Samsung annonce son Galaxy Unpacked et prévoit du lourd

Le constructeur coréen Samsung ne ralentira pas en 2022 : il vient d’annoncer son nouveau Galaxy Unpacked pour Février, où il présentera ses derniers produits. Et le teasing commence déjà.

La pénurie fait du mal à tous les acteurs de l’industrie, y compris le géant coréen Samsung. Cependant, les consommateurs sont toujours en attente de nouveaux produits, et il compte bien les servir. Au cours des dernières semaines, nous avons déjà eu l’occasion de découvrir quelques fuites sur la prochaine famille Galaxy S22, dont le plus grand modèle devrait fusionner avec les aujourd’hui défunts Galaxy Note. Mais nous attendions encore d’avoir une confirmation officielle…

Le Samsung Galaxy Unpacked 2022 s’annonce pour février

Nous n’aurons plus longtemps à attendre, puisque le chef de la division mobile de Samsung a confirmé que le prochain Galaxy Unpacked, la grande conférence officielle du constructeur toujours réalisée en début d’année, serait bien là en février 2022. Nous avons même eu le droit à un petit teaser vidéo pour l’occasion, bien que la date précise de cette annonce ne soit pas encore connue.

On n’a que peu de doutes sur le fait que cet événement sera l’occasion de découvrir la nouvelle famille Galaxy S22 au complet. TM Roh, le fameux chef de la division mobile, a même teasé que cette conférence serait l’occasion pour Samsung de présenter le « plus notable des smartphones de la série S jamais créé« . Notable, Note… La perche tendue est beaucoup trop facile à agripper ici, d’autant plus que les fuites ont toujours fait état d’un Galaxy S22 Ultra qui disposerait d’un stylet. Les pièces semblent parfaitement s’assembler devant nous.

Notez également que sont attendues pour cette conférence les nouvelles tablettes Galaxy Tab S8. Mais ici, pas vraiment de surprise, puisqu’Amazon a fait fuiter l’intégralité des caractéristiques de la gamme. Nous aurons ainsi le droit à une Galaxy Tab S8 Ultra de 14,6 pouces aux caractéristiques premium, une Tab S8 de 11 pouces et une Tab S8+ de 12,4 pouces. Comme toujours donc, Samsung va tenter de marcher sur les platebandes d’Apple, même si on est toujours curieux de voir comment le constructeur imagine que sa Galaxy Tab S8 Ultra sera utilisée au quotidien. Comme une tablette ? Comme un écran à accrocher au mur ?

À lire aussi : le Samsung Galaxy S21 FE est officiel

Ces questions recevront vite leurs réponses. Rendez-vous donc en février sur Meilleure Innovation pour découvrir les prochains produits haut de gamme Samsung.