Samsung Galaxy S21 FE officialisé : le vrai concurrent du Pixel 6 Pro

Samsung a profité du CES 2022 pour dévoiler officiellement le Samsung Galaxy S21 FE. Voici toutes les informations dont vous avez besoin le concernant, de sa fiche technique à son prix en passant par sa date de sortie.

Les plans de Samsung ne restent jamais secrets longtemps. Et si l’entreprise subit la pénurie comme tout le monde, elle est loin de laisser la place à ses rivaux sur le marché. En ce début 2022, nous savions déjà que le CES serait l’occasion pour le géant coréen de nous dévoiler officiellement le Samsung Galaxy S21 FE, déjà vu en fuite auparavant. C’est désormais chose faite, mais avec un petit twist imprévu : il se place comme un concurrent très sérieux du Pixel 6 Pro.

Le Samsung Galaxy S21 FE est officiel

Fiche technique du Galaxy S21 FE

Ecran : 6.4 pouces Full HD AMOLED à 120 Hz

: 6.4 pouces Full HD AMOLED à 120 Hz SoC : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 RAM : 8 Go

: 8 Go Capteur photo avant : 32 mégapixels f/2.2

: 32 mégapixels f/2.2 Capteurs photo arrières : 12 mégapixels f/1.8, 12 mégapixels f/2.2 ultra grand-angle, 8 mégapixels f/2.4 telephoto x3 avec stabilisation

: 12 mégapixels f/1.8, 12 mégapixels f/2.2 ultra grand-angle, 8 mégapixels f/2.4 telephoto x3 avec stabilisation Stockage : 128 Go

: 128 Go OS : One UI 4.0

: One UI 4.0 Batterie : 4500 mAh

: 4500 mAh Poids : 177 grammes

: 177 grammes Coloris : blanc, graphite, lavande, olive

Caractéristiques du Galaxy S21 FE

Samsung met particulièrement en avant les capacités photo du Galaxy S21 FE dans son annonce. On notera en premier lieu que ce dernier a le droit au même type de fonctionnalité que le Pixel 6 Pro et son « Magic Eraser », mais qui s’appelle « Object Eraser » ici. Même principe : vous pouvez sélectionner des éléments à supprimer dans une photo, et le téléphone se chargera du reste comme par magie !

Mais ce n’est pas tout, puisque Samsung promet également un excellent mode nuit qui combine jusqu’à 14 images à la volée pour améliorer le rendu de l’appareil photo. Egalement, il utilise l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité des visages de vos sujets, de manière à faire ressortir les lèvres et les sourcils. Aussi, vous aurez la possibilité de prendre une vidéo qui combine le capteur avant et arrière en une seule et même vidéo, pratique pour filmer sa réaction à un événement par exemple et faire un TikTok stylé.





Prix et date de sortie du Galaxy S21 FE

Le Samsung Galaxy S21 FE sera mis en vente dès le 11 janvier prochain. Il sera disponible avec 8 GO de RAM et 128 Go de stockage pour 749 euros en France.

A ce prix et en tenant compte de ses caractéristiques, difficile de l’ignorer : Samsung semble vouloir se placer sur le même créneau que le Google Pixel 6 Pro, qui a fait le succès de son rival et ami sur la fin de l’année 2021. S’il est après tout capable de fournir les mêmes fonctionnalités que lui sans devoir se reposer sur un SoC maison, il pourrait tout à fait être une alternative très sérieuse à celui-ci.