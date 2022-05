À en croire ses dires, le géant sud-coréen devrait dépenser 356 milliards de dollars d’ici 2026 dans la production de puces et de médicament. Pour la même échéance, Samsung devrait également créer 80 000 emplois dans ces secteurs d’activité.

Alors que le monde connaît une importante pénurie de semi-conducteurs, Samsung Electronics craint de devenir un colosse aux pieds d’argile dans le hardware. En août 2021, la firme avait déjà annoncé un investissement massif de 175 milliards d’euros pour rester dans la course en plus de se renforcer dans d’autres secteurs comme les biotechnologies. Depuis, la concurrence ne s’est pas calmée bien au contraire. Cette année, la firme Qualcomm a par exemple choisi le fondeur TSMC au lieu de Samsung pour produire la version améliorée du Snapdragon 8 Gen 1.

Un investissement record pour Samsung

On parle de 450 000 milliards de Wons sud-coréens. Une somme abstraite pour nous occidentaux qui correspond à 356 milliards de dollars et 332 milliards d’euros. À titre de comparaison, le plan de relance annoncé par gouvernement français en automne 2020 mobilise 100 milliards d’euros. Cette dépense va permettre à Samsung de créer 80 000 emplois en grande partie dans le secteur des semi-conducteurs et des biotechnologies. Pour le premier, la firme souhaite également développer la production de masses des puces gravées en 3 nm qui débute cette année pour tous les fabricants. Il va falloir jouer des coudes avec TSMC et Intel. Concernant les biotechnologies, nous savons seulement que les investissements passeront par les divisions Biologics et Bioepsis de Samsung.

Cette annonce arrive peu après l’investiture du nouveau président sud-coréen Yoon Suk Yeol qui place les conglomérats au cœur de ses plans pour la croissance économique du pays. De quoi le brosser dans le sens du poil ! Samsung a d’ailleurs tout intérêt à le faire. Avant son mandat présidentiel, Yoon Suk Yeol a été le procureur général de la Corée du Sud et a enquêté sur les liens étroits de la firme avec deux anciens chefs d’État. Il faut mieux montrer patte blanche…

Une puce 100% Samsung à l’horizon ?

Avec le désintérêt de Qualcomm pour Samsung, l’investissement de ce dernier va sans doute se concentrer sur développement des puces propriétaires de la firme. On peut donc espérer que les futurs SoC Exynos haut de gamme rattrapent voir dépasse ceux de Qualcomm au niveau des performances. Il est aussi possible que cet investissement serve à élaborer une puce graphique maison pour s’affranchir des GPU AMD et ARM qui n’étaient pas aux niveau de la concurrence à leurs sorties.

On peut aussi supposer qu’une génération de Samsung Galaxy à venir se basera exclusivement sur un SoC Exynos peu importe la région où elle sera commercialisée. Pour l’instant cela semble raté. En effet, les rumeurs sur le Samsung Galaxy S23 parlent de trois puces différentes, une pour le marché asiatique et deux pour le reste. Une fuite indique cependant que la firme serait à l’oeuvre sur une puce maison d’ici à 2025 avec l’objectif de surpasser Apple et son fameux SoC « Bionic » présent sur les iPhone. La présent investissement ne serait donc pas de trop.