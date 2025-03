Adieu Box Internet ? Pourquoi les routeurs 5G intéressent de plus en plus de monde !

Avec l’essor des nouvelles technologies de connexion, les consommateurs ont désormais plusieurs alternatives pour accéder à Internet. Si la box Internet reste la solution traditionnelle dans de nombreux foyers, le routeur 5G sert de prompt renfort pour vos déplacements et les zones non couvertes par la fibre.

C’est à se demander si l’ère des box internet n’est pas bientôt révolue, puisque votre connexion peut être assurée par un boîtier transportable avec carte SIM amovible. L’investissement de départ est élevé, certes, mais plus jamais vous n’aurez à renvoyer une box chez Free (un enfer !) pour changer de fournisseur.

À l’heure actuelle, cependant, chaque solution présente son lot d’avantages et de limites. L’outsider routeur 5G a bien des arguments séduisants, mais le favori Wi-Fi a plus d’un tour dans sa manche… Voici notre comparaison en détail !

La Box Internet : c’est quoi, au fait ?

La box Internet est la solution habituelle pour une connexion internet à domicile. Elle utilise la technologie Wi-Fi (Wireless Fidelity) pour connecter les appareils à Internet sans avoir besoin de câbles. Elle répond à la norme IEEE 802.11, un ensemble de protocoles permettant la communication sur réseau local sans fil (WLAN).

La connexion sans fil est assurée par des ondes radio, généralement en 2,4 GHz et 5 GHz, dont le signal peut être reçu par plusieurs appareils à la fois.

Nota Bene : la dernière génération de technologie Wi-Fi est le Wi-Fi 6, également appelé Wi-Fi 802.11ax. Il offre un meilleur débit, plus rapide et plus fluide (jusqu’à 9,6 Gbps), avec une efficacité énergétique plus probante.

La box internet se décline en fibre optique, l’ADSL et le VDSL, chacun offrant des débits et des performances variables en fonction de la technologie. Dans tous les cas, on la choisit pour la stabilité de la connexion moins sujette aux variations de signal, et pour la sécurité offerte par un réseau privé. La fibre est particulièrement intéressante en ce qui concerne le débit.

Le routeur 5G est un appareil mobile qui permet de connecter plusieurs appareils à Internet via un réseau 5G. La 5G, ou « 5e génération de communications cellulaires à haut débit », offre depuis 2019 des débits 100 fois plus rapides que la 4G, une latence réduite et une plus grande capacité de connexion par rapport à la 4G. Contrairement à une box Internet classique, il n’est pas nécessaire de câbler une ligne fixe : le routeur 5G fonctionne simplement avec une carte SIM et capte le réseau 5G disponible.

Son principal atout est d’être déplaçable d’un point à un autre sans manipulations complexes, tout en offrant une capacité suffisante pour connecter un grand nombre d’appareils en leur fournissant un débit ultra-rapide qui admet les activités gourmandes en bande passante (gaming, streaming, VR, etc.). Aussi son installation est-elle simplifiée au maximum : il suffit de glisser la carte SIM et d’allumer le routeur.

Nota Bene : il est recommandé de demander à votre FAI une carte SIM avec un forfait data dédié.

En conséquence, une connexion internet domestique 5G est considérée comme une connexion « sans fil fixe » : elle convertit le signal 5G en une connexion internet statique à l’intérieur de votre domicile. Un tel résultat n’est pas envisageable sans un routeur internet 5G.

Routeur 5G vs Box Internet : quelques différences qui changent tout !

Vous vous en doutez, on ne va pas pouvoir hiérarchiser les deux options dans l’absolu. Tout va dépendre de la situation d’usage. C’est pourquoi nous portons votre attention sur six points essentiels à observer avant d’opter pour l’un ou l’autre – voire les deux ensemble !

Vitesse et performance : petit avantage pour la box, mais…

Les box Internet (notamment la fibre optique) offrent des débits très élevés pouvant atteindre jusqu’à10 Gbps (dans le cas du FTTO), bien plus rapides que les connexions ADSL ou VDSL. Les routeurs 5G, quant à eux, peuvent offrir des débits impressionnants pouvant dépasser les 1,5 Gbps dans des conditions optimales. Toutefois, ces débits varient en fonction de la couverture 5G. Dans les zones urbaines densément peuplées, la saturation du réseau mobile peut ralentir la connexion.

L’étendue de la 5G en France en mars 2024 selon l’Arcep.

En d’autres termes, en vitesse et stabilité pure votre box est plus intéressante si vous bénéficiez de la fibre, mais le réseau 5G est encore perfectible et peut rattraper son retard, après avoir déjà dépassé l’ADSL et la VDSL.

Mobilité et flexibilité : la spécialité du routeur 5G

Le routeur 5G se distingue par sa mobilité, permettant une connexion Internet partout, sans dépendre d’une installation fixe. C’est l’option idéale pour les voyages, les déplacements fréquents ou les logements temporaires : une connexion fiable, permissive en toute indépendance hors de chez soi, quel pied !

