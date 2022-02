Ça y est : la nouvelle famille Galaxy S22 comprenant le S22, le S22+ et le S22 Ultra a enfin été dévoilée par Samsung. Fiches techniques des smartphones, prix et date de sortie des appareils : voici tout ce que vous devez savoir.

Après des semaines et des semaines de fuites en tout genre qui nous ont fait baver sur les prochains grands smartphones de la famille Galaxy, nous les avons enfin vus au dernier Unpacked. Les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra sont bien officiels, et arriverons bien vite par chez nous ! Pour patienter avant d’avoir le dernier bijou de Samsung dans vos mains, ou pour vous aider à prendre votre décision sur la dernière ligne droite, vous retrouverez ici toutes les informations importantes les concernant.

Fiches techniques des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Voici les fiches techniques comparées des trois derniers Samsung Galaxy S22.

Galaxy S22 S22+ S22 Ultra SoC Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 2.8GHz + 2.5GHz + 1.7GHz, 4nm, AMD RDNA 2 Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 2.8GHz + 2.5GHz + 1.7GHz, 4nm, AMD RDNA 2 Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 2.8GHz + 2.5GHz + 1.7GHz, 4nm, AMD RDNA 2 RAM et stockage 8Go RAM, 128/256Go 8Go RAM, 128/256GB 8/12Go RAM, 128/256/512Go Logiciel Google Android 12, Samsung One UI 4.1 Google Android 12, Samsung One UI 4.1 Google Android 12, Samsung One UI 4.1 Écran 6.1″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 pixels, Infinity-O, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1500 nits, 425 ppp 6.6″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 pixels, Infinity-O, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 393 ppp 6.8″ Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 pixels, Infinity-O Edge, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 500 ppp Photo arrière 50 MP (caméra principale, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD)



12 MP (ultra grand-angle, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″ , 1.4 µm)



10 MP (telephoto x3, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) 50 MP (caméra principale, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD)



12 MP (ultra grand-angle, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″ , 1.4 µm)



10 MP (telephoto x3, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) 108 MP (caméra principale, 85°, f/1.8, 2PD, OIS)



12 MP (ultra grand-angle, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm, 2PD, AF)



10 MP (Telephoto x3, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS)



10 MP (Telephoto x10, 11°, f/4.9, 230mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) Photo avant 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) 40 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/2.8″, 0.7 µm, AF) Capteurs divers Accéléromètre, baromètre, lecteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran, gyroscope Accéléromètre, baromètre, lecteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran, gyroscope, UWB Accéléromètre, baromètre, lecteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran, gyroscope, UWB Autonomie (batterie) 3700 mAh, charge rapide, charge sans fil 4500 mAh, charge rapide, charge sans fil 5000 mAh, charge rapide, charge sans fil Connectivité Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) Coloris Phantom Black, Blanc, Or rose, Vert Phantom Black, Blanc, Or rose, Vert Phantom Black, Blanc, Bordeaux, Vert Dimensions 146.0 x 70.6 x 7.6mm 157.4 x 75.8 x 7.64mm 163.3 x 77.9 x 8.9mm Poids 167 grammes 195 grammes 227 grammes

Notez que tous ces appareils profitent en France du SoC Exynos 2200, tandis que la version américaine est équipée du Qualcom Snapdragon 8 Gen 1. La grande nouveauté du dernier SoC développé par Samsung est l’intégration d’une partie GPU créée en partenariat avec AMD sur l’architecture RDNA 2. Vous ne rêvez pas : il s’agit de la même architecture que celle utilisé dans les PS5 et Xbox Series X/S.

Les configurations photo sont identiques sur tous les appareils, à l’exception du Galaxy S22 Ultra. Ce dernier bénéficie d’un capteur telephoto supplémentaire à l’arrière, qui vous permettra de profiter d’un zoom x10 sans perte, ainsi que d’un capteur photo avant largement plus performant à 40 MP et avec une ouverture f/2.2.

Design des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Samsung n’a pas abandonné son petit format cette année. Le Galaxy S22 continue d’être son offre qui permet de retrouver un smartphone facilement utilisable à une seule main, mais qui ne fait aucune impasse sur sa fiche technique. Vous retrouvez donc la même configuration photo que son grand frère, mais dans un petit corps moins épais que le Galaxy S21 et toujours aussi compact. Le Galaxy S22+ suit la même trajectoire, en intégrant simplement un écran bien plus grand et une batterie plus importante.

C’est du côté du Galaxy S22 Ultra que la différence se fait sentir. Cette année, la question ne se pose plus : la gamme Note a bien été remplacée par ce nouveau modèle. On le détermine facilement par deux aspects. D’abord, l’intégration naturelle du S-Pen au sein même de son design, qui se retrouve dans le même compartiment en bas du téléphone que les téléphones Note précédents. Mais aussi par son design, puisque le Galaxy S22 Ultra reprend les angles droits plus francs de ses cousin et fait l’impasse sur l’ilot photo au dos pour plus de sobriété.

Les prix des Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra

Les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra ont été officiellement dévoilés lors du Galaxy Unpacked du 9 février 2022. Vous pouvez retrouver chacun des modèles en plusieurs configurations avec des tarifs différents.

Pour le Samsung Galaxy S22 :

8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 859 euros

8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 909 euros

Pour le Samsung Galaxy S22+ :

8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 1059 euros

8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 1109 euros

Pour le Samsung Galaxy S22 Ultra :

8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 1259 euros

12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 1359 euros

12 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1459 euros

12 Go de RAM et 1 To de stockage : 1659 euros

Les précommandes des Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra ont commencé juste après la conférence d’annonce de Samsung. La date de sortie du Galaxy S22 Ultra est prévue pour le 25 février prochain en France et à travers le monde. Pour les Galaxy S22 et S22+, il faudra attendre le 11 mars.

Compte tenu du contexte de pénurie actuel, mieux vaudra sauter sur l’occasion de les récupérer dès qu’ils sont disponibles, de peur que les stocks ne puissent pas suivre la demande comme ce fut le cas pour de nombreux lancements ces deux dernières années.