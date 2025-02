Le Roborock Q7 Max+ est à -23% sur Amazon

Le Roborock Q7 Max+ est un robot aspirateur laveur équipé d’une station de vidage automatique. Il vous permet de profiter de plusieurs semaines de nettoyage sans intervention manuelle. Et il est actuellement en promotion sur Amazon.

Si vous recherchez un aspirateur robot performant, puissant et intelligent, le Roborock Q7 Max+ est un excellent choix. Avec son aspiration de 4200 Pa, sa navigation LiDAR avancée et sa station de vidage automatique, il combine puissance et autonomie pour vous offrir un intérieur propre sans avoir à bouger le petit doigt.

est actuellement en promotion à 299,99 € au lieu de 389,99 € sur Amazon

Profitez de -23 % sur le Roborock Q7 Max+

Le Roborock Q7 Max+ est disponible sur Amazon à 299,99 € au lieu de 389,99 €, offrant une économie de 90 €.

Ce modèle bénéficie d’une excellente réputation avec une note de 4,4/5 sur plus de 380 avis clients. Il inclut également une livraison rapide et la possibilité de paiement en plusieurs fois pour faciliter l’achat.

L’offre étant limitée dans le temps, mieux vaut en profiter tant que le stock est disponible.

Roborock Q7 Max+ : un robot aspirateur laveur performant et autonome

Le Roborock Q7 Max+ associe une aspiration puissante de 4200 Pa et un système de lavage efficace, permettant un nettoyage en profondeur des sols. Grâce à son intelligence , il adapte automatiquement sa puissance lorsqu’il détecte un tapis, assurant ainsi un nettoyage optimal sur toutes les surfaces.

et un système de lavage efficace, permettant un nettoyage en profondeur des sols. Grâce à son , il adapte automatiquement sa puissance lorsqu’il détecte un tapis, assurant ainsi un nettoyage optimal sur toutes les surfaces. Sa navigation PreciSense LiDAR cartographie précisément votre maison en 3D et optimise ses déplacements pour couvrir l’ensemble des pièces sans perte de temps. Il permet aussi de définir des zones interdites et de personnaliser les routines de nettoyage via l’application Roborock.

Avec sa station de vidage automatique, il vous offre jusqu'à 7 semaines de tranquillité sans avoir à vider manuellement le bac à poussière. Son sac de 2,5 L retient efficacement les poussières et allergènes pour un environnement plus sain.

Le Roborock Q7 Max+ est aussi conçu pour s'adapter aux différents types de sols. Son réservoir d'eau de 350 ml et son bac à poussière de 470 ml permettent de couvrir de grandes surfaces sans interruption. De plus, sa brosse en caoutchouc résiste aux emmêlements, un atout idéal pour les foyers avec des animaux.

Enfin, avec une autonomie allant jusqu'à 180 minutes, ce modèle peut nettoyer jusqu'à 300 m² en un seul cycle.

