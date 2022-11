Les VPN protègent la connexion internet de nos ordinateurs, smartphones et tablettes par le biais de protocoles de chiffrement. Mais savez-vous qu’ils peuvent être installés sur un routeur pour protéger l’ensemble de votre réseau domestique ? On vous explique tout.

Les réseaux privés virtuels sont de plus en plus plébiscités pour leur capacité à protéger nos informations personnelles. En effet, ils créent un tunnel VPN chiffré qui isole nos données du reste du trafic internet depuis nos appareils jusqu’aux services que nous consultons. Avec la prolifération des objets connectés, il est de plus en plus difficile de protéger nos maisons. Pourtant, il existe une solution : installer un VPN sur son routeur. Une méthode aux nombreux avantages et inconvénients.

Pour vous permettre d’y voir plus clair, voici un guide de tout ce qu’il faut savoir sur l’utilisation d’un VPN sur un routeur ainsi qu’une sélection des 3 VPN les plus adaptés en fin d’article.

Coup de ❤️ : ce VPN possède clairement le meilleur rapport qualité / prix du moment Cette vidéo est sponsorisée par Nor… On connaît déjà la suite, tant on l’a entendue sur YouTube. Mais savez-vous qu’il existe d’autres VPN, certes moins médiatisés, mais qui ont plus de qualités à faire valoir que celle du marketing ? C’est le cas de Surfshark, VPN qui se démarque par son service, sa fiabilité et son prix défiant toute concurrence. On vous invite à le constater par vous-même sur le site Surfshark VPN.

Retrouvez notre comparatif des meilleurs VPN du marché pour en savoir plus sur ce logiciel qui révolutionne la sécurité de nos données.

Quels sont les avantages à installer un VPN sur votre routeur ?

Le VPN est un outil indispensable à la protection de vos données sur internet. Il nécessite cependant d’être activé à chaque utilisation de votre ordinateur, tablette ou smartphone. Voici pourquoi configurer un VPN sur son routeur offre des avantages intéressants.

Une protection de tous les appareils de la maison

Généralement, les VPN autorisent l’utilisation de leurs services sur 4 à 7 appareils en simultané. En revanche, si vous utilisez un VPN sur votre routeur, le nombre de périphériques protégés sera virtuellement illimité. En effet, le routeur compte pour un appareil, mais il protège en réalité tous les objets connectés en Wifi de votre maison, y compris ceux qui ne sont normalement pas compatibles avec un VPN. On pense notamment aux consoles de salon comme la PS5, les Xbox ou encore les télévisions connectées.

Une protection permanente

Avec un routeur sur votre VPN, plus besoin de penser à vous connecter via votre application VPN ! Celle-ci sera sécurisée en permanence, même si votre téléphone fait une mise à jour en pleine nuit pendant que vous dormez. Il s’agit d’un avantage non négligeable pour protéger l’ensemble des appareils utilisés par votre famille.

Les inconvénients à avoir en tête avant d’installer un VPN sur votre routeur

Une modification des réglages plus contraignante

Sans interface physique, le réglage d’un routeur est plus contraignant que sur les appareils habituels. Pour y apporter des modifications, il est nécessaire de se connecter au routeur depuis un navigateur web. Le changement de serveur est assez fastidieux comparé aux applications traditionnelles de VPN. On vous conseille donc d’ajouter l’adresse IP de votre serveur dans vos favoris et de bien choisir le serveur qui vous intéresse au moment de le configurer.

Un niveau de sécurité qui peut laisser à désirer

La puissance de calcul des routeurs est beaucoup plus limitée que celle d’un ordinateur ou d’un smartphone. En conséquence, de nombreux routeurs du marché ne prennent en charge que les protocoles de chiffrement les plus basiques. Cela pourrait avoir un impact sur votre niveau de protection. Si vous souhaitez disposer d’une protection performante sur votre routeur, il pourrait être nécessaire d’investir dans un routeur plus puissant.

Un accès aux objets connectés depuis l’extérieur plus compliqué

C’est l’un des inconvénients majeurs d’avoir un VPN sur votre routeur. Le VPN a pour objectif d’empêcher les connexions non voulues depuis l’extérieur. De ce fait, quand vous n’êtes pas chez vous, le VPN pourrait vous empêcher d’accéder et de contrôler votre thermostat connecté ou votre prise connectée.

Un réseau Wi-Fi qui n’est plus autant sécurisé

Dernier point négatif : le VPN sur votre routeur protègera toutes les données sortant de votre routeur pour rejoindre l’internet. En revanche, la connexion entre votre ordinateur ou votre smartphone et votre routeur ne sera plus sécurisée.

En d’autres termes, si une personne mal intentionnée parvient à se connecter à votre réseau Wifi et que votre VPN est activé sur votre ordinateur, elle ne pourra pas accéder à votre ordinateur. En revanche si votre VPN est activé sur votre routeur, la personne pourra récolter les données de tous les appareils qui y sont connectés. C’est pourquoi il vaut mieux disposer d’un mot de passe Wifi complexe et le changer régulièrement.

Sur le même sujet : Quel est le meilleur VPN pour votre Apple TV ?

Configurer un VPN sur un routeur peut sembler trop compliqué. En effet, l’interface d’un routeur n’est bien souvent accessible que depuis un ordinateur et paraît parfois quelque peu désuète. De plus, chaque routeur dispose de son propre fonctionnement et de sa propre mise en page, ce qui peut brouiller les pistes. Cependant, de nombreux tutoriels très explicites existent et facilitent la démarche. Et globalement, la marche à suivre reste la même pour tous les appareils. Alors, suivez le guide…

1. Vérifiez la compatibilité de votre VPN avec votre routeur

Le plus simple est de se rendre sur le site internet du VPN et de consulter la liste des routeurs compatibles. Si votre routeur n’est pas compatible, vous devrez investir dans un nouvel appareil. Vous pourrez trouver des modèles adaptés à vos besoins sur Amazon comme les Linksys.

