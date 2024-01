Smartphone gaming : ASUS et ROG dévoilent leur meilleur modèle au CES 2024

ASUS et ROG viennent tout juste de révéler leur prochain smartphone gaming le ROG Phone 8 qui – avec ses caractéristiques dignes d’une console portable – devrait vite remplacer votre Nintendo Switch.

Depuis déjà quelques années, ASUS utilise sa gamme ROG (Republic of Gamers) pour toucher un public exclusivement axé sur les jeux vidéo. Et après avoir pu tester la ROG Ally – console portable de la marque – il nous tardait de voir ce qu’ASUS présenterait pour le CES et forcé de constater que le ROG Phone 8 se place d’ores et déjà comme un cador dans sa catégorie.

A lire aussi L’ASUS ROG Ally low cost arrive

Des performances de haute volée

Sur le papier, ses caractéristiques semblent incroyables :

Taille écran 6.78 pouces Luminosité 2500 nits Caméra 50 Mpx pour le capteur principal Indice de protection IP68 Mémoire jusqu’à 1 To RAM jusqu’à 24 Go Taux de rafraîchissement 165 Hz (max) Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 Batterie 5500 mAh

À cela, il faut ajouter que le smartphone serait capable de tenir :

22 heures pour une utilisation de Netflix,

17 heures pour Instagram,

14 heures pour TikTok,

2 heures pour le jeu vidéo.

Il faut bien se rendre compte qu’il s’agit là d’un smartphone et que certaines consoles portables – bien plus volumineuses – dépassent à peine les deux heures d’autonomie également et n’assurent pas toujours un affichage en 60 FPS.

En somme, comprenez que le ROG Phone 8 se place comme un appareil capable faire tourner à peu près n’importe quel jeu, même les plus récents et plus demandant en ressources.

Des commandes pensées pour les jeux vidéo

ASUS a bien compris que le principal problème du gaming sur smartphone est : les contrôles. Là où les consoles portables évacuent cette question en ajoutant des parties sur les côtés pour y intégrer des joysticks ou des gâchettes, le smartphone était lui obligé de tout avoir sur l’écran…

Les joueurs se retrouvaient donc avec l’interface du jeu, plus celle des contrôles sur leur petite dalle. Autant dire qu’une fois les pouces posés, il n’y a plus beaucoup de place pour regarder le jeu.

Fort heureusement, le ROG Phone 8 arrive avec une solution : des boutons sensibles sur le bord du smartphone. Ça ne résoudra pas encore complètement tout, mais cela devrait libérer un peu plus votre écran de jeu.

Deux doigts en moins sur l’écran !

Un module photo mis à l’honneur sur le ROG Phone 8

Si l’accent est bien évidemment mis sur les performances gaming, le ROG Phone 8 n’en reste pas moins un smartphone classique qui se doit d’être performant sur les autres fonctionnalités. ASUS ne l’a pas omis et propose par exemple un module photo très intéressant.

Il se compose de 3 caméras arrière et d’une frontale :

La principale (arrière) : 50 Mpx,

La Téléphoto (arrière) : 32 Mpx,

L’Ultrawide Camera (arrière) : 13 Mpx et un angle de 120°,

L’Ultrawide Selfie (frontale) : 32 Mpx.

En plus de ces appareils aux résolutions très élevées, Asus a présenté des fonctionnalités IA permettant de stabiliser vos vidéos et d’améliorer le rendu de vos photos automatiquement.

Des petits plus qui font plaisir

Le son

Souvent délaissé par d’autres marques, le son occupe ici une place importante. Le ROG Phone 8 s’équipe ainsi de l’ANC (Active Noise Cancellation) et vous permettra de téléphoner dans des lieux bruyants sans votre interlocuteur soit gêné par les bruits environnants.

Autre bonne nouvelle, le smartphone est certifié Hi-Res et compatible AptX lossless, ce qui signifie que vous pourrez écouter le meilleur son possible (même des fichiers non compressés pour les vrais audiophiles).

Des petits affichages LED au dos

Un gadget visuel pour finir, le ROG Phone 8 s’équipe de LED à l’arrière qui pourront afficher au choix :

Le logo de la marque,

Une sélection de motifs pré-faits,

Vos créations : si vous créez des Gifs pas trop lourd en noir et blanc.

Nous vous l’accordons : ça ne sert pas à grand-chose, mais c’est joli.

Combien coûtera le ROG Phone 8 ?

Le ROG Phone 8 sera vendue en 3 versions :

Le ROG Phone 8 à 1099$,

Le ROG Phone 8 Pro à 1199$ (plus de stockage et de RAM),

(plus de stockage et de RAM), Le ROG Phone 8 Pro Edition à 1499$ (comprenant un kit de refroidissement « Aero Active Cooler X »).

Bien sûr, il s’agit d’un investissement conséquent, mais si on le compare à des smartphones aux performances similaires (hors gaming), il n’y a plus photo : il se trouve au pire dans la gamme de prix, au mieux en dessous.

Bien sûr, il ne s’agit là que d’une vue des performances sur le papier et toutes ces belles promesses resteront à confirmer lors de la prise en main.