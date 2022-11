En juillet 2022, la sortie du premier Nothing Phone (1) a bousculé un marché des smartphones quelque peu monotone. Le smartphone du nouveau constructeur britannique se démarque par son design original, sa Glyph Interface et son excellent rapport qualité prix. Qu’en sera-t-il de son remplaçant ? On vous dit tout sur le Nothing Phone (2) : rumeurs, infos et date de sortie, rien ne vous échappera.

Cela faisait longtemps qu’un smartphone n’avait pas autant fait parler de lui. En effet, le monde des smartphones est habituellement dicté par une course aux performances et une uniformisation des design. Le Nothing Phone (1) avait réussi à casser les codes en mettant l’accent non pas sur ses performances, mais sur son originalité. Après cette première génération pleine de promesses, mais pas exempte de défauts, on espère beaucoup de la deuxième génération qui pourrait approcher la perfection.

Nothing, une entreprise dynamique et innovante Créée en 2020 par l’ancien co-fondateur de OnePlus, Nothing est une jeune entreprise déterminée à bousculer le marché de la Tech. Après une première paire d’écouteurs sans-fil particulièrement réussis, L’entreprise s’est lancée dans le marché des smartphones avec le Nothing Phone (1).

C’est quoi le Nothing Phone (2) ?

Le Nothing Phone (2) devrait être le remplaçant du très récent Nothing Phone (1). Ce dernier est un smartphone de milieu de gamme qui se caractérise par un design tout à fait original et un excellent rapport qualité prix. Au programme de ce smartphone, on retrouve un écran OLED de 120 Hz, un processeur Snapdragon 778G+ et deux capteurs photos de 50 mégapixels. Le Nothing Phone dispose également d’un double emplacement pour carte SIM.

Le Nothing Phone se différencie par ce dos particulièrement travaillé

Outre ces caractéristiques techniques, le Nothing Phone (1) se distingue par la Glyph Interface, un motif LED situé au dos de l’appareil qui s’illumine de différentes manières pour signifier certaines notifications.

Le Nothing Phone 2 devrait rester un smartphone milieu de gamme et conserver le Glyph tout en bénéficiant d’une amélioration de ses caractéristiques techniques. La deuxième génération de Nothing Phone permettra sûrement de résoudre les problèmes de mise à jour et de contrôle qualité apparus sur la première version.

Un design similaire au Nothing Phone (1) ?

C’était sans aucun doute le principal argument du Nothing Phone de première génération : un design original particulièrement réussi. On imagine donc mal la jeune entreprise changer son fusil d’épaule. Le Nothing Phone 2 devrait continuer à arborer la Glyph Interface, un ensemble de LED soulignant l’apparence vitrée du dos du smartphone. Cette interface comporte néanmoins un défaut : elle nécessite de poser son smartphone côté écran pour pouvoir la regarder. On aimerait que le fabricant crée un rappel de cette interface sur l’avant du téléphone. Pourquoi pas un bandeau LED entourant en partie l’écran ?

Si la marque développe actuellement un style graphique entièrement noir et blanc avec quelques accents rouges, on pourrait imaginer par la suite différents coloris pour souligner le travail esthétique du dos du smartphone.

Quelles spécifications techniques pour le Nothing Phone 2 ?

Si le Nothing Phone (1) offre une fiche technique pertinente, la prochaine version devrait être mise au goût du jour avec une évolution de son processeur et de sa batterie notamment.

Un processeur plus performant ?

Le processeur Snapdragon 778G+ du modèle actuel dote le smartphone de performances satisfaisantes. Cependant, une évolution vers un Snapdragon 7 Gen 1 serait un réel plus.

Un troisième capteur photo pour le Nothing Phone (2) ?

Le Nothing Phone (1) dispose d’un capteur principal Sony de 50 mpx et d’un capteur grand angle Samsung de 50 Mpx également. L’appareil frontal propose une résolution suffisante de 16 Mpx grâce à son capteur Sony. Si pour le moment, aucune rumeur n’a fuité à ce sujet, on aimerait voir apparaître un troisième capteur avec zoom optique pour le Nothing Phone (2). Il s’agirait là d’un complément particulièrement pertinent aux capteurs existants déjà performants.

Une batterie plus importante et un chargeur plus rapide

Avec sa batterie de 4500 mAh, le Nothing Phone offre une autonomie légèrement inférieure à ses principaux rivaux comme le Google Pixel 6a. On aimerait donc une plus grosse batterie pour la prochaine génération. Pourquoi ne pas atteindre les 20 heures de fonctionnement au lieu des 15 actuelles ?

Côté recharge, le modèle actuel accepte une charge maximale de 33 watts en filaire, ce qui permet de recharger le téléphone en 45 minutes avec le chargeur adéquat. La concurrence propose cependant des chargeurs pouvant aller jusqu’à plus de 100 watts. On espère vivement une évolution de ce point qui constitue l’un des principaux défauts du smartphone. En revanche, la recharge sans fil de 15 watts actuelle est déjà excellente pour ce niveau de prix.

Des fonctionnalités améliorées

Le Nothing Phone (1) fonctionne grâce à Android 12 avec une légère surcouche logicielle nommée NothingOS. On espère voir pour la prochaine version un degré de personnalisation plus poussé et un plus grand nombre de fonctionnalités pour la Glyph Interface.

Si la fonction Glyph est prometteuse, on aimerait pouvoir la personnaliser plus en profondeur sur la prochaine génération

Il se pourrait que le Nothing Phone 2 soit présenté en Juillet 2023, soit un an après la sortie de la première génération. Cependant, aucune information n’a fuité à ce sujet. Il faudra donc faire preuve de patience pour avoir plus de précisions.

A quel prix sera commercialisé le Nothing Phone 2 ?

Le Nothing Phone (1) est actuellement commercialisé aux tarifs suivants :

469€ pour la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage

499€ pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage

549€ pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage

On imagine que la prochaine génération sera commercialisée à un tarif similaire, quoique légèrement plus élevé à cause de l’inflation actuelle.

