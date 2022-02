Samsung Galaxy S22, S22+ ou S22 Ultra : lequel choisir ?

Faut-il craquer pour le Galaxy S22, le Galaxy S22+ ou le Galaxy S22 Ultra ? Difficile de faire son choix face aux trois mastodontes que Samsung propose désormais dans le milieu des smartphones. Mais on peut déjà vous conseiller.

Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra : fiches techniques comparées

Galaxy S22 S22+ S22 Ultra SoC Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 2.8GHz + 2.5GHz + 1.7GHz, 4nm, AMD RDNA 2 Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 2.8GHz + 2.5GHz + 1.7GHz, 4nm, AMD RDNA 2 Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 2.8GHz + 2.5GHz + 1.7GHz, 4nm, AMD RDNA 2 RAM et stockage 8Go RAM, 128/256Go 8Go RAM, 128/256GB 8/12Go RAM, 128/256/512Go Logiciel Google Android 12, Samsung One UI 4.1 Google Android 12, Samsung One UI 4.1 Google Android 12, Samsung One UI 4.1 Écran 6.1″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 pixels, Infinity-O, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1500 nits, 425 ppp 6.6″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 pixels, Infinity-O, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 393 ppp 6.8″ Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 pixels, Infinity-O Edge, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 500 ppp Photo arrière 50 MP (caméra principale, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD)



12 MP (ultra grand-angle, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″ , 1.4 µm)



10 MP (telephoto x3, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) 50 MP (caméra principale, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD)



12 MP (ultra grand-angle, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″ , 1.4 µm)



10 MP (telephoto x3, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) 108 MP (caméra principale, 85°, f/1.8, 2PD, OIS)



12 MP (ultra grand-angle, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm, 2PD, AF)



10 MP (Telephoto x3, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS)



10 MP (Telephoto x10, 11°, f/4.9, 230mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) Photo avant 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) 40 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/2.8″, 0.7 µm, AF) Capteurs divers Accéléromètre, baromètre, lecteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran, gyroscope Accéléromètre, baromètre, lecteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran, gyroscope, UWB Accéléromètre, baromètre, lecteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran, gyroscope, UWB Autonomie (batterie) 3700 mAh, charge rapide, charge sans fil 4500 mAh, charge rapide, charge sans fil 5000 mAh, charge rapide, charge sans fil Connectivité Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) Coloris Phantom Black, Blanc, Or rose, Vert Phantom Black, Blanc, Or rose, Vert Phantom Black, Blanc, Bordeaux, Vert Dimensions 146.0 x 70.6 x 7.6mm 157.4 x 75.8 x 7.64mm 163.3 x 77.9 x 8.9mm Poids 167 grammes 195 grammes 227 grammes

Galaxy S22 vs S22+ vs S22 Ultra : design

Côté design, Samsung n’a pas forcément réinventé la roue cette année. Il faut dire que les Galaxy S21 avaient été l’occasion pour le constructeur coréen te trouver sa nouvelle image de marque, comme c’est souvent le cas avec ses modèles impairs. Les Galaxy S22 et S22+ profitent donc toujours de la même esthétique, qui commence dès le corps par des bords très arrondis. Sans compter bien sûr l’écran, presque bord à bord, qui est la star du show dès que l’on regarde en face un smartphone moderne de nos jours. Et ce petit poinçon tout en haut, bien centré, qui accueille la caméra principale. Pas d’écran arrondi sur les côtés, mais une surface bien plane qu’il est très facile d’appréhender.

C’est à l’arrière que Samsung a mis sa nouvelle patte : l’ilot photo. Quitte à devoir intégrer des capteurs toujours plus puissants, et donc toujours plus large, la marque en a profité pour lui dédier sa propre esthétique. Voici donc encore une fois cette petite protubérance intégrée sur le côté, qui grâce à cela devient moins une gêne qu’une marque de fabrique. Ca fonctionnait très bien esthétiquement l’année dernière, et ça continue de fonctionner ici, au même titre d’ailleurs que les coloris assez sobres proposés pour chaque modèle. Le Galaxy S22+ ne se démarque ici du Galaxy S22 que par sa taille agrandie et le poids qui suit. Compact ou large, à vous de choisir.

