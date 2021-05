Vous aussi ça vous le fait ? Choisir un téléphone semble plus difficile d’année en année… Conseiller ? Encore pire ! On dirait que les gros fabricants tels que Huawei, Oppo, Xiaomi, OnePlus, Motorola, Apple et surtout Samsung se sont donné le mot pour aggraver sans arrêt l’embarras du choix. Flagships toujours plus impressionnants, promos sur des modèles époustouflants datant d’à peine 365 jours, sans parler d’un possible reconditionnement qui augmente leur durée de vie. Les gammes se multiplient au point qu’on s’échangerait presque nos téléphones comme on s’échangeait, à l’école, des cartes Panini ou Pokemon. Aujourd’hui, on fait plaisir aux inconditionnels de Samsung en revenant sur les gammes Galaxy A, M, F, S, etc. Et si vous découvrez seulement la marque (au top des ventes 2019), ce panorama vous sera probablement utile pour rentabiliser votre choix prochain !

Smartphones Samsung : des gammes aux spécificités propres

Il est difficile de bien y voir clair dans les appellations, les lettres ne donnant aucune indication sur le type de téléphone auquel s’attendre. Cependant, malgré une grande variété au sein même de chaque ligne, on y trouve quelques caractéristiques sur lesquelles le fabricant sud-coréen choisit de mettre l’accent :

Série A : des performances équilibrées , moins élevées que les S. Des outils fiables qui peuvent monter assez haut en gamme sans aller chercher le luxueux. Du fonctionnel pour un usage simple ;

: des , moins élevées que les S. Des qui peuvent monter assez haut en gamme sans aller chercher le luxueux. Du pour un usage simple ; Série M : un rapport qualité/prix très intéressant . Les r evêtements plastiques sont cheap et absolument pas étanches, mais la batterie est excellente et l’appareil photo fait le job ;

: un . Les r sont cheap et absolument pas étanches, mais la et l’appareil photo fait le job ; Série Note : des performances générales excellentes , mais un prix qui peine à passer au-dessous des 400€ . On les reconnaît grâce à leurs larges écrans et leur stylet S-Pen ;

: des , mais un prix qui peine à passer au-dessous des . On les reconnaît grâce à leurs Série S : les principaux flagships de Samsung , avec une résolution d’image incroyable et des performances ultra-élevées ;

: les principaux , avec une et des Série Z : les fameux smartphones pliables, aux caractéristiques dignes d’un S, mais aussi beaucoup plus chers !

Samsung Galaxy A : des smartphones simples et abordables

Samsung a clôturé la série des Galaxy J en lançant sa gamme des Galaxy A dans la foulée, plutôt axés entrée et milieu de gamme. Ici, Samsung déploie son art avant tout dans une perspective purement fonctionnelle, notamment avec le A10. Accès à internet, quelques applications, appareil photo, connexion Bluetooth, et vous voilà déjà bien équipé(e). Ce genre de modèle aux performances suffisantes pour un usage peu intensif, que supporte une excellente autonomie est trouvable à 120€. Mais il y a encore les A0, les A20, A40, A50, A70, ou encore A80 ! Tout de suite, la qualité augmente : meilleur écran (Super AMOLED) dès les Galaxy A31 et A41. Avec le Galaxy A51, la 5G est accessible, et avec le Galaxy A71, l’espace de stockage et la RAM augmentent dramatiquement.

Petite parenthèse de notation : à quoi correspond le chiffre des unités ?

Cela peut paraître intuitif pour certains et motif de confusion à d’autres. D’un modèle 0 à 1, et de 1 à 2, Samsung propose des améliorations (plus grand écran, meilleur appareil photo, etc.) sur la même base. L’inconvénient est que cela fait hausser le prix – 80€ entre le A40 et le A41 par exemple. Si la marque décide de ne plus commercialiser la version 0, vous aurez néanmoins un appareil qui aura subi une itération, souvent à partir de retours d’utilisateurs. En principe, le rapport qualité/prix du terminal s’en voit amélioré. Il se peut, cependant, que l’augmentation de certaines caractéristiques soit superflue pour certain(e)s d’entre vous. On pensera à l’intégration de la 5G, par exemple, dont l’utilité très relative est souvent publiquement remise en cause. Quoi qu’il en soit, au lieu de tous les citer, auquel cas vous auriez meilleur compte d’aller directement sur le site de Samsung, nous avons sélectionné deux modèles de chaque gamme. Comme Philippe Etchebest, on réduit la carte pour qu’il soit plus simple de vous y retrouver !

Galaxy A50 : le moins cher avec une très bonne mémoire

Le Galaxy A50 embarque un écran 158.5 x 74.7 x 7.7 mm et fonctionne avec une puce Exynos 9610 (10 nm). En outre, il offre la possibilité d’opter pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Sa batterie de 4000 mAh dépasse de loin les performances du A40 (3100 mAh). Enfin, son appareil photo est constitué de deux capteurs 25 mégapixels, là où le A40 plafonnait à 16 mégapixels. D’une valeur départ de 380 €, il est néanmoins trouvable à moins de 200 €.

