C’est la marque la plus jeune de ce comparatif, mais c’est également une des plus connues sur le marché des sacs photo en 2020. Avec un gros financement sur la plateforme Kickstarter; Peak Design est devenue incontournable. Les produits sont innovants et répondent directement aux besoins des photographes. Ils sont fabriqués avec le plus grand soin et peuvent tenir de très nombreuses années. Lors de ce comparatif et de nos tests nous avons principalement retenu notre attention sur le modèle Everyday Messenger 13, mais le Camera Cube est tout aussi fiable.

On a beaucoup apprécié la polyvalence des produits, tout est modulable et ajustable pour un confort d’utilisation optimal. On a moins aimé le prix qui est très élevé même pour des sacs photo de cette qualité.