À l’inverse, une box Internet fixe est conçue pour un usage domestique, nécessitant une installation et un engagement contractuel. En somme, ce n’est pas fait pour être déplacé. Vous êtes donc tributaire des autres box disponibles là où vous allez, qui peuvent être saturées, délivrer un débit trop faible, ou présenter une sécurité faillible (Wi-Fi public).

Ainsi, pour une connexion fluide et nomade, le routeur 5G oblitère les défauts d’une box traditionnelle.

Coûts du matériel et de la consommation de données : le routeur 5G est moins facilement rentable

Vous prenez un routeur 5G alimenté sur secteur ? Prévoyez entre 400 et 500 €. Sur batterie ? Plus de 800 € ! Tandis que la location de la box internet est généralement indolore.

En termes de prix mensuel, les forfaits pour le routeur 5G sont généralement plus chers, notamment pour des forfaits data élevés. Quant aux box Internet, elles bénéficient parfois de promotions et proposent souvent des solutions complètes, avec des services supplémentaires comme la télévision et le téléphone fixe, le tout dans un seul abonnement.

Prévoir minimum cette mensualité pour une SIM 5G sans mobile !

Néanmoins, la SIM de votre routeur ne va dépendre d’aucun engagement, contrairement à la plupart des abonnements sédentaires. Cela signifie que plus vous passez de temps à courir à droite à gauche, plus l’option du routeur 5G est rationnelle, et sera même rentable dès la deuxième année par rapport aux offres d’abonnements incluant la box 5G chez certains opérateurs.

Facilité d’installation et d’utilisation : le routeur 5G remporte la manche

Le routeur 5G est facile à transporter et ne nécessite qu’une simple carte SIM pour fonctionner, bien qu’il puisse demander une certaine réflexion sur le choix du forfait adapté. En revanche, la box Internet requiert un raccordement physique à une prise téléphonique ou fibre, ce qui peut demander plus de temps et de préparation, et parfois l’intervention d’un technicien.

Domotique : le réseau Wi-Fi est plus compatible avec l’IOT

Si la 5G permet une connexion rapide et flexible, elle ne crée pas automatiquement un réseau local (LAN), ce qui peut limiter l’interaction directe entre les équipements connectés. À l’inverse, les box Internet intègrent un réseau Wi-Fi qui facilite la communication entre les appareils d’un même foyer, permettant par exemple d’utiliser un Chromecast, un Google Home ou d’imprimer depuis un smartphone.

Ainsi, la box Internet reste plus adaptée à un usage domestique nécessitant un réseau local structuré pour faire interagir des équipements sur un même LAN (Local Area Network) ou VLAN (Virtual Local Area Network). Cela dit, cet avantage tend déjà à s’estomper en 2025, d’autant plus que la Wi-Fi n’est pas forcément l’idéal non plus en matière de domotique…

Sécurité et fiabilité : petit retard chez la 5G

Alors que le Wi-Fi fixe d’une box Internet, surtout en fibre, reste très stable et peu sujet aux perturbations, la connexion au routeur 5G peut s’avérer moins fiable dans certaines zones rurales ou lors de vos déplacements en van ou en camping-car. À ce titre, les appareils sont configurés pour passer automatiquement en 4G lorsque la couverture 5G laisse à désirer, notamment à cause d’un déploiement relativement lent à grande échelle.

De plus, bien que le réseau 5G soit plus sécurisé que les réseaux mobiles publics, il n’échappe pas aux défis liés à la cybersécurité, avec l’augmentation des appareils connectés, les risques de cyberattaques se multiplient, et de nouveaux logiciels peuvent ouvrir des portes aux cybercriminels, obligeant les utilisateurs à renforcer leurs protections.

Nota Bene : certains fabricants ont pris ce défi à bras le corps avec un cryptage WPA3 pour sécuriser votre connexion sur routeur.

Bilan : que choisir entre ces deux solutions complémentaires ?

En somme, si vous avez besoin d’un accès Internet rapide pendant vos déplacements, le routeur 5G est la solution idéale. Sa mobilité, sa facilité d’installation et la flexibilité d’un abonnement sans engagement en font un excellent choix pour les voyages, les déplacements professionnels ou pour un logement temporaire. Ce choix sera d’autant plus justifié si vous faites un usage intensif d’internet loin de chez vous.

En revanche, pour une connexion stable à domicile : une box Internet fibre sera plus adaptée. Elle offre une connexion stabile, rapide et illimitée à moindre coût, même s’il faut prendre le temps de son installation.

Notez que si votre zone géographique ne vous donne pas accès à la fibre, mais que vous vous rangez dans la catégorie des geeks invétérés, l’option du routeur 5G reste valable même pour un mode de vie sédentaire, y compris pour l’internet familial. Dans ce cas, vérifiez bien les coûts fixes et mensuels avant de vous décider !