Le plus intéressant en termes de design est finalement le Galaxy S22 Ultra. Ce dernier reprend ici les grandes lignes de design de feu la gamme Note. On retrouve donc un format beaucoup plus carré, plus sobre et professionnel ce faisant, et un écran qui embrasse les bordures latérales pour disparaître dans le design de la face avant. La sobriété s’exprime également au dos, où vous ne trouverez pas ce fameux ilot photo pour plutôt retrouver les capteurs intégrés à même la coque, sans fioriture. Le Galaxy S22 Ultra n’est pas la reine du bal : il est l’adulte qui l’organise. Oser la sobriété dans un milieu smartphone qui tend à chercher son originalité par l’exubérance le fait immédiatement sortir du lot, et c’est pour cela qu’on l’aime.

Galaxy S22 vs S22+ vs S22 Ultra : écran

C’est sur cette catégorie que seul le Galaxy S22 se met quelque peu en retrait. Mais pas forcément d’une manière très marquante. Les trois modèles possèdent la même génération de dalle Dynamic AMOLED 2X, bien qu’à 6.1″, 6.6″ et 6.8 pouces respectivement. Les trois ont le droit au même taux de rafraîchissement et la même qualité intrinsèque. Mais le Galaxy S22 est limité à une luminosité maximale de 1500 nits, contre 1700 nits pour ses grands frères les Galaxy S22+ et S22 Ultra. La différence ne saura être marquante que sur les contenus HDR, et 1500 nits est déjà largement au dessus du lot, mais on peut ainsi voir le bénéfice qu’il y a à avoir une diagonale plus étendue.

Le Galaxy S22 Ultra va un peu plus loin en termes de définition pour sa diagonale de 6.8 pouces, et c’est bien normal. Du lot, il est le seul à proposer une définition Quad HD contre Full HD pour ses confrères, permettent de retrouver un taux de pixels par pouce largement supérieur. La netteté est bien marquante sur ce dernier, mais ça ne rend pas les Galaxy S22 et S22+ moins excellents pour autant. Il s’agit plus ici de retrouver le top du top.

Galaxy S22 vs S22+ vs S22 Ultra : performances

C’est peut-être le moment où Samsung est le plus digne d’éloge. Les trois smartphones profitent en effet de performances presque en tous points similaires, puisqu’ils intègrent tous trois l’Exynos 2200. On vous refait le pitch : un cœur haute performance Cortex-X2 cadencé à 2.8 GHz, trois cœurs équilibrés Cortex-A710 à 2.5 GHz et quatre cœurs basse consommation Cortex-A510. Mais surtout un GPU reprenant l’architecture AMD RDNA 2, qui est actuellement utilisée par les consoles PS5 et Xbox Series X, et est compatible ray-tracing.

La seule différence notable entre ces appareils est que le Galaxy S22 Ultra intègre 12 Go de RAM dans ses plus grandes configurations, contre 8 Go pour les autres. Dans les faits, ces Go serviront surtout au multitâche ; ils ne sont pas nécessaires pour profiter pleinement de la puissance de l’Exynos 2200.

Galaxy S22 vs S22+ vs S22 Ultra : photo

Les Galaxy S22 et S22+ partagent la même configuration à trois capteurs. On y retrouve un capteur principal de 50 mégapixels à objectif ouvrant en f/1.8, un capteur ultra grand-angle à objectif ouvrant en f/2.2 et un capteur telephoto à objectif ouvrant en f/.4. Le tout intégralement stabilisé, aussi bien pour la photo que la vidéo. On connaît Samsung sur ce terrain : cette configuration est excellente, la qualité du matériel se joignant à celle du traitement logiciel de la firme coréenne. Ces trois capteurs sont les plus utiles sur smartphone pour trouver ses clichés sans se priver.

