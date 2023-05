Quel est le salaire des data analysts dans le domaine de la mobilité électrique ?

Vous cherchez un emploi dans la tech et plus précisément dans la mobilité électrique : pourquoi ne pas devenir data analyst ? Ce poste dispose de nombreuses offres d’embauches nombreuses et de salaires attractifs.

Face à la menace du changement climatique, la mobilité électrique est un enjeu d’avenir. Toutefois, le développement de véhicules alimentés par batterie requiert le concours de nombreuses expertises. Dans cette industrie en plein essor, le rôle du Data Analyst est tout simplement indispensable. Par conséquent, les entreprises du secteur sont prêtes à proposer une rémunération élevée pour attirer les meilleurs talents.

De manière générale, les salaires des data analysts dépendent de nombreux facteurs. Et comme vous allez le découvrir, travailler dans ce domaine peut être un véritable atout !

Le salaire moyen du Data Analyst en France

L’explosion du volume de données générées par internet est une véritable aubaine pour les entreprises de tous les secteurs. Ces informations représentent de précieuses ressources ne demandant qu’à être exploitées.

Le salaire varie en fonction des années d’expérience

C’est la raison pour laquelle les Data Analysts sont très recherchés par les entreprises. Cependant, le salaire proposé peut fortement varier d’un poste à l’autre.

En France, selon Glassdoor, un analyste de données gagne en moyenne 42 000 euros par an. Un profil senior avec 2 à 4 ans d’expérience peut rapidement gagner beaucoup plus, puisque la moyenne monte à près de 55 000 euros d’après la même source !

Le salaire change en fonction de la zone géographique

Comme dans la plupart des secteurs, on constate aussi d’importantes disparités selon l’emplacement géographique. D’après une étude menée par Silkhom, le salaire moyen pour un profil junior oscille entre 30 000€ et 45 000€ à Paris et dans les autres grandes villes contre 28 000€ à 35 000€ dans les zones moins concentrées en habitants.

Concernant les profils plus expérimentés, le salaire moyen est de 36 000 à 55 000€ à Paris et autres grandes villes contre 35 000 à 42 000€ en régions. On constate aussi une disparité pouvant aller de 2% à 5% entre Paris et les autres grandes villes comme Lyon, Marseille ou Lille.

Les salaires sont plus élevés à Paris… les loyers aussi.

Les salaires diffèrent selon le secteur d’activité

Les salaires varient aussi en fonction des industries. En général, les Data Analysts les mieux payés travaillent dans les secteurs de la finance, de la santé, mais aussi de la technologie… et notamment la mobilité électrique.

L’analyse de données, moteur de la mobilité électrique

À la fois écologique et économique, l’électrique représente l’avenir de la mobilité malgré les nombreux défis à relever. En France, 220 000 nouveaux véhicules électriques ont été immatriculés en 2022. C’est une augmentation de 26% par rapport à l’année précédente.

À l’échelle mondiale, la barre des 10 millions de ventes en un an a été franchie et l’augmentation atteint 60% selon Statista.

L’industrie se développe à très grande vitesse. Or, l’analyse de données en est une composante essentielle. À partir des données générées par les véhicules, les infrastructures de recharge et les systèmes de gestion de flotte, un data analyst se charge d’extraire de précieuses informations exploitables.

Que fait un data analyst ?

Son rôle est notamment d’identifier les tendances de comportement des conducteurs grâce aux données de conduite et de charge. Ceci peut aider à développer de nouvelles fonctionnalités ou à améliorer la conception des véhicules.

Les données de consommation d’énergie permettent d’optimiser la performance des batteries et systèmes de gestion et d’améliorer l’autonomie.

et systèmes de gestion et d’améliorer l’autonomie. L’analyse de la demande de recharge permet aussi d’optimiser le déploiement et la gestion des infrastructures pour s’assurer que les besoins sont satisfaits.

permet aussi d’optimiser le déploiement et la gestion des infrastructures pour s’assurer que les besoins sont satisfaits. Il est également possible d’améliorer la durabilité environnementale, de réduire les coûts et d’optimiser l’utilisation des véhicules électriques dans les flottes d’entreprise grâce aux données de gestion.

L’importance de ce métier va s’accroître avec la démocratisation des véhicules autonomes, car les données sont au cœur du fonctionnement des algorithmes de conduite. Pour toutes ces raisons, le data analyst occupe un rôle crucial pour la mobilité électrique. Découvrez à présent combien un expert peut espérer gagner dans ce domaine !

Un secteur d’avenir hautement rémunérateur

D’après Glassdoor, le salaire moyen d’un data analyst dans le domaine de l’énergie et des technologies propres est d’environ 71 000 euros. C’est beaucoup plus que la moyenne.

Une expérience professionnelle et des compétences spécifiques dans les domaines de la mobilité électrique, de l’analyse des données et des technologies de l’énergie renouvelable sont très recherchées.

À titre d’exemple, toujours selon Glassdoor, le salaire moyen d’un data analyst chez Renault atteint 44 000 € par an. Si vous souhaitez vous expatrier, un analyste de données travaillant pour Tesla, Vokswagen, BMW ou BYD aux États-Unis gagne plus de 77 000 dollars par an. Chez Toyota ou Ford, la moyenne dépasse même 90 000 dollars !

Vous l’aurez compris : le métier de data analyst permet de trouver très facilement un emploi dans le domaine de la mobilité électrique et de profiter d’un salaire élevé.