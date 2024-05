Samsung met un terme aux mises à jour sur certains smartphones (et c’est bien triste)

C’est une page qui se tourne pour 4 modèles de la gamme Samsung Galaxy, désormais privés des dernières mises à jour logicielles.

Après plusieurs années de bons et loyaux services, quatre anciens modèles de smartphones Samsung Galaxy vont devoir dire adieu aux mises à jour logicielles. Et se retrouver, par conséquent, plus exposés aux cyberattaques. On vous explique tout.

Clap de fin pour ces quatre smartphones Samsung Galaxy

Place au moment nostalgie que nous aurions aimé éviter, mais qui devait bien arriver un jour. Le fabricant Samsung vient d’annoncer qu’il mettrait fin aux mises à jour sur quatre de ses smartphones :

le Galaxy S10 Lite ,

, le Galaxy A02 ,

, le Galaxy Note 10 Lite ,

, le Galaxy A71 4G.

À partir de maintenant, soit cinq ans après leur lancement officiel, les déclinaisons de Galaxy S10 et de Note 10 ne bénéficieront donc plus de suivi logiciel. Samsung a toutefois laissé une marge d’un an supplémentaire pour sa gamme d’A71 5G et d’A02s, qui recevront toujours les mises à jour de sécurité.

Faut-il nécessairement se débarrasser de ces modèles vieillissants ?

Si vous tenez absolument à garder votre vieux Samsung jusqu’à ce qu’il rende l’âme pour de bon, sachez qu’il restera tout à fait fonctionnel même sans ces mises à jour logicielles. En effet, vous aurez toujours accès à vos applications et au Play Store pour en installer de nouvelles.

Par ailleurs, il faut savoir que Samsung pourra déployer des mises à niveau « d’urgence » s’il détectait une faille de sécurité importante dans l’OS (ce qui n’arrive pratiquement jamais, on vous rassure). Vous pouvez donc continuer à naviguer sur votre smartphone l’esprit léger.

Et enfin, le fabricant a récemment indiqué que les Galaxy S20 devraient également être concernés par la fin des mises à jour logicielles « au cours de l’année 2024 », comme l’ont rapporté nos confrères de Journal du Geek. Même si cela ne devrait pas changer grand-chose pour leur utilisation au quotidien. Voilà donc qui devrait rassurer les utilisateurs craignant de devoir casser la tirelire pour investir dans un nouveau modèle, parfois hors de prix…