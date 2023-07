Samsung repousse la sortie de son casque de réalité mixte à cause d’Apple

À l’occasion de l’édition 2023 du WWDC, Apple a dévoilé le Vision Pro, son casque de réalité mixte (XR) melangeant réalité virtuelle et réalité augmentée. En découvrant toutes ses fonctionnalités et les technologiques qu’il exploite, Samsung aurait décidé de repousser la sortie de son propre modèle de casque.

Déjà présente dans l’écosystème de la réalité virtuelle grâce à son Samsung Gear VR, l’entreprise sud-coréenne souhaite passer à la vitesse supérieure. Elle voudrait également intégrer la réalité augmentée dans ses produits, cette technologie permettant de superposer des éléments virtuels dans un environnement réel de manière crédible. Toutefois, la sortie de l’Apple Vision Pro aurait contraint Samsung à revoir ses plans.

Retrouvez aussi : 5 raisons de ne pas acheter le casque de réalité mixte d’Apple

Samsung se donne plus de temps pour améliorer son casque de réalité mixte

Initialement prévu pour février 2024, le casque Extended Reality proposé par le géant technologique asiatique sera proposé après la commercialisation du modèle de la marque à la Pomme. Les ingénieurs du groupe souhaiteraient procéder à des ajustements dans le but de le rendre plus intéressant et compétitif sur le marché.

L’ensemble des caractéristiques du produit vont être passées en revue, ainsi que son design qui devrait s’orienter vers quelque chose de plus épuré et fin, contrairement aux autres casques VR existants. Bien entendu, la sortie du casque d’Apple prévue pour le premier trimestre 2024 n’est pas étrangère à ce changement de date. Samsung prévoirait désormais de lancer son casque au plus tard, à la fin de l’été 2024, le temps d’effectuer ses changements.

Présenté en juin dernier, le Vision Pro d’Apple a tout pour être le casque XR de nouvelle génération. Cette véritable machine de guerre comparée à un « ordinateur spatial » est dépourvue de manette. Il sera possible de commander l’appareil grâce au mouvement des yeux, à la voix et avec la gestuelle des mains.

Le Vision Pro d’Apple certes plus performant, mais plus long à produire

Appareil photo tridimensionnel, sensation de se trouver dans une salle de cinéma au milieu d’un film 3D, système d’authentification grâce à l’iris, 12 caméras, cinq capteurs, six microphones, 2 haut-parleurs pour un son 8D. Bref, toutes les fonctionnalités du Vision Pro sont exceptionnelles. Pour faire fonctionner tout ça, deux écrans micro OLED 4K ainsi qu’une troisième dalle tournée vers l’extérieure, ainsi qu’une multitude de semi-conducteurs performants.

Avec des composants de pointe très difficile à manipuler et à assembler, la marque à la Pomme a vite rencontré des problèmes. Alors qu’elle avait prévu de produire un million de casques d’ici la fin de l’année prochaine, elle pourrait bien n’en produire que 400 000… Pire encore, deux des sept fournisseurs chargés de la fabrication des composants du casque affirment qu’ils sont en mesure de produire seulement de quoi proposer au maximum 150 000 casques pour la fin de l’été 2024.

À lire aussi : débourser 3 500 dollars ne sera pas la seule condition requise pour acquérir le Vision Pro.

Samsung pourrait bien profiter de cette baisse de production. Sachant qu’Apple ne produira son casque qu’en faible quantité jusqu’en 2025, l’entreprise sud-coréenne peut se permettre de prendre plus de temps pour peaufiner son casque de réalité mixte. En le proposant à grande échelle au plus tard en septembre 2024, Samsung prendrait quelques mois d’avance sur Apple, et pourrait ainsi glaner plus de revenus que dans le cas où le Vision Pro serait déjà disponible en grande quantité.