Nouvel arrivé chez le leader de l’électroménager français, le Rowenta X-Force Flex 13.60 semble à première vue ressembler aux précédents modèles d’aspirateurs balais et pourtant…

L’innovation dans l’entretien de la maison prend une nouvelle dimension avec le Rowenta X-Force Flex 13.60, le dernier-né des aspirateurs balais de la marque française. Ce modèle, qui combine design innovant et technologie de pointe, est entièrement fabriqué en France, et ce, pour un prix bien plus raisonnable que certains concurrents dont la fabrication ne soutient pas l’économie locale.

Le premier aspirateur balai Rowenta fabriqué en France

Produit dans l’usine de Vernon (en Normandie), un site emblématique de Rowenta, le X-Force Flex 13.60 est le résultat d’un savoir-faire industriel de longue date. Cette localisation stratégique permet à Rowenta de maintenir un contrôle rigoureux sur la qualité de production tout en affirmant son engagement envers le développement durable et l’emploi local.

Caractéristiques innovantes pour un nettoyage intégral de vos sols

Le Rowenta X-Force Flex 13.60 se distingue par sa flexibilité et sa puissance d’aspiration. Équipé d’une tête d’aspiration motorisée avec éclairage LED, cet aspirateur est idéal pour détecter et aspirer les particules fines sur divers types de sols, des tapis denses aux sols durs.

Sa technologie Flex permet à l’appareil de se plier jusqu’à 90 degrés, rendant le nettoyage sous les meubles bas et autres espaces difficiles d’accès un jeu d’enfant.

Mais ce ne sont pas là ses seuls atouts. En effet, si côté aspiration, il n’est pas en soit bien différent de ses prédécesseurs, là où il se démarque c’est avec son embout Aqua Aerospin. Cette technologie innovante lui permet non seulement d’aspirer efficacement les débris mais aussi de nettoyer les sols avec ses serpillières rotatives, disposées juste derrière le conduit d’aspiration.

Cette fonction de lavage est alimentée par un réservoir d’eau situé sur la partie droite de l’appareil, où il est aussi possible d’ajouter du détergent.

Toutefois, il est important de noter que l’efficacité de l’aspiration avec cet embout peut être légèrement réduite en l’absence d’un rouleau qui aide à transporter les débris vers le tube d’aspiration. Si vous avez simplement besoin de passer un coup d’aspirateur l’embout traditionnel sera plus adéquat.

Autonomie et performance énergétique

Le X-Force Flex 13.60 est aussi remarquable pour son autonomie. Grâce à sa batterie amovible Li-ion, l’appareil offre jusqu’à 60 minutes d’utilisation continue, en mode standard, sur une seule charge. Ce qui permet de couvrir des surfaces importantes sans interruption.

Un autre atout de cet aspirateur balai : son mode turbo, activable par une tirette située à la place habituelle de la gâchette. Très pratique pour l’utiliser seulement à des moments stratégiques durant le nettoyage (par exemple, lorsque vous passez près de la litière de votre chat…)

En outre, le X-Force Flex 13.60 bénéficie d’une technologie intelligente intégrée dans la tête d’aspiration, capable de détecter le type de surface en cours de nettoyage. Cela lui permet d’ajuster automatiquement la puissance d’aspiration, optimisant ainsi l’utilisation de l’énergie et prolongeant l’autonomie de l’appareil.

Ça marche aussi pour les croquettes du chien.

Écologique et économique

Rowenta prend également des mesures significatives en matière de développement durable. Si le X-Force Flex 13.60 n’est pas encore conçu à partir de matériaux recyclés malheureusement, il est cependant majoritairement recyclable selon la firme française qui réduit ainsi son empreinte écologique. La marque s’engage à réduire les déchets et à augmenter la recyclabilité de ses produits, conformément aux réglementations environnementales européennes.

Pour ce qui est du prix, pour un aspirateur de haute qualité, fabriqué en France, le prix est largement raisonnable. Il est possible de l’acquérir pour moins de 500€ sur Rowenta avec une disponibilité des pièces détachées et la réparabilité des produits pendant 15 ans. Et à moins de 400€ par exemple sur le site de Boulanger.

