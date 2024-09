Le robot cuiseur multifonction Moulinex est à prix réduit sur Rakuten

Le robot multifonction MOULINEX Companion XL à moins de 400€ : l’allié parfait pour préparer vos repas facilement et sans effort.

Qui dit rentrée, dit aussi bonnes affaires à saisir ! Si vous avez toujours rêvé d’un coup de main en cuisine (sans avoir à soudoyer quelqu’un pour le faire), le Robot multifonction MOULINEX Companion XL HF80DB10 est là pour vous. En ce moment, il est proposé avec une réduction de 33%, soit un sacré coup de pouce sur le prix d’origine. De quoi alléger à la fois votre quotidien et votre budget !

Ce petit bijou vous permet de préparer une grande variété de plats : des risottos, des soupes maison, des plats mijotés qui cuisent lentement et même des desserts comme la mousse au chocolat ou une pâte à crêpes prête en un rien de temps. Il prend en charge tout le processus, de la découpe au mélange

Le robot cuisine Moulinex à -33%

Si vous cherchez à simplifier vos repas tout en profitant d’une belle réduction, le Robot multifonction MOULINEX Companion est actuellement proposé à seulement 399,99€ au lieu de 599,99€. Un bon plan à ne pas manquer pour économiser 33% sur cet appareil

Ce que le MOULINEX Companion XL peut faire pour vous

Le MOULINEX Companion XL est un très bon choix pour ceux qui veulent un robot de cuisine pratique et efficace, sans dépenser une fortune voici pourquoi :

De l’entrée au dessert !

Le MOULINEX Companion XL est votre assistant de cuisine polyvalent. Avec ses 12 programmes automatiques, il s’occupe de tout : que ce soit pour préparer des soupes, mijoter un bon plat familial, cuire à la vapeur ou même réaliser des desserts gourmands, il répond à toutes vos envies. Vous avez envie de faire une pâte à pizza, une sauce maison ou même une mousse au chocolat ? Pas de souci, ce robot multifonction s’occupe du mélange, du pétrissage et même du fouettage. Et si vous aimez ajuster les recettes à votre sauce, le mode manuel vous permet de tout personnaliser.

Capacité XL pour toute la famille

Vous avez une grande famille ou aimez préparer vos repas à l’avance ? Le MOULINEX Companion XL est doté d’un grand bol de 3 litres, idéal pour cuisiner en grande quantité. Vous pouvez préparer des plats pour jusqu’à 10 personnes, parfait pour les grandes occasions ou pour faire des réserves de repas à congeler.

Contrôlez la cuisson

Avec le Companion XL, vous pouvez choisir des températures allant de 30°C à 150°C. Cela vous permet de faire mijoter à basse température pour des recettes délicates comme des sauces ou des crèmes, ou bien de faire dorer des viandes ou légumes à haute température.

Des accessoires pour chaque étape

Ce robot n’est pas livré seul : il vient avec une gamme complète d’accessoires qui vous permet d’aborder n’importe quelle recette. Du hachoir pour préparer vos légumes, au fouet pour monter vos crèmes, tout est inclus. Voici un aperçu des accessoires fournis avec le MOULINEX Companion XL :

Accessoire Fonction Couteau hachoir Pour hacher les légumes, viandes et herbes Couteau pétrin/concasseur Idéal pour pétrir vos pâtes ou concasser des noix Mélangeur Mélange uniformément vos préparations, sauces et soupes Batteur Fouette les œufs, crèmes et mousses Panier vapeur Pour une cuisson vapeur saine des légumes et poissons Couteau chef Pour trancher et découper avec précision Cuillère inox Pour remuer et servir manuellement si nécessaire

Les plus Programmes ,

Accessoires,

Capacité. Les moins Poids.

Alors, que peut-on en dire ? Pour un prix sous les 400€, le MOULINEX Companion XL est une option très intéressante pour ceux qui cherchent à simplifier leur cuisine sans sacrifier la qualité. Il prend en charge une multitude de tâches, de la découpe au mijotage, et permet de cuisiner pour toute la famille avec son bol de grande capacité. Que vous soyez novice en cuisine ou plus expérimenté, il offre un bel équilibre entre facilité d’utilisation, variété de programmes, et efficacité. Si vous recherchez un appareil qui vous fait gagner du temps et qui s’adapte à vos besoins, le Companion XL est un excellent choix, tout en restant abordable.