Rowenta s’attaque à Dyson avec son nouvel aspirateur balai laveur : le X-Clean 10

Rowenta frappe fort en cette fin d’année 2024 avec le lancement d’un aspirateur-laveur sans fil, le X-Clean 10. Un modèle ultra-performant sur le papier au prix très doux par rapport à ses concurrents.

Il faut savoir que ce n’est pas la première fois que la marque tente de s’attaquer à ce marché. Au début de l’année, Rowenta avait lancé le X-Force Flex 13.60, un aspirateur balai laveur made in France. Mais ici, la technologie est bien plus avancée. Le plus ? L’IA s’en mêle.

Disponible depuis la mi-octobre 2024, cet appareil multifonctionnel est proposé au prix de 599,99 € (on a envie de dire seulement ?) et promet de redéfinir votre manière de nettoyer la maison. En s’associant à Narwal Robotics, Rowenta a conçu un produit 2-en-1 performant, capable à la fois d’aspirer et de laver.

Si le plus connu sur le marché actuellement reste le Dyson Floor Wash G1, le X-Clean 10 va-t-il vous convaincre d’adopter cette nouvelle technologie ?

Un appareil 2-en-1 à la pointe de l’innovation

Le X-Clean 10 est un aspirateur-laveur 2-en-1 qui offre une expérience de nettoyage complète, s’attaquant aussi bien aux déchets solides qu’aux liquides. Grâce à sa technologie brevetée AI DirtSense™ de Narwal, cet appareil ajuste intelligemment le débit d’eau et la puissance d’aspiration en fonction du niveau de saleté. L’objectif ? Assurer un nettoyage en profondeur avec une intervention minimale de l’utilisateur.

Voici quelques-unes des caractéristiques clés du X-Clean 10 :

Inclinaison à 180 degrés : un point très positif pour pouvoir accéder sous le canapé, les lits et autres endroits difficiles d’accès.

Autonomie de 60 minutes : une autonomie suffisante pour un nettoyage complet de la maison (3h30 pour recharger la batterie complètement).

Cinq modes de nettoyage polyvalents : auto, silence, turbo, max et aspiration pour s'adapter à tous vos besoins.

Assistance vocale : pour une expérience utilisateur intuitive et simplifiée.

Détection de saleté intelligente avec écran LED : Un suivi en temps réel de la propreté.

Système de réduction du bruit : une technologie d'insonorisation pour une utilisation la plus discrète et silencieuse possible.

Compatibilité : Rowenta a pensé à tout. L'aspirateur est compatible (une liste est disponible) avec de nombreux détergents de grande surface. Un système économique.

Le système de rouleau autopropulsé du X-Clean 10 permet un nettoyage ultra-léger avec seulement 0,8 kg en main. De plus, le système d’auto-nettoyage intégré, avec un mécanisme bidirectionnel de nettoyage et de séchage automatique, est activable d’une simple pression sur un bouton selon vos besoins.

Le partenariat avec Narwal : une collaboration technologique de pointe

Le X-Clean 10 est le premier produit co-conçu avec Narwal Robotics, une entreprise renommée pour ses solutions innovantes de nettoyage robotisé. L’intégration de la technologie AI DirtSense™ permet au X-Clean 10 de détecter le niveau de saleté et d’ajuster les paramètres de nettoyage en conséquence, offrant ainsi un nettoyage adaptatif et efficace. En plus de cela, l’appareil dispose d’une brosse en peigne à double rangée en forme de L, conçue spécialement pour éviter les emmêlements et assurer une performance optimale, même sur des tapis à poils longs.

Un concurrent sérieux au Dyson Floor Wash G1 ?

Afin de mieux situer le X-Clean 10, il est pertinent de le comparer à un autre aspirateur-laveur de référence, le Dyson Floor Wash G1. Le produit Dyson est bien connu pour son nettoyage puissant, mais certaines différences se font remarquer face au X-Clean 10.

Poids : le Rowenta X-Clean 10 est bien plus léger avec seulement 0,8 kg à manipuler contre environ 4,9 kg pour le Dyson Floor Wash G1. Cela confère au X-Clean 10 une maniabilité bien plus importante.

Autonomie : le X-Clean 10 propose une autonomie de 60 minutes , alors que le Dyson offre une autonomie plus courte, limitée à environ 35 minutes … Difficile de nettoyer tous les recoins en si peu de temps.

Puissance d'aspiration et décibels : le Dyson est souvent plébiscité pour sa puissance d'aspiration, mais le X-Clean 10 propose des modes adaptatifs grâce à la technologie AI DirtSense™, optimisant la puissance en fonction du besoin. De plus, le Rowenta est conçu pour être très silencieux, évitant les nuisances sonores souvent associées aux aspirateurs.

Fonctionnalités uniques : contrairement au Dyson, qui est dédié au nettoyage humide des sols durs , le X-Clean 10 est capable d'aspirer et de laver simultanément, rendant le nettoyage beaucoup plus efficace et rapide.

Prix : et c'est un atout de taille. On le sait, la technologie Dyson vaut de l'or. Disponible à 699€, le Wash G1 propose moins de caractéristiques que le X-Clean 10 qui lui est actuellement à 499€ sur le site de Rowenta. Pour un appareil haut-de-gamme c'est presque du pain béni.

Soutient de l'économie locale : la marque Rowenta est une filiale du Groupe SEB, leader de l'électroménager français. Bien que Narwal ne le soit pas, cela reste un produit à moitié made in France, ce qui se fait de plus en plus rare sur ce marché.

Un appareil éco-responsable

Rowenta s’inscrit dans une démarche écoresponsable avec le X-Clean 10, en cherchant à minimiser l’empreinte carbone et l’utilisation de ressources. Le système de remplacement de certaines pièces, ainsi que le recours à des matériaux durables, reflètent cet engagement. Le système d’auto-nettoyage de l’appareil permet également de prolonger sa durée de vie, réduisant la partie « obsolète » de l’appareil.

Avec une hausse de 31% des ventes d’aspirateurs laveurs en 2023 (selon les chiffres du GIFAM), Rowenta avait tout à gagner à lancer un nouveau produit sur ce marché. Sur le papier, le pari semble plutôt gagnant. À voir maintenant si en réalité ses qualités supérieures à Dyson lui valent la première place du podium.