La salle de sport portable nouvelle génération est là, le must have pour votre summer body cet été

L’été approche à grands pas et vous n’avez pas réussi à vous bâtir un corps de rêve pour en faire craquer plus d’un ou plus d’une ? Pas de panique ! Halytus a pensé à tout en vous proposant une salle de sport portative et intelligente.

Marre de ne pas avoir le temps d’aller à la salle de sport ? Frustré de voir vos amis avec le six-pack alors que vos abdominaux ont du mal à se dessiner ? Pire encore : vous n’avez pas pris cette résolution dès l’hiver d’aller faire du sport régulièrement afin d’avoir un summer body d’exception ? HooKee est peut-être la solution que vous attendiez.

Faire du sport de chez soi grâce à un appareil tout-en-un

HooKee – mis au point par la start-up Halytus – est un outil de fitness polyvalent. Il se présente sous la forme d’une double barre reliée à l’une de leurs deux extrémités par un système permettant de les rapprocher l’une de l’autre. Ce montage est lui-même relié en bas par une planche où peut se placer le sportif afin de stabiliser l’appareil. Enfin, l’une des deux barres, celle du haut, présente une sorte de guidon qui permet d’attraper le dispositif.

HooKee se présente sous la forme d’un appareil très minimaliste composé une planche, un guidon et deux barres reliées entre elles.

Pour l’utiliser, il vous suffira de vous placer sur la planche et d’attraper le guidon. À ce moment-là, vous êtes en place pour pouvoir faire l’ensemble des exercices proposés par l’application associée à ce dispositif, portant le même nom que la start-up qui l’a conçue : Halytus.

Une application pour définir vos exercices et vous aider à les effectuer

L’application est reliée via Bluetooth à l’accessoire de sport afin de vérifier que vous réalisez bien l’ensemble des programmes proposés. Cette plateforme se présente comme un entraîneur personnel qui va vous proposer des routines d’entraînements en fonction des parties de votre corps que vous souhaitez tonifier.

Plus fort encore, il vous sera possible de relier votre smartphone à votre téléviseur afin de voir en direct le mouvement que vous avez à réaliser dans le cadre de votre programme. Une vidéo s’activera afin que le sportif réalise les bons mouvements en utilisant la bonne technique (via des instructions détaillées et vocales).

L’application vous guide pas à pas dans votre programme d’entraînement.

Vous aurez également la possibilité de personnaliser vos routines d’entraînement en fonction de vos besoins et de vos préférences : plus d’une centaine d’exercices sont disponibles. Une interface intuitive facilitera le suivi de vos progrès, la définition de vos objectifs, et des fonctionnalités telles que des recommandations personnalisées et des rappels d’entraînement vous permettront d’être régulier dans vos efforts.

D’autres appareils existent pour vous aider à performer dans le sport : c’est le cas des t-shirts connectés et intelligents.

Lorsque vous utilisez HooKee afin de réaliser un exercice ou une routine d’entraînement, l’appareil sait quels efforts physiques, vous allez réaliser grâce à une puce intégrée. La machine a la particularité d’offrir une résistance réglable allant jusqu’à 200 kilogrammes. Une force suffisante pour réaliser l’ensemble des exercices proposés que vous soyez un sportif expérimenté ou débutant.

Afin d’utiliser votre application en direct, sans avoir à prendre votre téléphone en main, Halytus a conçu le H-con Remote Control. Cette petite télécommande s’installe sur l’extrémité du guidon du Hookee. Grâce à un petit joystick et un bouton, vous pourrez naviguer dans l’application aisément.

Sans bouger du Hookee, vous pourrez utiliser l’application et définir vos programmes d’exercices.

Afin d’obtenir un maximum de fonds, l’entreprise a lancé une campagne de financement sur Indiegogo et a réussi à récolter près de 295 000 euros. Pour l’heure, HooKee existe sous la forme d’un prototype, et la société a pour objectif de lancer la production de son appareil pour l’été 2023. Si vous souhaitez acquérir le produit à l’avenir, sachez qu’il vous faudra débourser 555 euros : le H-con Remote Control sera vendu séparément à un prix inconnu, du moins pour le moment…