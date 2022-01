Samsung Galaxy S22 : les prix en euros des nouveaux modèles sont en fuite

Les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra s’apprêtent à être officiellement dévoilés. Grâce à une fuite, nous connaissons déjà leurs prix en euros.

Les secrets ne sont pas gardés très longtemps dans l’univers high-tech. Il faut dire que chaque constructeur se doit de faire confiance à de nombreux partenaires à travers le monde pour réussir à conserver l’effet de surprise. Mais ce faisant, les potentiels de fuite se font toujours plus grand. Ce n’est pas pour rien si à l’aube du prochain Samsung Galaxy Unpacked de 2022, nous commençons déjà à avoir toutes les informations concernant les prochains Galaxy S22.

Les prix des Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra

C’est aujourd’hui du côté de Roland Quandt, une source d’information connue et reconnue dans le milieu du smartphone, que l’on se tourne. L’homme bien informé nous offre aujourd’hui les prix en euros des prochains smartphones de Samsung, à savoir les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Pour rappel, ce dernier teasé pour le Galaxy Unpacked 2022 devrait disposer d’un stylet, et devenir le successeur de facto de la gamme Note aujourd’hui défunte. Voici la tarification des prochains modèles :

Whoever said S22 series was to be cheaper, didn't think of Covid, parts shortages and inflation.



Actual official EURO prices:

S22 8/128GB = 849

S22 8/256GB = 899

S22+ 8/128GB = 1049

S22+ 8/256GB = 1099

S22 Ultra 8/128GB = 1249

S22 Ultra 12/256GB = 1349

S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz — Roland Quandt (@rquandt) January 22, 2022

Comme le remarque le journaliste allemand, les Samsung Galaxy S22 sont loin d’être vendus moins chers que leurs précédentes incarnations. Le Galaxy S22 débuterait à 849€ pour 8 GO de RAM et 128 Go de stockage. Le Galaxy S22+ serait lui à 1049€ pour la même configuration. Quand au S22 Ultra et son S Pen, il réclamera pas moins de 1249€, toujours avec le même couple RAM/disque dur.

A titre de comparaison, le Galaxy S21 était vendu 859€ à sa sortie, 1059€ pour le Galaxy S21+ et 1259€ pour le modèle Ultra. Nous restons donc, à 10€ près, dans la même tranche de prix que la génération précédente. Il est au moins sympathique de constater que malgré les problèmes d’approvisionnement en composants dus à la pénurie, Samsung n’en a pas profité pour rehausser ses tarifs. Samsung a aussi déjà présenté ses modèles plus abordables, comme le Galaxy S21 FE, peu de temps avant : il faut faire place au haut de gamme désormais. Ce que l’on a hâte de découvrir d’ici le 9 février, date du Galaxy Unpacked 2022, c’est comment les Galaxy S22 justifieront leurs prix. Les fonctionnalités et la qualité font tout dans le premium, et la concurrence est toujours plus rude.