartphone « . En clair, les appareils sont beaucoup plus robustes. Pour Samsung, c’est aussi l’occasion de faire des économies intéressantes.

Vers une baisse de prix du Galaxy S23 ?

Ces dernières années, les prix de nombreux smarpthones ont continué à augmenter. Apple n’a pas hésité à franchir la barre des 1.000 euros et les autres entreprises ont suivi la même logique. Les grands fabricants n’hésitent pas à augmenter systématiquement le prix d’un modèle à l’autre. Le Galaxy S23 de Samsung pourrait cependant constituer l’exception.

Selon les informations du site TechRadar, le choix des puces MediaTek pourrait potentiellement permettre à l’entreprise de baisser le tarif de son nouveau flagship. En effet, les modèles de cette entreprise, qui équipent aussi les Xiaomi 12 et Oppo Find X5 Pro en Asie, ont un coût bien inférieur à ceux aujourd’hui utilisés. Conséquence directe, le smartphone pourrait aussi être plus abordable pour le grand public. Si le coût de production est plus faible, Samsung pourrait donc constituer de baisser son prix ou bien d’ajouter des meilleurs composants ou technologies.

C’est donc une bonne nouvelle pour les caractéristiques techniques ou le portefeuille des clients. Il sera intéressant de voir le choix que fait l’entreprise dans ce domaine.

Il est bien sûr encore un peu tôt pour savoir à quel moment exactement le Galaxy S23 de Samsung sera commercialisé par l’entreprise sud-coréenne. On peut raisonnablement penser que Samsung devrait conserver son rythme habituel.

Pour sa gamme Galaxy S, qui constitue le fleuron de ses modèles grand public, Samsung mise en général sur une grande présentation qui se tient au début du mois de février. Puis, les modèles sont proposés au grand public dans les semaines qui suivent. Il est donc probable que l’entreprise fasse encore de même l’année prochaine.

Attention toutefois, cet échéancier reste dépendant de nombreux paramètres externes. En effet, alors que l’on fait encore face à une pénurie de composants, cela peut retarder la production et ensuite la mise en vente des nouveaux modèles. En cas de nouveaux problèmes sanitaires, la situation pourrait aussi se compliquer pour le prochain flagship de Samsung.