Vacances : un routeur 5G est plus simple à utiliser et nécessaire que vous ne le pensez.

On se dit souvent : les vacances, c’est sortir dans la nature, c’est la déconnexion, c’est se vider la tête… Et puis un jour, il se met à pleuvoir dru, et l’on se retrouve bloqués dans la maison de vacances, avec une grosse envie de films ou de séries…

… ou bien l’on veut fêter quelque chose en musique, mais l’accès à Spotify est compliqué à cause d’une mauvaise connexion. Ou encore, l’on veut effectuer des recherches du type “quoi faire aux alentours” et chaque page met un temps fou à charger ! Au secours…

La solution est pourtant simple : vos données mobiles, boostées par un routeur 5G comme celui de Devolo, baptisé WiFi 6 Router 3600 5G LTE. Comment ça fonctionne et quelles sont les caractéristiques principales de cet appareil de connectivité tout terrain ? On vous donne ici les moyens de sauver les plans “vacances fichues” !

Pourquoi se munir d’un routeur 5G pour partir en voyage ?

Les avantages d’un routeur 5G sont assez nombreux. Que vous soyez seul, à deux, entre amis ou en famille, vous effacez la plupart des problématiques liés à l’utilisation d’internet hors de chez vous.

Compact, design et facilement transportable !

On pense notamment à la dépendance à un Wi-Fi saturé ou défectueux, aux problèmes de sécurité sur des réseaux publics, ou encore à la mauvaise performance du partage de connexion d’un smartphone, lequel va se décharger plus vite, de surcroît.

Aspects pratiques d’un routeur 5G

En conséquence, vous bénéficiez en permanence d’une connexion pour vous et vos proches, que ce soit à l’hôtel, dans votre camping-car ou à la maison de vacances ! Cela signifie donc :

naviguer sans latences pour réserver des spectacles ou des restaurants ;

pour réserver des spectacles ou des restaurants ; la possibilité de télétravailler presque partout en déplacement ;

en déplacement ; l’ accès au streaming et au gaming en ligne comme à la maison ;

comme à la maison ; partager photos et vidéos en temps réel sur les réseaux sociaux ;

en temps réel sur les réseaux sociaux ; échanger en visio pour les occasions importantes.

Un bon routeur fonctionne de la manière suivante : vous branchez l’appareil à une prise électrique, vous insérez une nano-SIM qui supporte votre forfait internet, vous appuyez sur “ON” et la connexion est désormais disponible !

Nota Bene : les routeurs mobiles sur batterie existent aussi, mais les tarifs sont bien plus élevés !

Concernant la carte SIM, vous pouvez utiliser celle de votre smartphone, mais le mieux reste de demander à votre fournisseur de vous en livrer une, pour profiter d’un forfait data sans engagement.

Pourquoi s’intéresser au Devolo Wifi 6 Router 3600 5G LTE ?

Le Devolo Wifi 6 Routeur 3600 5G LTE est à la pointe de cette technologie encore jeune. Il vous offre quelques garanties non-négligeables, telles que :

une connexion 5G ultrarapide avec une connexion 2,5 Gbits/s et un port Gigabit pour brancher un câble ethernet ;

avec une connexion 2,5 Gbits/s et un port Gigabit pour brancher un câble ethernet ; des vitesses de transmission jusqu’à 3 600 Mbits/s grâce à la technologie WiFi 6 bibande ;

grâce à la technologie WiFi 6 bibande ; des temps de latence d’1ms pour vos jeux en ligne ;

pour vos jeux en ligne ; jusqu’à 100 connexions simultanées possibles ;

possibles ; un cryptage WPA3 pour une protection optimale.

Tout cela sur un joli boîtier, sorte de petit bibelot blanc qui s’adapte à tous les styles d’intérieur.

Qui veut acheter le Develo Wifi 6 Router 3600 5G LTE ?

Pour conclure, un routeur 5G comme celui de la marque Develo conviendra à un grand nombre de profils. Les familles en résidence secondaire, les freelances habitués à se déplacer en France ou à l’étranger, les gamers qui aiment faire de grosses sessions ensemble, ou encore les possesseurs de camping-cars ou de van aménagé.

Pour toutes ces personnes, c’est l’assurance d’un confort absolu avec une connexion rapide, fiable, sécurisée et accessible à tous vos proches presque partout où vous allez. Et vous, qu’allez vous faire cet été ? Dites-nous en commentaires vos idées d’activités rendues possibles grâce à votre nouveau routeur 5G !