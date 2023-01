Après l’excellent accueil critique du X80, le fabricant chinois Vivo s’apprête à faire son retour avec un tout nouveau modèle : le X90. Commercialisé en Chine depuis novembre 2022, il devrait poser pied en Europe dans quelques semaines. D’ici là, jetons un œil à ses dernières nouveautés et aux différentes rumeurs qui entourent sa sortie.

Des évolutions techniques appréciables

Vivo tient ses bonnes résolutions sur l’écran du X90

Le X80 Pro avait déjà placé la barre très haut avec sa dalle incurvée AMOLED de 6,78 pouces, en résolution FHD +. Et cela tombe bien car on devrait la retrouver sur le Vivo X90 de base : vous pourrez ainsi profiter de vidéos ultra fluides grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz, et même utiliser votre smartphone en plein soleil avec sa luminosité maximale de 1300 nits.

Qu’est ce que la résolution FHD + ? Le FHD + est une variante du Full HD (1080×1920 px) sur smartphone. Dans le cas du Vivo X90, il s’agit d’une résolution de 1260×2800 px.

On apprécie également le lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, ainsi que l’insertion discrète de la caméra frontale dans un petit poinçon. Au bout de quelques minutes, vous ne la remarquerez même plus !

Comme à son habitude, Vivo a soigneusement intégré la caméra frontale du X90 au sommet de l’écran.

Une nouvelle puce MediaTek surpuissante

Les rumeurs ont longtemps évoqué la présence d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 sur le Vivo X90. Il faut dire que sa déclinaison Pro +, dévoilée en Chine il y a deux mois, pouvait se vanter d’être la toute première version équipée d’un tel processeur mobile au monde. Mais les derniers rapports ont révélé que sa sortie mondiale n’aurait finalement pas lieu, à l’inverse des Vivo X90 et Vivo X90 Pro.

Ceux-ci seront néanmoins équipés d’un excellent chipset MediaTek Dimensity 9200, grand rival annoncé du modèle Snapdragon. Grâce à ce nouveau processeur, ils profiteront d’une puissance accrue et d’une « consommation réduite de 25 % », selon le constructeur. Dans le même temps, les problèmes de surchauffe devraient se raréfier. Bref, de quoi faire le bonheur des gamers !

La puce MediaTek Dimensity 9200 est un vrai monstre de puissance ! (© MediaTek)

On sait aussi que la version de base du Vivo X90 devrait comporter 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une belle amélioration par rapport au X80 (8 Go – 128 Go).

De légères améliorations au niveau de la caméra

On dit souvent qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Et bien Vivo semble avoir pris cette expression au pied de la lettre, puisque son X90 embarquera le même trio de capteurs que son prédécesseur.

On peut toutefois noter une évolution majeure sur le téléobjectif du X90 Pro, qui passe de 12 à 50 mégapixels. Le capteur ultra large gagne également un mégapixel par rapport à celui du X80. C’est toujours ça de pris !

On pourrait passer la journée à admirer la caméra du Vivo X90 sous tous ses angles

Une batterie toujours plus endurante

Les smartphones qui se déchargent en une demi-journée, c’est de l’histoire ancienne ! En effet, le Vivo X90 sera doté d’une batterie de 4 810 mAh pour son modèle de base, contre 4 870 pour la version Pro. Pour vous donner un ordre d’idée : le X80 garantissait déjà plus de 9 heures d’utilisation avec une pile de « seulement » 4 500 mAh. Ce nouveau modèle devrait donc dépasser les 10 heures d’autonomie sans broncher.

Mais le plus intéressant concerne surtout la charge du X90. En effet, son chargeur filaire passe de 80 W (pour le modèle précédent) à 120 W. Un grand bond en avant, qui lui permettra d’atteindre 50 % de batterie en à peine 8 minutes. Juste le temps de prendre un café, et c’est reparti !

En outre, la déclinaison Pro du X90 profite aussi d’une charge sans fil de 50 W. Face à l’urgence climatique, la révolution du « zéro-câbles » est lancée !

Un chargement rapide comme l’éclair !

4 couleurs au choix, du moins pour l’instant

À l’heure actuelle, on ne connaît que 4 des coloris qui seront proposés sur le Vivo X90 en Europe, et qui le sont déjà en Malaisie. Le modèle de base devrait donc être disponible en Asteroid Black (noir) ou en Breeze Blue (bleu clair), tandis que la version Pro ne serait proposée qu’en Legendary Black (noir).

On a également pu apercevoir quelques vidéos d’unboxing présentant un X90 rouge sur Twitter. Mais pas de panique : de nouvelles couleurs pourraient bien être dévoilées d’ici les prochains jours.

D’après un nouveau rapport publié par Pricebaba, le Vivo X90 et sa déclinaison Pro seront disponibles en précommande entre le 27 janvier et le 2 février 2023, puis ils seront suivis d’une annonce de lancement mondial dès le lendemain.

Côté tarifs, il faudra compter environ 800 € pour le X90 et près de 1 100 € pour sa version Pro. Le smartphone de Vivo poursuit donc son bonhomme de chemin dans la cour des grands, prêt à en découdre face aux iPhone et autres Samsung qui lui font face !