Certaines marques de VPN proposent à la vente des routeurs pré équipés avec leurs services. C’est le cas de NordVPN qui propose sur son site une large gamme de produits Asus adaptés.

Pourquoi pas investir dans un flashrouter ? Flashrouters est une entreprise qui configure spécifiquement des routeurs pour offrir une sécurité maximale grâce à l’installation du firmware open-source DD WRT, un firmware basé sur Linux de grande qualité. De nombreuses marques comme Asus ou Netgear sont compatibles et certains modèles peuvent être pré-équipés du VPN de votre choix pour vous faciliter l’installation.



Contrairement aux routeurs habituels, les flashrouters vous permettront de disposer d’une installation hautement sécurisée et paramétrable. Vous aurez ainsi un contrôle total sur votre réseau.

2. Connectez-vous à votre routeur

Pour cela, il est généralement nécessaire d’inscrire dans la barre de votre navigateur web l’adresse IP de votre routeur. Si vous ne la connaissez pas, regardez sur votre routeur, elle peut être visible dessus. Sinon, demandez à votre fournisseur d’accès à internet.

Ensuite, vous devez rentrer vos identifiants pour accéder à l’interface de configuration. Comme pour l’adresse IP, n’hésitez pas à contacter votre fournisseur d’accès à internet si vous ne connaissez pas vos identifiants.

3. Procédez à la configuration du routeur

Cette procédure est très variable en fonction du modèle que vous possédez. Nous vous conseillons donc de consulter les tutoriels spécifiques à chaque routeur qui sont disponibles sur les sites des principaux VPN.

Si certains routeurs nécessitent une configuration complète du firmware pour accepter l’utilisation d’un VPN, d’autres ne nécessitent que l’ajout des paramètres spécifiques à votre VPN.

4. Profitez d’une connexion sécurisée pour tous vos appareils !

Une fois votre routeur configuré, vous n’avez plus qu’à vérifier que votre connexion internet fonctionne et profiter de votre protection sécurisée.

Top 3 des meilleurs VPN pour routeurs

L’installation d’un VPN sur un routeur comporte plus de contraintes que d’habitude. Il est déjà nécessaire de vérifier que votre routeur est bien compatible avec le VPN que vous projetez d’acquérir. De plus, leur installation étant plus complexe, il vaut mieux avoir à disposition un service après-vente de qualité qui pourra vous guider dans la mise en place du VPN.

Voici les 3 meilleurs VPN pour votre routeur :

NordVPN

Le plus adapté à une installation sur routeur NordVPN est sans doute le réseau privé virtuel le plus adapté à une utilisation sur routeur. L’entreprise basée au Panama offre en effet une très large bibliothèque de tutoriels pour faciliter l’installation sur tous supports. Côté performances, NordVPN est réputé pour la rapidité de sa connexion et pour la qualité de son application mobile. Enfin, le service après vente est joignable en français 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre avis sur NordVPN. Les plus Excellentes performances

Nombres fonctionnalités

Prix compétitif

Nombreux tutoriels pour l’installation et l’utilisation du VPN sur routeur Les moins SAV parfois difficile à contacter PROMO NordVPN Acheter Caractéristiques principales PRIX A PARTIR DE 3,49€/MOIS NOMBRE DE SERVEURS 5492 PAYS COUVERTS 59 SMART DNS OUI TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 6 PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV CENTRE D’AIDE EN FRANCAIS AVEC LIVE CHAT

ExpressVPN

La star des VPN ExpressVPN est tout simplement le VPN le plus performant du marché. Entre vitesse de connexion et facilité d’utilisation, il brille par son efficacité quotidienne. Niveau sécurité, ExpressVPN offre des prestations solides, notamment grâce à son protocole maison nommé Lightway. On regrette simplement que le centre d’aide ne soit accessible qu’en anglais et que le tarif soit plus élevé que la moyenne. Mais c’est le prix à payer pour avoir accès à des performances aussi bonnes. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre test d’ExpressVPN. Les plus Vitesse de connexion

Facilité d’utilisation

Excellente politique de confidentialité Les moins Tarif supérieur à la moyenne PROMO ExpressVPN Acheter Caractéristiques principales PRIX A PARTIR DE 8,41€/MOIS SUR 12 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 3000 PAYS COUVERTS 94 SMART DNS OUI TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 5 PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV Centre d’aide en anglais avec live Chat

Surfshark VPN

L’étoile montante des VPN Le petit nouveau du marché des VPN à déjà tout des grands. Surfshark fait figure d’élève modèle en termes de sécurité et de performances ; il offre de très bonnes vitesses de connexion. Côté tarif, Surfshark dispose d’un excellent rapport qualité prix. Cela explique en partie les très bons avis que suscite ce VPN. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre test de Surfshark VPN. Les plus Meilleur rapport qualité prix du marché

Performances de haut niveau

Facilité d’utilisation Les moins Politique de confidentialité moins bonne que certains VPN PROMO Surfshark Acheter Caractéristiques principales PRIX 2,30€/MOIS SUR 24 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 3200 PAYS COUVERTS 65 SMART DNS OUI TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE ILLIMITE PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV Chat 24h/24 7j/7

A lire également : Bon Plan : les 3 meilleures promotions VPN du moment