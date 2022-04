Samsung améliore l’autonomie de ses smartphones grâce aux batteries EV

Samsung SDI prévoit d’utiliser pour la production de ses batteries de smartphones une technologie jusqu’à présent utilisée dans l’industrie automobile. Cette nouvelle technologie devrait permettre d’améliorer significativement l’autonomie de la batterie mais aussi sa durée de vie.

Il y a environ un an, le fabricant sud-coréen de batterie Samsung SDI a commencé à produire des batteries de 5e génération pour les véhicules électriques (VE) en utilisant une méthode d’empilement au lieu de la méthode habituelle du « jelly roll ». Grâce à cette technique, les composants de la batterie sont plus resserrés, ce qui se traduit par une capacité plus élevée pour le même volume.

D’après le média coréen The Elec, le fabricant se prépare à utiliser cette méthode pour les batteries de ses smartphones. Cette batterie pourrait alors non seulement se retrouver dans le prochain Samsung Galaxy S23 mais aussi permettre à la firme de remporter un contrat juteux avec Apple.

Samsung adapte des batteries EV pour ses smartphones

Samsung SDI, l’unité de fabrication de batteries du géant coréen aurait mis au point une nouvelle méthode d’empilement pour fabriquer sa 5e génération de batteries EV destinées aux voitures électriques. Les batteries produites à l’aide de la méthode d’empilement ont des capacités supérieures d’au moins 10 % aux batteries traditionnelles dont la conception se fait en utilisant la méthode du « jelly roll » c’est-à-dire en rouleaux. L’autre avantage de cette technique est qu’elle permet d’économiser les coûts de production mais permet aussi de gagner en autonomie sans affecter le poids ou la taille de l’unité de batterie.



Samsung a mis au point une nouvelle technique d’empilement de batteries permettant de gagner en autonomie mais aussi en espace.

C’est pour cette raison que les ingénieurs de la marque ont pensé développer cette technique pour l’introduire également dans ses smartphones. Il se pourrait donc que le prochain smartphone haut de gamme de la firme, le Galaxy S23 dispose de cette batterie. De cette façon, celui-ci verrait son autonomie augmenter passant alors de 5500 mAh à 6050 mAh. Tout cela bien sûr sans ne rien changer ni au design ni au poids du smartphone. Cette batterie pourrait être aussi implantée sur d’anciens smartphones du fabricant comme le Galaxy S22 et permettre une recharge complète en 5 minutes seulement.

Des batteries qui pourraient intéresser Apple

Autonomie et temps de chargement sont devenus des arguments commerciaux pour les fabricants de smartphones. Dans cette course effrénée, Samsung suit de près l’entreprise chinoise Xiaomi qui avait également annoncé l’année dernière une nouvelle technologie promettant elle aussi une augmentation de 10 % de la capacité d’une batterie pour une taille identique aux générations précédentes. En revanche, la méthode est ici différente puisque le fabricant chinois a choisi d’augmenter la teneur en silicium des électrodes et d’utiliser une technologie de conditionnement améliorée qui rétrécit et plie les circuits de commande.

Alors que la plupart des entreprises ont pris conscience de ces arguments chocs, Apple est largement à la traîne concernant le niveau d’autonomie de batterie de ses iPhone. Serait-ce d’ailleurs la raison pour laquelle Apple aurait laissé la première place du classement de ventes de smartphone à Samsung ? En tous les cas, ces nouvelles batteries pourraient donner la possibilité à Samsung de gagner de nouvelles commandes chez Apple.

Bien que pour le moment aucune date n’ait été communiquée, les nouvelles batteries de Samsung sont déjà en production à l’usine de Cheonan en Corée, et la société devrait également convertir l’une des lignes de production de son usine de Tianjin en Chine pour utiliser également cette nouvelle méthode. Espérons toutefois qu’elles seront efficaces mais surtout sécurisées, et qu’elles ne rencontreront pas les mêmes problèmes que les batteries explosives du Galaxy Note 7.