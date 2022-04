Samsung a présenté la HW-Q990B, sa nouvelle barre de son haut de gamme conçue pour l’audio 3D. Elle est compatible avec les formats Dolby Atmos, DTS:X, Chromecast, AirPlay et Bluetooth.

Quelques mois seulement après avoir présenté la Samsung HW-S800B, l’entreprise coréenne revient avec une nouvelle barre de son premium. Très similaire à sa prédécesseure, la Samsung HW-Q990B est équipée de 22 hauts parleurs et diffuse grâce à ses 11 canaux un son complètement immersif. Afin de renforcer cette expérience sonore, la barre de son dispose de la fonctionnalité Q-Symphony déployée par Samsung et qui permet de combiner la diffusion du son via les haut-parleurs intégrés à les TV Samsung avec le signal émis par la barre de son externe. La combinaison des deux systèmes audio permet d’obtenir une spatialisation sonore plus étendue et enveloppante.

Samsung HW-Q990B : l’audio 3D en ligne de mire

La barre de son profite donc de 11 canaux horizontaux, 1 caisson de basse et 4 canaux verticaux et offre une puissance totale de 656 W. Compatible avec la fonction Q-Symphony élaborée il y a deux ans chez Samsung, la barre pourra être synchronisée avec une TV compatible de la marque afin d’amplifier l’expérience audio : une bonne nouvelle pour les amateurs de cinéma, de musique et de jeux-vidéo.

La barre de son Samsung HW-S800B est conçue pour un audio en trois dimensions

Samsung a aussi mis au point la technologie SpaceFit Sound qui offre un son clair et immersif en optimisant votre audio pour correspondre à votre espace. La barre de son peut même analyser automatiquement la pièce par elle-même, en calibrant le champ sonore pour s’adapter parfaitement à votre pièce.

Tout comme la récente (et plus abordable) MagniFi Mini AX de chez Polk Audio, l’ensemble est compatible avec Dolby Atmos (sans fil) mais également avec DTS:X. En ce qui concerne les formats audio, elle peut par ailleurs profiter du son en Dolby True HD, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos for Music. La barre de son peut également faire office d’enceinte Bluetooth avec un support du codec audio SBC pour la transmission de musique.

Une connectivité complète : eARC, HDMI CEC, Chromecast, AirPlay

Pour ce qui est de la connectivité la barre de son dispose de deux entrées HDMI , d’une sortie HDMI compatible eARC (Enhanced Audio Return Channel) et qui permet ainsi de transmettre le signal audio d’origine en pleine résolution et de reproduire le meilleur son sans compromis. La barre de son profite également d’une compatibilité avec la norme HDMI CEC (Consumer Electronics Control) ainsi qu’une entrée optique. Le Wi-Fi est bien évidemment présent et il est compatible avec Chromecast, Spotify Connect et AirPlay 2.

Bien que Samsung ait pensé à intégrer Bixby l’assistant vocal de la marque, celui-ci ne permettra de contrôler que la barre de son et non vos objets connectés. Un peu plus chère que le modèle précédent, la barre Samsung HW-Q990B sera disponible à partir du 14 avril 2022 au prix de 1599 €.