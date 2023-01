Roborock a profité de l’édition 2023 du CES de Las Vegas pour présenter son nouvel aspirateur tout-en-un, le Dyad Pro, grand frère du Dyad. Si les deux semblent être similaires, le Pro apporte tout de même son lot de nouveautés. Détails.

Regrouper, dans un même appareil, un aspirateur balai sans-fil (nettoyage sec) et une serpillère (nettoyage humide) en mesure de laver et sécher à la fois : voilà tout le concept du Dyad, le nettoyeur de sol ultra-polyvalent de Roborock. Alors que la première version de l’appareil multipliait les bons points, c’est au tour de la mouture « Pro » d’entrer en scène. Au programme, plusieurs bouleversements majeurs pour un produit qui devrait vite s’imposer dans nos quotidiens.

PROMOTION Roborock Dyad Pro à 349 € pour son lancement Acheter

À l’occasion de son lancement, le Roborock Dyad Pro est à -20€ avec le code ALFR25. De plus, pour les 200 premiers acheteurs, un nettoyant organique de 500 ml est offert.

Les 5 raisons d’opter pour la version Pro du Roborock Dyad

Sur la forme, la tête de nettoyage du Dyad Pro en impose davantage que sur le Dyad classique. De plus, il se dote de réservoirs plus grands.

La puissance d’aspiration revue à la hausse

Le Dyad classique déploie 13 000 Pa de dépression. Une capacité pouvant paraître assez basse, même pour les sols lisses. En réalité, elle est élevée si on la ramène à ce type d’aspirateur. En l’augmentant pour atteindre 17 000 Pa (pour 260 watts de puissance nominale) sur le Dyad Pro, Roborock donne donc de nouvelles perspectives à son balai. En dépassant même les indicateurs de dépression de leaders du marché, la marque souhaite ainsi que ses utilisateurs puissent se lancer dans « un nettoyage en profondeur », à la hauteur de ce que proposent les aspirateurs traineaux.

La précision au millimètre près

En gagnant en puissance, le Dyad s’offre, au passage, différentes améliorations du côté « DyadPower ». Cette technologie propriétaire de Roborock orchestre les deux moteurs séparés et les trois rouleaux de la bête. Alors que le prédécesseur du Dyad Pro avait pour habitude de laisser quelques bandes mal nettoyées, au ras des murs, des plinthes ou le long du mobilier, ce nouveau modèle s’approche au plus près des « recoins et [des] zones difficiles d’accès de la maison », grâce à ses rouleaux arrières -plus larges- qui permettent au laveur de passer jusqu’à 1 mm du mur, contre 2 mm auparavant.

Rien ne résiste aux rouleaux du Dyad « nouvelle génération ».

La fonctionnalité d’auto-entretien automatique

Avec son système « RevoBrush », le Dyad Pro est en mesure de nettoyer automatiquement ses rouleaux lorsqu’il est sur sa station d’accueil. Pour cela, il utilise un mouvement bidirectionnel « suivi d’un auto-séchage automatique », explique la marque. Cela a pour effet d’empêcher « les odeurs et le développement de bactéries », complète Roborock. Il faut noter qu’une fonctionnalité similaire (appelée « séchage à air chaud ») existe désormais sur le nouveau dock du Roborock S8 Pro Ultra, le robot phare du fabricant asiatique.

À noter : le Roborock Dyad Pro tient debout tout seul, sans tomber ! Une autre évolution par rapport à son petit frère.

La fonction d’intelligence « adaptative »

Pour compléter ses nombreuses nouveautés, le Dyad Pro a repensé son mode de nettoyage adaptif. Ainsi, cette fonctionnalité -appelée DirTect- est en mesure de détecter les taches tenaces et de réguler automatiquement la distribution d’eau ou de détergent, voire la puissance d’aspiration, pour de meilleurs résultats de nettoyage.

Le système DirTect dispose d’un indicateur de saleté.

PROMOTION Roborock Dyad Pro à -20 € avec le code ALFR25 Acheter

« Plus besoin d’apprendre les codes d’erreur ni de fouiller dans le manuel » s’amuse la marque. En effet, l’appareil se dote également d’une autre nouveauté intelligente : un système d’annonce vocale en mesure d’alerter quand il est temps de remplir le réservoir ou de charger la batterie. Témoignage de la dimension domotique que veut affirmer Roborock, la connectivité avec une application mobile dédiée a également été annoncée. Elle permet, entre autres, de planifier des horaires d’auto-nettoyage, ou de mettre à jour le firmware de l’aspirateur à distance.

L’autonomie allongée de l’aspirateur-balai

Alors que le Dyad offre 35 minutes de fonctionnement, le Roborock Dyad Pro se targue d’une autonomie de 43 minutes, à la faveur d’une batterie « 30 % plus efficace ». De quoi astiquer de nombreux mètres carrés sans faiblir (300, selon le fabricant, contre 280 environ pour le Dyad classique).

Une offre de lancement à 349 euros sera disponible du 16 au 19 janvier 2023 grâce au code ALFR25. L’occasion de se procurer, pendant quelques jours, le Dyad Pro à un prix plus intéressant que les 449 euros conseillés par la marque aux distributeurs.

Notre prise en main de l’aspirateur balai Roborock Dyad Pro

Au premier coup d’œil, on comprend que l’aspirateur balai Dyad Pro fasse partie de la catégorie « poids lourd ». Malgré un assemblage d’une grande simplicité, ses 4,8kg et sa station de recharge imposante ne le rendent pas adapté à toutes les surfaces. Exit le modèle passe-partout qui nettoie vos plinthes et le dessous de vos armoires, place à celui qui a besoin d’espace pour pleinement s’exprimer.

Et c’est justement sur ce point que le Dyad Pro impressionne. En effet, sa puissance d’aspiration couplée à sa fonction serpillière en font un produit qui remplit sa fonction première : nettoyer le sol. On salue aussi l’aide pour avancer ou reculer sans effort ou encore l’auto-nettoyage (si tant est que le bruit ne vous dérange pas).

Finalement, après une première utilisation, l’aspirateur est extrêmement complet. Agréable à manipuler, il aspire assez fort pour ne pas avoir trop de passage à faire et est facile à entretenir – dommage que le bac à poussière se remplisse d’eau sale. À recommander si vous n’avez pas trop de petits espaces chez vous !

PROMOTION Roborock Dyad Pro à 349 € avec le code ALFR25 Acheter