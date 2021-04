Aujourd’hui, nous vous présentons le robot aspirateur yeedi K650, petit nouveau d’une marque d’électroménager à suivre. En effet, celle-ci est née de la cuisse d’Ecovacs, firme chinoise qui réalise, sur notre Amazon français, un sans-faute en matière d’aspirateurs robots, notamment avec sa gamme Deebot. Rivalisant de qualité à un prix plus abordable, yeedi a fait ses gammes sur le marché américain avec le yeedi K600. Suite à cet opus bien reçu par la critique outre-Atlantique, c’est la version itérée, donc améliorée, qui débarque en Europe avec le yeedi K650. L’ADN de cette jeune enseigne prometteuse, qui pourrait intégrer notre comparatif robot aspirateurs, c’est l’allègement de la charge mentale. Selon les équipes d’ingénieurs, assainir votre espace, c’est désencombrer votre cerveau. Mieux : les techniciens visent à rendre la corvée de nettoyage la plus efficace, autonome et discrète possible…

Petite fiche des caractéristiques techniques du yeedi K650

Marque et application : yeedi

Navigation : Gyroscope

Puissance d’aspiration : 2000 Pa

Autonomie : jusqu’à 130 minutes

Commandes : Application mobile

Carte d’espace : Non Bac à Poussières : 400 ml

Réservoir d’eau : 300 ml

Volume sonore : 56 dB

Prix initial : 199,99 €

Prix réduit : 129,99€

Garantie : 12 mois

Contenu du package yeedi K650

L’on remarque que yeedi, en plus de présenter un appareil plus qu’abordable, ne se montre pas avare en accessoires :

Aspirateur-robot yeedi K650

Station de recharge + adaptateur secteur

+ adaptateur secteur 2 brosses latérales

Brosse anti-nœuds

anti-nœuds Lingette réutilisable 5 lingettes jetables

Filtre

Outil de nettoyage multifonction

multifonction Guide d’utilisation

Un design net pour une maison propre

Il est toujours fort intéressant de s’attarder sur le design d’un produit qui, mieux que les publicités, renferme les grands messages d’une marque. Bien sûr, ce robot aspirateur prend la forme d’un cylindre aplati, et les coloris épousent la dominante du trio noir-blanc-gris qui écume le marché. En effet, c’est une manière d’assurer une sobriété passe-partout. Mais c’est dans l’agencement de ces teintes que yeedi se démarque un peu de la concurrence. Ce nappage de blanc laiteux déposé sur une épaisseur noire nous rappelle l’appétissant contraste des biscuits Oreo. Il vous suffirait d’en retirer le premier disque pour obtenir une maquette comestible de votre yeedi K650.

Se fondre ainsi dans une image douce et subrepticement familière est un bon moyen de se rendre inaperçu… En outre, ce sens de la démarcation signifie que tout a sa place : la surface est de propreté nacrée, tandis que le sombre salissant est relégué à l’étage inférieur. Des deux côtés, symétriquement, sont disposés des trous d’aération, qui viennent jouer le rôle de garde-frontière entre les deux mondes. Ne s’approche-t-on pas du stable équilibre dont nous connaissons l’iconique symbole à travers le yin et le yang ? C’est, en tous les cas, ce que nous évoque ce design net, bien ordonné et rassurant.

Un aspirateur-robot pour les grosses bêtes d’extérieur

Commençons par le plus important : l’aspirateur-robot yeedi K650 est un robot conçu pour les maisons où déambulent des animaux de compagnie. Peut-être au point de devenir l’argument qui fera pencher la balance en votre faveur si votre conjoint(e) hésite à en adopter un. “Comment ça, ne puis-je m’acoquiner avec un Lévrier afghan ? vous offusquerez-vous. En plus, tu vois bien que notre chat des forêts norvégiennes se languit d’un ami !”. Et vous expliquerez à votre partenaire “un poil” rabat-joie que votre modèle yeedi est accompagné d’une brosse en silicone anti-nœuds. En outre, avec une hauteur de 7,9 cm, vous pouvez compter sur sa compacité pour passer sous le lit, le canapé, etc.

Bien sûr, il récupère sans peine les cheveux, même les plus longs. Alors, n’hésitez pas à adopter un Viking, ou à en devenir un(e) vous-même. Petit plus astucieux : le robot aspirateur est protégé par du verre trempé anti-rayure donc, peu importe la créature qu’il croisera sur son chemin (chien, chat, enfant), il ne s’abîmera pas au moindre choc.

Double fonction de nettoyage : aspiration et serpillière

Vous l’avez probablement compris lorsque vous avez vu que l’aspirateur était muni d’un réservoir d’eau de 300 ml : le robot aspirateur yeedi K650 sait effacer les traces laissées au sol par les grosses papattes boueuses de votre Berger d’Anatolie. Cette fonction peut également s’avérer utile pour ramasser de la nourriture un peu grasse, si vous ajoutez du détergent à votre lingette. D’ailleurs, il en existe également des jetables, même si, intuitivement, on trouvera ça moins écologique. Bien sûr, on est sur de l’appoint, qui saura vous rendre philosophe lorsque votre chien se rue dans la maison avant que vous ayez eu le temps de lui nettoyer les pattes. Bien entendu, si vous ne souhaitez pas utiliser l’option « lavage simultané », vous n’aurez qu’à laisser le dessous de votre appareil vierge de toute lingette.

