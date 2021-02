L’entreprise Robomow, qui développe des robots de jardinage depuis plus de 25 ans, décline sa nouvelle génération avec les RT et RK. Découverte de ces nouveaux robots de tonte.

C’est bientôt l’époque de la tonte des pelouses qui débute généralement à partir du mois de mars. Robomow, qui cherche visiblement à saisir l’opportunité, a présenté de nouveaux modèles qui devraient satisfaire même les jardiniers les plus exigeants.

Une nouvelle génération de robots de tonte Robomow

Ce sont donc deux nouveaux robots de tonte qui sont mis sur le marché par l’entreprise Robomow. Ils appartiennent aux gammes RT et RK. D’un côté, on trouve le RT 300 et le RT 700, de l’autre le RK 1000 et le RK 2000. Le chiffre est une référence directe à la superficie maximale pour laquelle ils peuvent être utilisés. Chacun représente aussi une montée en gamme par rapport au précédent.

L’objectif de ces robots de tonte est bien entendu de libérer du temps libre à leurs propriétaires. La tonte de la pelouse du jardin, qui est une corvée pour certaines personnes, se retrouve ainsi complètement automatisée et pilotable, si nécessaire, depuis le Smartphone.

Des robots de tonte dotés de fonctions intéressantes

L’entreprise Robomow propose plusieurs fonctionnalités très appréciées. Ils peuvent ainsi intervenir au plus près de vos bordures afin de garantir une finition parfaite. C’est notamment rendu possible grâce à l’usage de lames excentrées pour pouvoir tondre au-delà des roues.

Par ailleurs, leurs roues tout-terrain permettent la gestion sans difficulté de tous les types de terrain. Équipées de picots, elles assurent une adhérence parfaite sans pour autant marquer la pelouse sur leur passage.

Une autonomie intéressante

La hauteur de coupe autorisée peut aller jusqu’à 100 mm, c’est un paramètre que vous pourrez régler facilement. Le nettoyage n’est plus censé être un problème pour les utilisateurs non plus. En effet, l’appareil compte sur un carter autonettoyant. Le carter de coupe flottant permet aussi d’éviter le risque de scalping à même d’abimer durablement votre pelouse. À la fin de l’utilisation des robots de tonte Robomow, ils peuvent rentrer automatiquement (et en marche arrière) sur leur socle de charge.

Cependant, de façon générale, l’autonomie des robots de tonte Robomow devrait vous garantir de ne pas avoir besoin de les recharger de façon trop régulière. En effet, le moins performant vous garantit à minima 60 minutes d’autonomie et jusqu’à 120 pour le meilleur.

Des appareils Robomow faciles à prendre en main

La clé derrière ces deux nouveaux robots de tonte se trouve du côté de la facilité de prise en main qui est présentée comme un paramètre essentiel pour Robomow. C’était déjà le cas pour les précédents modèles. La programmation de ces nouveaux robots peut se faire via une application sur votre smarpthone qui présente une interface particulièrement intuitive. Ces robots peuvent aussi gérer des pentes (jusqu’à 30% pour les RT et 45% pour les RK) et s’adapter aux irrégularités du terrain tout en garantissant un rendu présenté comme parfait dès la première tonte par l’entreprise.

Prix des nouveaux robots de tonte Robomow

Du côté des tarifs, ces nouveaux robots affichent plusieurs prix différents, selon le niveau de performance. Ainsi, le RK 1000 coûte 1.299 euros avec sa surface de coupe pouvant atteindre 1.000 m². Pour le RK 2000 qui peut être utilisé pour une surface allant jusqu’à 2.000 m², il faudra compter 1949 € TTC. Pour les deux plus petits modèles, le RT 300 (surface jusqu’à 300 m²) est vendu 799 euros et le RT 700 (jusqu’à 700 m²) est vendu 999 euros TTC. Précision utile, il s’agit de prix promotionnels pour le lancement. Ils pourraient donc être revus à la hausse par la suite.

Enfin, un détail qui sera particulièrement apprécié de certains acheteurs, les robots de tonte Robomow peuvent être facilement réparés. Des pièces de rechange sont disponibles et peuvent être remplacées directement par les utilisateurs.