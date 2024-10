Roborock aurait-elle finalement mis au point un aspirateur robot capable de monter les escaliers ?

Avec le Roborock Qrevo Curv, la marque semble vouloir repousser les limites de la robotique, et la promesse est tentante : un robot capable de gravir des obstacles et peut-être même des escaliers ?? Il fallait qu’on se penche dessus.

Il y a quelques jours nous vous annoncions l’arrivée du Roborock Qrevo Slim, un aspirateur très fin à la technologie complètement inédite sur le marché. Mais la marque ne s’arrête pas là. Elle lance également le Roborock Qrevo Curv, un aspirateur robot au design (enfin !) différent et surtout pourvu d’un châssis AdaptiLift.

Un modèle qui semble très ambitieux en cette fin d’année. Mais qu’en est-il réellement ? Roborock a-t-elle créé l’aspirateur robot qui monte les marches ?

Le Qrevo Curv : une promesse d’innovation technologique

Le Qrevo Curv n’est pas un simple aspirateur robot, mais une vitrine technologique de Roborock. Doté d’une puissance d’aspiration de 18 500 Pa et d’un châssis adaptatif, il est conçu pour surmonter les obstacles que les robots traditionnels ne peuvent pas franchir.

La grande promesse de ce modèle est son système AdaptiLift, une fonctionnalité inédite qui permet de surélever son châssis jusqu’à 4 cm. Roborock positionne ainsi le Qrevo Curv comme l’appareil capable de naviguer dans des environnements plus complexes, grâce à une adaptabilité inégalée.

Peut-il réellement monter les escaliers ? La vérité sur AdaptiLift

La question est sur toutes les lèvres : est-ce que le Qrevo Curv peut monter les escaliers ? La réponse, malheureusement, est non. Le système AdaptiLift lui permet certes de franchir des seuils et de surmonter des petits obstacles allant jusqu’à 4 cm, mais ce robot ne peut pas grimper des escaliers au sens propre. Lors des tests effectués, le Qrevo Curv a prouvé qu’il pouvait se soulever pour franchir certains obstacles complexes à double couche (3 cm + 1 cm), mais la structure d’un escalier reste hors de portée.

Cela dit, le fait de pouvoir franchir des seuils jusqu’à 4 cm est déjà un accomplissement technique impressionnant. Cela signifie que le Qrevo Curv peut naviguer plus facilement que la plupart de ses concurrents dans des maisons où des seuils de porte ou des tapis épais posent souvent problème. Son AdaptiLift s’active pour maintenir une aspiration efficace en levant le châssis lorsque cela est nécessaire, évitant que les poils de tapis n’obstruent la bouche d’aspiration.

Autres points positifs

Au-delà de sa capacité à franchir des obstacles, le Qrevo Curv est équipé d’un système de navigation haut de gamme. Ses algorithmes lui permettent de cartographier les espaces de manière très précise et de naviguer de façon autonome, en évitant les objets et en optimisant son trajet. Le châssis surélevé n’est pas seulement une fonctionnalité de franchissement, il contribue aussi à améliorer l’efficacité du nettoyage, spécialement sur les tapis à poils longs, en assurant un flux d’air optimal pour une aspiration maximale.

Son système de brosses DuoDivide est une autre amélioration qui permet d’éviter les enchevêtrements, un problème courant sur les aspirateurs robots traditionnels.

Un design qui sort de l’ordinaire

Le Qrevo Curv ne se distingue pas uniquement par sa technologie de pointe, mais aussi par son design audacieux et fonctionnel. Contrairement aux autres aspirateurs robots du marché, sa station de recharge adopte une forme inédite, proche du dôme, qui apporte une touche d’esthétisme à la maison. Cette station n’est pas seulement belle, elle est aussi pensée pour être pratique. Elle offre un rangement optimisé et une recharge efficace.

Roborock Qrevo Curv face à la concurrence

Le Qrevo Curv se positionne comme un aspirateur haut de gamme, et ses caractéristiques technologiques sont à la hauteur de cette promesse. Par rapport à ses prédécesseurs, comme le Qrevo Master, ou à des modèles plus compacts comme le Qrevo Slim, le Curv se distingue par sa puissance et sa capacité d’adaptation. Ses capteurs et sa cartographie précise le placent parmi les robots les plus performants sur le marché.

Toutefois, la question du rapport qualité-prix se pose, étant donné le coût élevé du Curv (proposé à 1499,99 € lors de son lancement sur Amazon). Pour les consommateurs qui cherchent une solution capable de se débrouiller dans des espaces difficiles, le Curv se distingue clairement, mais pour ceux qui n’ont pas de seuils élevés, d’autres modèles plus abordables pourraient s’avérer suffisants.