Roborock S8 Pro Ultra vs S7 Pro : quelles nouveautés ?

Roborock vient de dévoiler sa nouvelle série « S8 », composée de trois modèles d’aspirateurs robots. En véritable évolution de son petit frère S7, le S8 Pro Ultra, modèle le plus abouti de la nouvelle gamme, rafle la plupart des nouveautés. On a dépoussiéré le sujet pour vous.

Autant dire que le CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, édition 2023, n’a pas été de tout repos pour Roborock. En venant présenter les appareils de sa série 8, le fabricant chinois a tout fait pour confirmer sa position de poids-lourd dans le domaine des aspirateurs intelligents. Et il faut croire qu’avec de tels produits, sa promesse de « nettoyer sans même y penser » est tenue. Mais c’est surtout le S8 Pro Ultra qui permet à la marque de réellement creuser l’écart avec ses modèles précédents…

Une meilleure capacité d’aspiration

Au moment de choisir un aspirateur -quel qu’il soit-, la capacité d’aspiration (donnée par un phénomène de dépression) est un paramètre-clé. C’est elle qui détermine dans quelle mesure l’appareil parvient à absorber les poussières et autres déchets accumulés au sol. Et Roborock est bien consciente que ce paramètre est déterminant pour bon nombre de particuliers. Pour proposer le « système de nettoyage le plus puissant […] développé à ce jour sur un aspirateur robot », la firme a donc fait évoluer cette dépression jusqu’à 6 000 Pa (en mode « Max+ ») sur sa série 8, contre les 5 100 Pa des S7 Pro Ultra et MaxV Ultra. Soit, aussi, quasi trois fois plus que celle des modèles antérieurs à la série 7.

À cela, s’ajoute un autre critère de performance très intéressant : le temps de rechargement, qui est 30% plus rapide qu’avec le prédécesseur du S8, indique la marque.

Une station d’accueil repensée

Alors qu’elle était déjà très aboutie lors de notre test de la gamme S7, la station proposée pour le Roborock S8 Pro Ultra se veut, aujourd’hui, être « la plus pratique » de la marque. Ainsi, celle qui répond au nom de RockDock Ultra garantit le lavage automatique de la serpillière, la vidange des poussières, ou encore le remplissage du robot. Mais elle ne s’arrête pas là. Désormais, elle embarque une nouvelle fonction de séchage à air chaud, visant à empêcher les odeurs et le développement de moisissures.

L’ensemble sait rester assez compact malgré la machinerie qu’il dissimule.

La vibration sonique améliorée

Si les aspirateurs robots sont de plus performants sur leur cœur de métier, ils le sont parfois moins au moment de serpiller. Une problématique qu’a tenté de résoudre le spécialiste du nettoyage intelligent dès sa série 7, en présentant une serpillère à vibration sonique, théoriquement en mesure de mieux faire disparaître les traces au sol.

Au programme pour la gamme S8 ? Une version revue du dispositif, appelée « VibraRise 2.0 ». Si le système déploie toujours jusqu’à 3 000 mouvements par minute, le Roborock S8 Pro Ultra dispose « maintenant [de]deux modules de vibration, offrant une meilleure efficacité par rapport au système classique », explique l’entreprise. Selon Roborock, la zone de nettoyage est désormais plus large, et le frottage à haut régime et à pression constante s’inscrit comme une réelle avancée par rapport à la gamme S7.

Apparition d’une double brosse

Finie la simple brosse centrale. Ce nouveau modèle se dote d’une brosse à double rouleau en caoutchouc, censée mieux ramasser la saleté et résister aux cheveux et poils emmêlés. Cette brosse « DuoRoller Riser » est, en outre, capable de se surélever jusqu’à 6 mm en mode serpillière et lorsque l’aspirateur robot retourne sur la station d’accueil. Pratique pour le franchissement des tapis, mais aussi pour éviter de resalir le sol venant d’être nettoyé. Une fonction qui existe toutefois déjà chez la concurrence.

Les tapis ne font pas peur à la gamme d’aspirateurs S8 de Roborock.

Contournement d’obstacles généralisé

À l’instar du S7 MaxV Ultra, le Roborock S8 Pro Ultra compte sur une imagerie infrarouge d’évitement d’obstacles, qui fonctionne aussi bien dans les pièces lumineuses que sombres. Son LiDAR est également en mesure de réaliser une cartographie 3D du logement, permettant de créer des scénarios de nettoyage sur-mesure. Des fonctionnalités, par ailleurs, étendues à toute la gamme S8.

Pour l’heure, nous savons que la série S8 sera disponible en France à partir de mars 2023, pour un ticket d’entrée fixé à 699€. Ce qui laisse imaginer qu’il faudra débourser bien davantage pour s’offrir le pack Pro Ultra.