Le Galaxy S22 Ultra reprend la même philosophie, mais met les petits plats dans les grands. Le capteur principal passe à 108 mégapixels avec un objectif ouvrant en f/1.8 et il ajoute à cela un quatrième capteur, telephoto lui aussi, de 10 mégapixels à objectif ouvrant en f/4.9. Là où les Galaxy S22 et S22+ promettent un zoom x3 sans perte, le Galaxy S22 Ultra se permet d’avoir également un autre niveau de zoom sans perte à x10 cette fois-ci. En prime, son capteur avant passe à 40 mégapixels pour réaliser vos meilleurs selfies.

Aucun de ces Galaxy S22 ne décevra pour ce qui est de prendre des photos et enregistrer des vidéos. Mais si vous voulez travailler avec la meilleure base qui soit, qu’il s’agisse de faire du montage vidéo ou des retouches photo, le Galaxy S22 Ultra a ce petit truc en plus qui le sort du lot.

Galaxy S22 vs S22+ vs S22 Ultra : autonomie

Le Galaxy S22 est peut-être le modèle le plus inquiétant pour ce qui est de son autonomie, puisqu’il n’intègre qu’une batterie de 3700 mAh. Ceci étant, avec l’évolution de la finesse de gravure de la dernière puce Exynos 2200, il propose essentiellement la même autonomie que le Galaxy S21 en son temps. Evidemment, ce n’est pas le modèle le plus tenace, mais face aux autres smartphones compact de sa catégorie, il a des allures de champion.

Les Galaxy S22+ et S22 Ultra font presque la course coude à coude. Il faut dire que si le premier s’équipe d’une batterie de 4500 mAh et l’autre d’une de 5000 mAh, le dernier a quant à lui beaucoup plus de pixels à pousser sur son grand écran et quelques fonctionnalités à gérer en supplément. Il s’agit donc bien plus de déterminer quel usage vous intéresse le plus dans ce cadre.

Notez que les Galaxy S22 et S22+ ont une recharge rapide jusqu’à 25W, quand le S22 Ultra supporte jusqu’à 45W. Pour le reste, qu’il s’agisse de la recharge sans fil ou de la recharge inversée, les performances sont les mêmes entre les trois appareils.

Galaxy S22 vs S22+ vs S22 Ultra : prix

Le Samsung Galaxy S22 est d’ores et déjà disponible en précommande avec ces configurations :

8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 859 euros

8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 909 euros

Les précommandes du Samsung Galaxy S22+ proposent ces configurations :

8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 1059 euros

8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 1109 euros

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est en précommande avec ces configurations :

8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 1259 euros

12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 1359 euros

12 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1459 euros

12 Go de RAM et 1 To de stockage : 1659 euros

Le constat est assez simple : dans l’ordre, chaque appareil est vendu toujours 200€ de plus que son modèle plus accessible.

Galaxy S22 vs S22+ vs S22 Ultra : lequel acheter ?

Cette année, Samsung a très bien équilibré sa gamme, faisant que trouver le « profil type » de l’acheteur de chaque appareil est incroyablement facile. Constatez simplement.

Vous cherchez un smartphone compact sans pour autant devoir faire de concessions comme c’est trop souvent le cas ? Alors il n’y a pas photo : le Galaxy S21 est fait pour vous. Il a tout des grands, mais dans un format très facile à utiliser à une main qui ne vous demandera pas d’avoir un sac à main ou un jean cargo pour être transporté.

Vous voulez un grand format ? Alors le Galaxy S22+ est là pour vous. Encore une fois, l’une des meilleures configurations disponibles sur un smartphone premium, sans aucune concession. Que vous vouliez jouer à des jeux puissants ou faire d’excellentes photos, il saura répondre à tous vos besoins.

Vous voulez un smartphone qui maximise votre productivité ? Alors le Galaxy S22 Ultra est votre meilleur choix. Les meilleurs composants intégrés dans un smartphone sobre, ultra puissant, et qui vous permettra autant de faire les meilleures photos que de suivre en toute aise la moindre conférence. Tout en prenant manuellement des notes ou en faisant des retouches photo !