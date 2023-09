Aspirateurs Roborock : 3 promos à ne surtout pas rater pour vous faciliter la vie… et le ménage

Roborock est une des plus présentes sur le marché des aspirateurs robot et des aspirateurs haut de gamme. La marque bénéficie de réductions importantes sur 3 de ses modèles phares : on fait le point !

Vous souhaitez franchir le pas et vous acheter un aspirateur robot ? Ou simplement un aspirateur plus classique qui ferait également serpillère ? Nous avons là, 3 promotions qui devraient vous satisfaire.

On retrouve ainsi en promotion : le Roborock Dyad Pro, le Roborock S8 (robot) et le Roborock S7 Max Ultra (robot) ! Comment en profiter ? On vous explique chaque réduction en détail.

Retrouvez aussi notre versus entre le Roborock S8 Pro Ultra et le S7 Pro

Le Roborock Dyad Pro : un aspirateur laveur à moins de 350 €

Le Roborock Dyad Pro est un aspirateur tout-en-un capable de balayer, aspirer, laver et sécher le sol ! Il possède également une grande puissance d’aspiration (17 000 pa) mais a surtout en ce moment un prix réduit de 32% sur Geekbuying.com. Au total, l’aspirateur qui coûtait 512 € n’en coûte plus que 349 € : une aubaine pour toute personne qui chercherait un aspirateur ultra-complet.

Nettoyez tout, en un seul passage.

Roborock S8 : 21% de réduction sur un des meilleurs aspirateurs robot

La marque avait su nous séduire avec le Roborock S8 Pro Ultra et même si le S8 ne possède pas toutes les qualités de la version Pro Ultra, il n’en reste pas moins un excellent aspirateur robot !

On retrouve une puissance d’aspiration importante pour un appareil autonome (6000 pa) et sa carte 3D vous permettra de distinguer les différents étages de votre maison.

En outre, vous pourrez passer laver votre sol grâce à son réservoir de 0.4 L : un véritable plus pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas faire le ménage eux-mêmes.

Convaincu ? Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là, car vous pourrez vous le procurer sur Geekbuying.com pour 549 € au lieu de 695 € (soit une baisse de 21% ou de 146 €).

Roborock S7 Max Ultra : -246 sur l’aspirateur robot ultra-complet

On finit en apothéose avec le Roborock S7 Max Ultra, un aspirateur capable d’aspirer, balayer, laver et sécher le sol ! Nous avions eu l’opportunité de tester le Roborock S7 Pro Ultra et avions été totalement conquis par ses performances.

Alors si vous souhaitez mettre la main sur cet aspirateur robot vraiment autonome qui vous laissera un sol impeccable, Geekbuying.com vous propose une réduction de 246 € (soit 21%) par rapport au prix initial de 1195€ et le fait chuter à 949 € !

