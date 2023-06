Construire sa maison avec du riz : une idée lowtech au service de l’environnement

De nombreuses ressources diverses et variées sont utilisées pour construire des maisons et, toutes pourraient être préservées en utilisant plus régulièrement le riz et ses déchets.

En France, le secteur de la construction est sans doute l’un des plus polluants. Le ministère de la Transition énergétique a d’ailleurs alerté à ce sujet, affirmant qu’il représentait « 43 % des consommations énergétiques annuelles françaises, générant 23 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) français ». En Italie, le problème est similaire, et il n’est pas étonnant de voir qu’une start-up ait décidé de passer aux choses sérieuses en utilisant… du riz comme ingrédient principal de ses constructions. Un matériau solide et innovant qui jouerait un rôle dans l’isolation des maisons.

Des maisons en déchets de riz, c’est possible grâce à Ricehouse !

L’architecte Tiziana Monterisi et le géologue Alessio Colombo ont co-fondé la start-up Ricehouse en 2016. Cette jeune pousse a pour objectif d’utiliser certains sous-produits du riz dans la construction d’habitations écologiques. Pour y parvenir, ils utilisent le riz des producteurs locaux, l’Italie étant le premier producteur de riz européen. De ce fait, ils permettent aux agriculteurs d’obtenir de nouvelles sources de revenus.

En 2020, la start-up a construit 20 maisons à l’aide de déchets de riz qui étaient voués à être brûlés. En 2022, 40 nouvelles maisons de riz ont été bâties. Désormais, la start-up a pour objectif d’exporter son savoir-faire vers d’autres pays producteurs de riz européens, comme l’Espagne, ou mondiaux comme le Japon, neuvième producteur mondial de la céréale. Le but serait d’exporter leurs connaissances puis de faire breveter leur procédé dans le monde entier.

Avec du bois et beaucoup de (déchets) de riz, il est possible de construire ce type d’habitations.

Pour construire les maisons, Ricehouse utilise quatre matériaux principaux utilisant tous du riz :

Un matériau à base d’eau et de déchets de riz mélangés permet de fabriquer de l’enduit pour les finitions.

pour les finitions. Des produits secs issus du riz combinés à la paille permettent d’obtenir des panneaux remplaçants ceux habituellement fabriqués avec du plâtre . Le gypse présent dans ces matériaux peut se transformer en hydrogène sulfuré, gaz incolore et toxique pour la santé. Les panneaux de riz et de paille, eux, ne présentent pas ce problème.

. Le gypse présent dans ces matériaux peut se transformer en hydrogène sulfuré, gaz incolore et toxique pour la santé. Les panneaux de riz et de paille, eux, ne présentent pas ce problème. Pour l’isolation, la paille et le riz sont une nouvelle fois utilisés. Contrairement aux plaques, ces deux matériaux ne sont pas durcis afin d’en utiliser beaucoup plus, de manière brute, un peu comme la laine de verre.

Enfin, un mélange de riz et d’argile sert de matière première à la production de tout ce qui peut être créé à l’aide d’une imprimante 3D.