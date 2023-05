iOS 17 : date de lancement, fonctionnalités, nouveautés du futur OS d’Apple

Prévue pour une sortie en septembre 2023, en même temps que l’iPhone 15, la nouvelle version du système d’exploitation de la firme de Cupertino devrait être dévoilée au mois de juin. Pour vous faire patienter d’ici là, nous avons recensé toutes les rumeurs qui entourent iOS 17.

C’est lors de la WWDC, la grand-messe des développeurs d’Apple qui se tient du 5 au 7 juin 2023, que sera présentée la nouvelle génération du système d’exploitation made in Cupertino. Bientôt un mois avant cette présentation, les rumeurs battent leur plein concernant le futur OS qui devrait plus être une évolution d’iOS 16 qu’une véritable révolution. Dans cet article, nous revenons sur les principales rumeurs qui entourent iOS 17.

Des améliorations mineures mais bienvenues

Autant le dire tout de suite, à moins de grosses surprises, les nouveautés concernant iOS 17 ne devraient pas être très nombreuses. Certaines sont pourtant les bienvenues et devraient malgré tout faciliter la vie de tous les possesseurs d’iPhone. On pense en particulier à la refonte du centre de contrôle qui devrait ainsi subir un important lifting. Malheureusement, on n’en sait pour le moment pas beaucoup plus, si ce n’est que l’intensité du mode lampe pourra être entièrement personnalisée, à la place des différents niveaux habituels.

Côté applications, quelques nouveautés verront également le jour. L’application Cartes (anciennement Wallet) aura droit à un nouveau design avec l’apparition d’une barre de recherche et d’un nouveau menu. L’app Santé bénéficiera, elle aussi, d’un nouveau design sous forme de cartes ayant chacune une thématique comme l’activité, le sommeil ou encore la fréquence cardiaque. Il sera également possible de personnaliser la page « Résumé ».

According to reports, this is the new redesigned Wallet app in iOS 17. 💰‼️ pic.twitter.com/UO6yn39OFN — Nikias Molina (@NikiasMolina) April 30, 2023 L’app Cartes devrait gagner en praticité

Pour finir, la bibliothèque d’applications devrait permettre de renommer les différents dossiers.

Lifting en vue pour l’écran de verrouillage

Mais c’est peut-être finalement l’écran de verrouillage qui pourrait recevoir le plus de modifications. On parle de l’arrivée de nouveaux fonds d’écrans, de la possibilité d’y modifier la police d’affichage ou encore d’y afficher les paroles via Apple Music. Enfin, vous pourrez partager votre écran de verrouillage avec votre entourage. On regrette simplement qu’Apple n’ait toujours pas prévu la personnalisation de la police utilisée.

iOS 16 avait déjà apporté son lot de nouveautés pour l’écran de verrouillage

Le sideloading, une nouveauté dont Apple aurait bien voulu se passer

Une fois n’est pas coutume, la grande nouveauté d’iOS ne devrait être ni une application, ni une fonctionnalité, mais un changement bien plus politique : l’arrivée du sideloading en Europe. En effet, après un long bras de fer avec l’administration européenne, Apple a fini par céder : il sera bientôt possible d’installer des applications sans passer par l’App Store.

L’Union Européenne a en effet mis en place le Digital Markets Act (DMA), une réglementation qui vise notamment à empêcher les monopoles. Si Apple y a toujours été opposée, évoquant notamment des problèmes de sécurité de ses produits, elle n’a désormais plus le choix et doit s’y plier. Malgré tout, le manque à gagner généré par cette décision devrait néanmoins être assez limité pour le géant américain.

Cette nouvelle, plutôt négative pour la firme, pourrait ne pas être évoquée lors de la conférence du WWDC. Il faudra donc attendre septembre pour en savoir plus sur cette nouvelle.