Galaxy A80 : proche des performances haut de gamme

On s’approche du haut de gamme. L’écran mesure autant que le A70, à savoir 165.2 x 76.5 x 9.3 mm. C’est Qualcomm qui lui fournit son processeur Snapdragon 730 (contre 675 pour le A70). Enfin, en ce qui concerne la mémoire, on ne dépasse pas les 128 Go de stockage, compensé par les 8 Go de RAM. S’il vaut 650 €, on le trouve facilement à 500€, et même au-dessous de 300 € en produit reconditionné.

Samsung Galaxy M : du milieu de gamme vendu en ligne uniquement

Je dis M, comme un emblème du smartphone milieu de gamme. Présentée pour la première fois en 2018, et initialement importée en Inde, cette gamme fait partie des grandes réussites commerciales de la firme sud-coréenne. On recense notamment les modèles M51, M31, M30s, M21, M20 et M11. On les trouve uniquement sur des boutiques en ligne, mais pas sur tous les marchés. Réputés pour une hausse générale de la qualité par rapport aux A, ils se démarquent surtout par leur super autonomie. Attention cependant, car on ne peut pas dire que les M aiment l’eau, avec leurs revêtements plastiques. Quoi qu’il en soit, passons à notre sélection de machines à écran chic !

Galaxy M31 : petit prix pour une grosse batterie

Très populaire, il est doté d’un écran AMOLED de 6,4 pouces avec résolution Full HD +. Côté processeur, on revient sur du Samsung, avec l’Exynos 9611. Quant à la mémoire, c’est un confortable 6 Go de RAM qui vous attend, pour 64 Go ou 128 Go de stockage au choix (carte microSD possible). S’il impressionne surtout pour sa batterie 6000 mAh qui tiendra facilement deux jours, son équipement photo a également de quoi plaire. En effet, il embarque 4 capteurs arrière de 64, 8, 5 et 5 mégapixels et une caméra frontale de 32 MP. En chinant un peu sur le net, vous devriez vous le procurer pour 250 €.

Galaxy M51 : un photophone aux performances solides

On part cette fois sur un écran Super AMOLED 6,7 pouces, toujours avec une résolution Full HD +. Nous commençons avec le mobile le plus avancé de la famille Galaxy M, le Samsung Galaxy M51. Cette fois, le processeur de Samsung fait place à celui de Qualcomm, un Snapdragon 730 pas piqué des hannetons. Côté mémoire, on ne dépasse pas les 6 Go de RAM et les 128 Go de stockage. On est dans une moyenne haute, customisable jusqu’à 510 Go avec carte microSD. C’est encore sur la batterie qu’on s’envole avec 7000 mAh et une charge rapide de 25 W. Enfin, l’appareil photo est lui aussi très bon pour le prix : 4 capteurs à l’arrière (64 MP ; f/1,8 + 12 MP ; f/2,2 + 5MP ; 5 MP) et une caméra frontale de 32 MP. On peut s’en équiper pour moins de 400 €, voire mois de 300 € en reconditionné !

Samsung Galaxy F : destiné au marché indien

On vous fait un petit interlude avec la gamme Galaxy F, qui semble s’adresser à des marchés lointains de l’Asie du Sud. Pour la culture, on vous dira simplement que cette série aura commencé avec le Galaxy F41 et que celui-ci offre pour un prix très raisonnable des performances milieu de gamme derrière un écran AMOLED Full HD. Une série aux tarifs agressifs qui risquerait peut-être de faire doublon avec les M, en France, déjà assez proches des A.

Samsung Galaxy Note : la tarte à la crème des idées cadeaux pour vos parents

On aime bien les Galaxy Note, dont le stylet S-Pen marque la dimension sérieuse de l’outil de travail. Il est vrai que pour ceux qui n’ont pas grandi avec les écrans tactiles, c’est un argument de vente viable. En effet, les doigts grossis par l’âge peuvent déléguer le travail au petit instrument. Idem pour ceux qui utilisent une appli dessin. Quoi qu’il en soit, la sortie du premier Galaxy Note ne date pas d’hier… 2012 ! Avec cette série, on se situe résolument dans la partie haut de gamme de Samsung, avec davantage de fonctionnalités et un bon indice de protection, mais aussi un prix assez élevé.

