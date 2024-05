Samsung vous rembourse en partie la TV The Frame pendant les French Days mais pas que !

Les French Days envahissent les sites et Samsung ne passe pas à la trappe. Saisissez cette occasion pour mettre à jour vos équipements avec plusieurs offres exceptionnelles. Appareils gratuits, réductions directes, remboursements et bonus de reprise vous attendent. Et notamment sur la TV The Frame 2024 !

Samsung intensifie ses promotions pendant les French Days. Le fabricant coréen propose des réductions sur l’ensemble de ses gammes de produits avec une variété d’offres attractives. Jusqu’au 7 mai, équipez-vous en bénéficiant de réductions immédiates, de bonus de reprise et de remboursements. Notamment sur la toute dernière TV The Frame 2024.

French Days Samsung : 400€ remboursés sur la TV The Frame 2024

Oui, la TV The Frame Qled 55″ 2024 proposée habituellement à 1499€ peut vous revenir à 1099€ grâce au Frend Days. En effet, Samsung vous rembourse 400€ sur le montant total de la TV. Du 11 avril au 14 mai 2024 inclus, profitez de 400€ remboursés pour l’achat de la The Frame. Le remboursement est effectué sous 4 semaines à la validation de votre dossier.

Mais ce n’est pas tout, pendant les French Days sur le site de Samsung, ce sont de nombreux avantages qui vous attendent. Des écouteurs Buds et des montres Galaxy Watch peuvent vous être offerts. Avantage supplémentaire : si vous achetez trois appareils de n’importe quelle catégorie, vous recevrez une remise de 15 % sur le total de votre commande. Tous les produits sont vendus avec une garantie de deux ans et peuvent être payés en quatre fois sans frais.

TV The Frame Samsung : une télé tableau unique ?

Le Samsung The Frame est un téléviseur qui sort de l’ordinaire avec ses fonctionnalités innovantes et son design unique. Ce modèle intègre la technologie Smart TV, permettant une connexion directe à diverses plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video et d’autres, sans nécessiter d’accessoires supplémentaires comme un Chromecast.

En plus de sa connectivité, ce téléviseur est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant, offrant la possibilité de contrôler les fonctions de l’appareil par la voix. Ainsi, les utilisateurs peuvent démarrer des séries, jouer de la musique sur Spotify, ou effectuer d’autres actions sans toucher à la télécommande.

Le modèle 2024 se distingue également par sa qualité d’image exceptionnelle grâce à sa technologie QLED en 4K, qui assure des couleurs vives et un contraste impressionnant, avec des noirs intenses. Son écran de 55 pouces (138 cm de diagonale) promet une expérience visuelle immersive, idéale pour les films et séries. Complété par un système audio Dolby Atmos, ce téléviseur transforme tout salon en une salle de cinéma personnelle.

Le Samsung The Frame se distingue également par son écran mat anti-reflet, qui améliore l’aspect visuel même lorsque le téléviseur est éteint, en affichant une œuvre d’art de votre choix. Cette fonctionnalité, combinée à un cadre qui imite parfaitement le chêne, donne à cet appareil l’apparence d’un tableau plutôt que celle d’un téléviseur traditionnel. C’est là toute son originalité.

De plus, ce modèle est un véritable atout pour les amateurs de jeux vidéo grâce à son taux de rafraîchissement de 100 Hz, garantissant une fluidité d’image remarquable. Cette caractéristique est essentielle pour une expérience de jeu immersive et réactive, rendant difficile le retour à des affichages moins performants.

