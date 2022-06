Samsung dévoile un nouveau capteur photo 200MP, mais ne l’attendez pas sur le Galaxy S23

La course aux mégapixels n’est pas prête de s’arrêter pour Samsung : la firme coréenne a dévoilé une nouvelle version de son capteur 200MP avec à la clé des améliorations très alléchantes.

En septembre dernier, Samsung a dévoilé le premier capteur 200 mégapixels au monde, intitulé Isocell HP1. La marque rempile en 2022 en améliorant sa copie avec l’Isocell HP3, une évolution qu’on peut qualifier d’incrémentale du HP1 avec des promesses plutôt intéressantes pour l’avenir de la photo du smartphone. On fait le point.

À lire aussi : Photophone : Comparatif des Meilleurs Smartphones Photo

Samsung Isocell HP3 : les plus petits pixels du monde sur un capteur photo

Le capteur Isocell HP3 promet une réduction de la taille des pixels de l’ordre de 12%, passant ainsi d’une taille de 0,64 μm à 0,56 μm. Loin d’être anecdotique, cette réduction de taille se répercutera sur la taille et l’épaisseur finale du module photo qui pourrait lui aussi réduire de près de 20 %. Attendez-donc à des téléphones plus fins avec des performances photographiques toujours plus impressionnantes.

Autre amélioration du capteur : la technologie de mise au point Super QPD, qui offre à chaque pixel des capacités d’autofocus. Couplé à une définition pouvant aller jusqu’à 8K et une fréquence de 120 images secondes, le Super QPD promet des vidéos toujours plus nettes avec une mise au point bien plus précise et rapide sur les sujets de votre choix.

Ensuite, et c’est la grande promesse de l’Isocell HP3, la firme promet des photos toujours plus claires dans des environnements pourtant sombres, qu’il s’agisse de photographies de nuit ou d’intérieur. Grâce à la technologie Tetra2pixel, nouvelle technique de pixel binning, le capteur peut ainsi changer de définition en groupant ses pixels par 4 ou 16 pour ainsi passer de 200 MP à 50 MP ou 12,5 MP. Avec des pixels de plus en plus petits, ces derniers bénéficient de moins de lumière, donc il est important d’utiliser une telle technologie afin de garder une exposition confortable sur ses photos, y compris dans un environnement peu lumineux.

Enfin, la HDR (pour large plage dynamique) sera sensiblement améliorée avec la nouvelle version de sa technologie Smart ISO, qui promet une plus grande profondeur des couleurs et une gamme dynamique toujours plus étendue.

Un capteur qui ne sera pas présent sur le Samsung Galaxy S23 Ultra

À peine annoncé, ce nouveau capteur ne sera cependant pas présent sur le Samsung Galaxy S23 Ultra attendu pour la fin de l’année, comme confirmé par le réputé leaker IceUniverse. La faute à une puissance de calcul importante demandée par un tel capteur, y compris pour l’actuel capteur 108 MP présent sur les Galaxy S22. On retrouvera cependant le capteur sur d’autres smartphones d’ici la fin de l’année et on a hâte de voir le résultat.

HP3 will not be adopted by Samsung S23 Ultra. https://t.co/cTqdMMQldA — Ice universe (@UniverseIce) June 23, 2022

À lire aussi : Samsung Galaxy S23 : Tout ce que l’on sait du futur smartphone