De plus, le système d’aspiration Super Power à 2000 Pa, accompagné de sa brosse rotative ultrarapide, est très intéressant pour le prix. En effet, si les robots aspirateurs peuvent atteindre 3000 Pa, beaucoup d’autres ne dépassent pas les 1200-1500 Pa. Afin de vous faire un ordre d’idée, 2000 Pa, c’est assez pour attraper efficacement de petites miettes à travers les fibres d’un tapis. En outre, notons que le filtre du robot aspirateur parvient à récupérer 99% des allergènes, selon l’annonceur. Cela étant, malgré ce chiffre, nous ne saurions vous dire s’il s’agit de 99% des types d’allergènes, ou 99% de l’ensemble des particules indésirables. En tout cas, il y a résolument de quoi assainir les sols, et donc, indirectement, désaturer l’air ambiant. Enfin, le bac à impuretés dispose d’un volume de 400 ml, ce qui réclame un changement assez fréquent. Peut-être une option « vidange automatique » pour la prochaine itération ?

Commandes de votre robot aspirateur yeedi K650 connecté

Configurer votre appareil connecté, c’est finalement ce qui vous demandera le plus d’efforts. Il vous faudra d’abord télécharger l’application dédiée “yeedi” (chiche de le prononcer 10 fois d’affilée ?), disponible sous Android ou IOS (vous commencez à avoir l’habitude). Afin de procéder à la programmation personnalisée, vous pourrez donner vos instructions via Wi-Fi. Sur le papier, cela veut dire que vous pourrez le piloter depuis l’extérieur (avant un rencard imprévu qui sait ?).

Mieux, vous pourrez même le contrôler à la voix, grâce aux assistants vocaux que sont Alexa et Google Assistant. Votre robot aspirateur ne commence-t-il pas à avoir des airs d’R2D2, en bien moins encombrant ? Par ailleurs, l’interface vous permet de consulter l’avancée du nettoyage, après l’avoir planifié et démarré. À ce titre, vous pourrez donc tracer le chemin à parcourir, en ajoutant notamment des bandes de délimitation. De cette manière, l’algorithme utilisera ses détecteurs pour s’arrêter aux zones prévues. Ce qui nous amène au point suivant, qui représente l’aboutissement des ambitions de yeedi.

Robot aspirateur yeedi K650 : l’autonomie dans tous les sens du terme

La grande qualité de cet aspirateur, c’est de rarement requérir votre attention. D’abord, on le doit à ses aptitudes à détecter et à contourner les obstacles. En effet, comme mentionné plus haut, il parvient à passer à travers d’étroits espaces. Capable de se hisser sur de très faibles niveaux de relief, il pourra sans peine franchir des micro-dénivelés, comme les seuils de porte. C’est le petit côté « tout-terrains » de ses roues qui accrochent. Ainsi, du tapis à sous le canapé, en passant par la table basse, patiemment, il suivra son chemin.

Vous vous en doutez, car beaucoup d’appareils de ce genre aujourd’hui savent le faire, mais le yeedi K650 sait s’arrêter lorsqu’il rencontre un escalier ou un meuble. Ainsi, les risques de chute et de collision sont vraiment minimes, donc moins enclins à interrompre le processus de nettoyage. Cela dit, on vous conseille tout de même d’agencer la pièce de sorte qu’il rencontre le moins d’obstacles possible.

Une excellente capacité de batterie

Car oui, c’est l’autre sens du mot « autonomie », très importante pour les appareils nomades de ce genre. Celle du robot K650 est de 1800 mAh, qui lui permet de tenir jusqu’à 130 minutes. En plus de deux heures, il y a déjà de quoi faire le tour du propriétaire, mais si jamais votre domaine couvrait une trop vaste superficie, qu’à cela ne tienne ! Le robot aspirateur yeedi K650 peut, de lui-même, se brancher à sa station de charge avant de repartir pour un tour. D’ailleurs, il revient à son support chaque fois qu’il a accompli sa tâche, afin de se tenir prêt à l’emploi.

Un mode silencieux pour ne pas perturber la vie à la maison

Certes, il faudra encore se passer de la vidange automatique mais, pour compenser, l’on apprécie le mode silencieux à 56 dB. Certes, cet atout ne rentre pas dans les acceptions générales du terme « autonomie », mais le fait qu’il sache diminuer les manifestations de sa présence permet qu’il n’empiète pas sur vos activités à vous. Ainsi, que vous soyez en plein call, en train de bouquiner, de regarder un film, etc., vous serez en mesure de l’ignorer. En effet, 56 dB, c’est plus ou moins le volume sonore d’un micro-ondes, ce qui ne devrait pas effrayer vos compagnons à fourrure. En revanche, nous ne connaissons pas le bruit qu’il fait en mode normal.

Un rapport qualité/prix très concurrentiel

C’est ce que nous retenons personnellement de cette présentation, laquelle, nous le rappelons, n’était en aucun cas un test. Cela étant, selon ce que nous avons pu décrire sur le papier, nous pouvons affirmer que le yeedi K650 est prometteur. Ainsi, si vous avez pu bénéficier d’une réduction sur ce produit (rappel : offre bon plan code promo QEX8CEXL) en passant par notre article, n’hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ! Enfin, si jamais vous pensiez compléter cet investissement avec un autre appareil relativement compact, passez sur notre comparatif aspirateurs-balais sans fil !