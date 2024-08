Devez-vous acheter le dernier aspirateur robot Roborock S8 MaxV Ultra ?

Sorti en avril 2024, l’aspirateur robot Roborock S8 MaxV Ultra est selon de nombreux dires l’un des plus puissants sur le marché. Il aspire, il lave et est même capable de s’auto-nettoyer. Mais est-il vraiment l’aspirateur robot ultime ?

L’ère de la domotique a radicalement transformé nos habitudes ménagères, et les aspirateurs robots en sont un parfait exemple. Parmi les modèles récents, le Roborock S8 MaxV Ultra semble se distinguer comme une innovation majeure. S’il fait grand bruit sur le marché, vaut-il vraiment l’investissement ? Surtout au vu du prix….

A lire aussi Devez-vous acheter le nouvel aspirateur robot Roomba Combo 10 Max ?

Une nouvelle technologie de pointe dans la gamme Roborock

Le Roborock S8 MaxV Ultra est présenté comme l’un des aspirateurs robots les plus avancés sur le marché. Doté de la technologie ReactiveAI 2.0, il utilise des caméras et des capteurs LiDAR pour naviguer efficacement dans la maison.

Cette technologie permet non seulement de cartographier l’espace de vie avec précision, mais aussi de détecter et d’éviter les obstacles en temps réel, minimisant ainsi les risques de collision et d’endommagement des objets.

Même la nuit.

Un nettoyage au dessus de la moyenne

En termes de puissance de nettoyage, le Roborock S8 MaxV Ultra ne semble pas décevoir. Il est équipé d’une aspiration de 5100 Pa, ce qui est supérieur à la moyenne des aspirateurs robots.

Cette puissance élevée lui permet de nettoyer en profondeur, même sur des tapis épais. S’il aspire, il passe aussi la serpillère avec son système de lavage de sol avancé équipé d’une serpillière vibrante et d’une miniserpillère rotative (afin de longer les plinthes et les meubles), il s’adapte sur toutes les surfaces dures. Il est aussi capable de voir lorsqu’un sol est mouillé et passe de ce fait que la serpillère sur ces traces.

Une fois le sol aspiré et lavé, il retourne à sa station pour un auto-nettoyage. Les serpillères sont lavées à l’eau chaude 60° (grande nouveauté du modèle) et peuvent être plus ou moins nettoyées selon leur état. Vient ensuite l’étape de séchage qui elle aussi peut être modifiée en fonction des besoins.

Si du côté de la serpillère principale, il semble qu’elle puisse tenir sur la longueur, la plus petite, elle semble par contre se fragiliser assez rapidement…

Côté autonomie ?

L’autonomie est un facteur crucial pour les aspirateurs robots, et le S8 MaxV Ultra excelle dans ce domaine avec une batterie de 5200 mAh. Cela se traduit par une durée de nettoyage pouvant atteindre 180 minutes, suffisante pour couvrir de grandes surfaces sans avoir besoin de retourner à la station de recharge.

Un très bon aspirateur robot mais avec certains défauts

Premier point, on ne va pas se mentir : son prix. Lancé à 1 499€, c’est clairement un aspirateur robot de luxe. À ce compte-là, on peut se demander s’il ne vaut mieux pas acheter un aspirateur robot simple et continuer la tâche de la serpillère soi-même. Surtout si l’une des deux serpillères ne tient pas le coup…

Deuxième point non négligeable : la mise en place et la configuration. Même si vous ne souhaitez pas personnaliser votre nouveau jouet, cela peut être quelque peu complexe. Il faut savoir manier l’application.

Troisième point : le nettoyage. Bien qu’il soit censé s’auto-nettoyer, le Roborock S8 MaxV Ultra doit tout de même passer à la casserole. Le fond de la base doit être lavé manuellement et malheureusement que ce soit la base ou le robot en lui-même attirent énormément la poussière qui s’avère compliquée à retirer complètement, notamment sur la version noire.

Verdict

Alors, faut-il investir dans le Roborock S8 MaxV Ultra ? La réponse dépend de vos besoins et de votre budget. Si vous cherchez un aspirateur robot à la pointe de la technologie, capable de nettoyer efficacement de grandes surfaces avec un minimum d’intervention de votre part, le S8 MaxV Ultra est un excellent choix. Sa technologie avancée, sa puissance d’aspiration et ses fonctionnalités intelligentes peuvent justifier son prix élevé.

Cependant, si votre budget est plus limité ou si vous n’avez pas besoin de toutes ces fonctionnalités, explorez davantage des modèles moins coûteux de la gamme Roborock ou d’autres marques.