Galaxy Note 10 : pour belle qualité d’image

Il se pare d’un écran AMOLED de 6,3 pouces (contre 5,3 pour la toute première version !). La définition de l’image est de 2280×1080 pixels. Le processeur est une version avancée de Exynos (9825), et la mémoire vive pèse ses 8 Go, pour 256 Go de stockage. D’autre part, l’appareil photo est muni d’un triple capteur 12+16+12 MPx, avec téléobjectif et ultra grand-angle. Et dernier signe de haut de gamme, ironiquement, une batterie de seulement 3500 mAh, pour une autonomie qui s’essouffle immanquablement en fin de journée. Pas de problème pour un mode de vie sédentaire, mais dans le cas inverse, ça se corse un peu… Dépassant les 800 € à l’origine, il est aujourd’hui accessible à 400 €, voire un peu moins pour un produit reconditionné.

Galaxy Note 20 : écran et batterie renforcés

Dévoilé le 5 août 2020, le Galaxy Note 20 ressemble à une version pimpée du Galaxy Note 10. Son écran AMOLED passe en effet à 6,7 pouces, pour une définition encore un peu meilleure de 2400×1080 pixels. Quant au processeur, il s’agit d’un SoC Exynos 990 sublimé par une mémoire vive de 8 Go sans perdre les 256 Go de stockage qui vous laissent largement voir venir. En outre, il embarque un triple capteur photo de 12+64+13 mégapixels. Côté batterie, on relève le niveau avec un honorable 4300 mAh, toujours insuffisant toutefois pour passer la journée… Comme il est récent, difficile de le trouver à moins de 700 €, parfois 650 €, si vous poussez un peu vos recherches.

Samsung Galaxy S : premier générateur de flagships !

On connaît les Galaxy S depuis bien des années déjà. À travers leur course avec les produits Apple, ils ont rapidement tracé la voie vers le très haut de gamme, démocratisant du même coup d’anciens modèles déjà excellents. De quoi faire s’arracher les cheveux au vendeur qui vous tendait un Galaxy S10 là où vous sortiez à peine du S4, lorgnant le S7 lequel, pour bien moins cher, vous semblait déjà le bout du monde. Tout comme les Galaxy Note, les Galaxy S ont des variantes, comme « + » (pour “+ inouïs que le classique”) ou Lite (comme “light”, c’est-à-dire épurés afin d’alléger d’un iota le prix de vente). La plupart du temps, c’est ce que vous trouverez de mieux en magasin Samsung.

Galaxy S10+ : jusqu’à 1 To de stockage

Encensé par la critique, le Samsung Galaxy S10 Plus embarque un écran de 6,4 pouces, pour une définition d’image d’un autre monde : 3040 x 1440 pixels. Le processeur aussi continue sa progression avec l’Exynos 9820. Quant à la mémoire vive, elle est de 8 Go minimum. Pour l’espace de stockage interne, vous choisirez entre 128, 510 ou encore 1024 Go. Mais la version Edition Performance (allons-y gaiement dans la surenchère !) dit passablement mieux avec 12 Go et 1 To de stockage… Quant à la batterie, bonne dernière question performance, elle plafonne à 4100 mAh. Cela dit, on note qu’elle bat à plate couture les 3400 mAh de la version classique, et tient même la journée ! Que demande le peuple ? Le prix ? Ah… On en a vu à 550 € et 350 € si reconditionné. Plutôt propre !

Galaxy S20 : très haute qualité d’image et recharge rapide

Et c’est reparti pour un tour ! Dalle à écran AMOLED 6,2 pouces avec une définition démentielle de 3200 x 1440 pixels… Puce SoC Exynos 990, 12 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage (précisons qu’on n’est pas dans le “+”!)… Appareil photo triple capteur 12 MPx avec stabilisation optique, 64 MPx sur le téléobjectif, une option ultra grand angle avec focus laser… Quant à la batterie, on pédale encore un peu dans la semoule, avec 4000 mAh pour une autonomie qui part en dilettante au cours de l’après-midi. Pour pallier ce problème, on comptera sur la charge rapide de 45W et la recharge sans fil 15 W. En principe, c’est au-delà des 750 €, mais les prix varient et peuvent descendre au-dessous des 600 €.

Samsung Galaxy Z Flip and Fold : téléphones pliables ultras haut de gamme

Flip and Fold… Et pourquoi pas Tic et Tac ? Ou même Wallace et Gromit tant qu’on y est ? Cela dit, ces deux-là ont de quoi vous envoyer sur la lune. En effet, leur design pliable grâce à la technologie AMOLED impressionne tout le monde. Certes, il faudra inviter votre banquier à un dîner aux chandelles pour vous procurer l’un des deux modèles à plus de 1000 €, peut-être lui présenter notre article sur l’intérêt d’acheter un téléphone pliable. Blague à part : ne vous surendettez surtout pas ! Si vous êtes sur la paille et que vous ressentez absolument le besoin de plier des trucs, prenez un livre : il y aura toutes les lettres que vous voulez dedans. Quoi qu’il en soit, pour découvrir plus avant ces deux beautés, on vous réfère directement à nos articles test Samsung Galaxy Z Flip et test Samsung Galaxy Z Fold 2. Ne traînez pas, car il y aurait déjà des versions 3 dans l’air, paraît-il !