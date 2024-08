Le robot cuiseur Moulinex Companion est à un prix rarement vu sur Boulanger

Ne ratez pas cette offre chez Boulanger : le robot cuiseur Moulinex I Companion est à -400 €. Simplifiez votre cuisine dès maintenant.

Vous en avez assez de passer des heures en cuisine ? Le robot cuiseur Moulinex I Companion HF901120 pourrait bien vous faciliter la vie. Cet appareil polyvalent permet de préparer des repas sans effort, de l’entrée au dessert. Actuellement, il est proposé avec une réduction de 44%.

Ce robot est idéal pour ceux qui veulent gagner du temps tout en cuisinant de bons plats. Livré avec des accessoires comme un hachoir, un couteau pétrin/concasseur, un batteur, un mixeur, un panier vapeur et une balance connectée, il offre tout ce qu’il faut pour cuisiner facilement. Avec sa capacité de 4,5 litres, il peut préparer des repas pour toute la famille. Grâce à sa connexion Bluetooth, vous pouvez suivre les recettes et ajuster les paramètres directement depuis votre smartphone.

Habituellement proposé à 899.99€, le robot cuiseur Moulinex I Companion HF901120 est désormais disponible pour 499.99€ sur le site officiel Boulanger, ce qui vous fait économiser 400€.

Pourquoi choisir le robot cuiseur Moulinex I Companion HF901120 ?

Vous cherchez à simplifier vos tâches culinaires quotidiennes ? Le robot cuiseur Moulinex I Companion HF901120 pourrait bien être ce qu’il vous faut. Voici ce qui rend cet appareil intéressant :

Polyvalence

Le Moulinex I Companion HF901120 peut accomplir de nombreuses tâches culinaires. Il peut battre, fouetter, pétrir, mélanger, émincer, hacher, mixer, chauffer, mijoter et peser les aliments. Cet appareil vous permet de cuisiner une grande variété de plats avec un seul appareil. Que vous prépariez des soupes, des pâtes, des sauces ou des desserts, ce robot s’adapte à tous vos besoins.

Connectivité Bluetooth

Le I Companion est équipé de la connectivité Bluetooth, ce qui vous permet de le contrôler via l’application dédiée sur votre smartphone. Vous pouvez suivre les recettes pas à pas, ajuster les paramètres de cuisson et même surveiller l’avancement de la cuisson à distance. L’application Moulinex, disponible sur iOS et Android, propose une multitude de recettes et des guides détaillés pour chaque étape de la préparation.

Accessoires inclus

Ce robot cuiseur est livré avec de nombreux accessoires pratiques : un hachoir, un couteau pétrin/concasseur, un batteur, un mixeur, un panier vapeur et une balance connectée.

Ces accessoires vous permettent de réaliser une multitude de préparations culinaires, des soupes aux desserts en passant par les plats mijotés. Le rangement des accessoires est également facilité grâce à une boîte dédiée, vous permettant de garder votre cuisine organisée.

Facilité d’utilisation

Le Moulinex I Companion HF901120 est simple à utiliser grâce à son interface intuitive et ses programmes préenregistrés. Il vous guide à travers chaque étape de la recette, ce qui est pratique pour ceux qui ne sont pas à l’aise en cuisine ou qui veulent simplement gagner du temps.

L’écran numérique est clair et les commandes sont faciles à comprendre, vous permettant de commencer rapidement sans avoir à consulter constamment le manuel.

Grande capacité

Avec une capacité de 4,5 litres, ce robot cuiseur est idéal pour préparer des repas pour toute la famille.

Capacité du bol 4,5 litres Puissance 1550 W Vitesse de rotation max 16 000 RPM Température max de cuisson 150°C Connectivité Bluetooth Programmes de cuisson 13 vitesses, mode manuel

Les plus Capacité,

Programmes de cuisson,

Puissance. Les moins Prend de la place sur le plan de travail.

Le robot cuiseur Moulinex I Companion HF901120 est parfait pour ceux qui veulent rendre la cuisine quotidienne plus facile. Avec ses nombreuses fonctions et accessoires, il vous aide à préparer des repas variés sans effort. En ce moment, il bénéficie d’une réduction de 44%, ce qui en fait une belle opportunité pour améliorer votre expérience culinaire. Profitez de cette offre pour gagner du temps en cuisine et simplifier la préparation de vos repas.