Trouver un resto à la Saint-Valentin : 5 astuces pour réserver à la dernière minute

Comme des centaines (milliers ???) de couple, vous n’avez pas bien prévu votre coup et avez été surpris par l’arrivée de la Saint-Valentin ? Pas de panique : nous avons des outils pour vous aider à trouver le restaurant qu’il vous faut.

Vous aviez complètement oublié l’arrivée du 14 février ? Coup de chance, il existe quelques astuces simples à connaître pour faciliter votre recherche de restaurants et ne pas proposer un match de Ligue des Champions « PSG -Real Sociedad » qui risque de précipiter la fin de votre couple…

Si ces quelques conseils ne vous garantiront pas une place à coup sûr dans un restaurant, ils devraient vous aider à ne pas gaspiller de précieuses minutes.

A lire aussi 30 idées-cadeaux pour la Saint-Valentin

Utilisez les plateformes dédiées qui comparent les restaurants

Difficile de ne pas penser à TripAdvisor ou TheFork lorsqu’il s’agit de planifier un restaurant à la dernière minute. En effet, ces sites permettent de :

Mettre en évidence les meilleurs restaurants.

D’afficher le prix du menu.

De réserver un horaire et surtout de voir s’il en reste !

Autant ne pas se mentir, si vous vous y prenez à la dernière minute, il y aura de fortes chances que les meilleurs résultats soient tous complets et qu’il faille se tourner vers d’autres solutions : mais peut-être que vous aurez de la chance.

Google Maps : l’allié ultime pour trouver un restaurant

Déjà très pratique avec ses options de base, Google Maps permet initialement de chercher des restaurants proches de votre position et de les classer selon les notations des différents clients.

Mais la firme de Cupertino ne s’est pas arrêtée là et propose aujourd’hui, aux utilisateurs américains (mais bientôt au reste du monde), une nouvelle fonctionnalité dopée à l’IA qui permet de demander très précisément à l’application : « Trouve-moi un restaurant italien noté 4,5 étoiles minimum sur Google dans un rayon de 500 mètres ».

Pour le moment, indisponible en France, vous devrez vous contenter des services – déjà très performants – de Google Maps ou vous tourner vers d’autres applications d’intelligence artificielle.

Même l’IA ne sait pas ce qui est le plus dur entre trouver un restaurant à la Saint-Valentin et la personne avec qui y aller…

L’intelligence artificielle de manière générale : ChatGPT, Bard, etc.

Il est évidemment impossible de passer à côté de cette solution ! Que ce soit pour le travail ou à des fins personnels, l’IA est bien souvent la solution aux problèmes de nombreux français et elle l’est inévitablement encore une fois – du moins en partie aujourd’hui.

ChatGPT-4 (Copilot : si vous ne possédez pas de compte payant chez OpenAI), Google Bard, BingAI, les IA ne manquent pas et il suffit de poser votre question. « Pour la science », nous avons demandé les restaurants idéaux pour la Saint-Valentin à Saint-Germain-En-Laye et ils ont effectivement l’air de correspondre à nos critères.

Note personnelle : penser à réserver après la rédaction de l’article.

La bonne vieille méthode : appeler les restaurants

Une fois la shortlist de restaurants faites, il ne reste plus qu’à réserver et parfois, la solution d’internet n’est pas toujours la bonne. En effet, il arrive que les restaurateurs subissent des annulations de dernière minute et ne les reporte pas immédiatement sur l’application.

Un petit appel de quelques secondes peut donc vous offrir une réservation miracle dans le restaurant que vous convoitiez. On ne le cachera pas : les annulations sont rares, mais s’il y a ne serait-ce qu’une chance sur cent d’aller dans le meilleur restaurant du coin, autant la saisir, ça ne coûte rien.

Quelques conseils de base

On y arrive : c’est la panique ! Aucun restaurant que vous cibliez n’a de disponibilité entre 20-21h… La partie n’est peut-être pas encore perdue.

Quel restaurant choisir ?

Naturellement, les restaurants du centre-ville sont toujours les plus prisés et les places sont chères. Mais pour peu que vous ayez le permis et un peu de motivation, vous pourriez vous tourner vers des restaurants en périphérie de votre ville et dénicher un lieu qui sera moins saturé ce soir-là.

Quel horaire choisir ?

Tout le monde veut plus ou moins manger à la même heure… Ainsi, la tranche horaire entre 19 et 21h est souvent un cauchemar pour trouver un créneau à la dernière minute.

Mais, si vous n’êtes pas très regardant sur l’horaire, vous pourriez manger plus tôt (ce qui vous libèrera la deuxième partie de soirée…) ou dîner plus tard et laisser passer le flux de couples affamés avant vous.

La Saint-Valentin le 15 : la solution de repli

C’est perdu : vous n’avez rien trouvé aujourd’hui… Mais pourquoi se ruer dans un restaurant bondé de couples qui font tous la même chose le 14 février ? Le vrai romantisme ne réside-t-il pas dans la confidentialité et l’intimité du moment ? Alors pourquoi partager ce dîner avec tous les autres amoureux ?

On se rassure comme on peut, mais en cas d’échec, un dîner de rattrapage le 15 reste mieux que pas de dîner du tout.