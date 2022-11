La Rise Delta Q with Starck : la machine à café qui défie la gravité

La marque portugaise Delta Q a frappé fort en sortant une nouvelle innovation dans le monde des cafetières. La Rise Delta Q with Starck a la particularité de vous servir votre café depuis le bas de votre tasse. Avec son design futuriste, interroge autant qu’elle attire le regard. Entre appréhension et excitation, la RISE Delta Q vaut-elle le coup ?

Les innovations dans le monde du café ne s’arrêtent plus ! Après vous avoir présenté la machine à café CoffeeB avec ses boules de café écologiques, voici la cafetière Rise Delta Q by Starck.

Son design a été dessiné par le créateur français Philippe Starck est, selon Rui Miguel Nabeiro, CEO du groupe Nabeiro propriétaire de DeltaQ, « la plus grosse innovation dans l’histoire de Delta ». Et pour cause, cette machine est dotée du système « Reverse Injected System Experience » aussi appelé le RISE (trad. « s’élever« ). Vous l’avez donc compris, il s’agit d’un système qui fait monter le café depuis le bas de la tasse.

Le système « RISE », à quoi ça sert ?

On peut se demander quel est l’intérêt de cette nouvelle manière de servir le café. D’après Delta Q, cette technique éviterait, à l’air, d’altérer la boisson et intensifierait ses arômes tout en le maintenant à la température idéale. La marque fait la promesse d’un café plus crémeux que la normale.

Le service s’effectuant à l’envers, il faudra s’équiper de tasses spécifiques pour s’en servir. Composés de verre et de métal, les contenants de la Delta Q possèdent une encoche à la base pour être vissées à la cafetière avant la mise en marche. Lors de l’achat de la machine à café, 4 tasses vous seront fournies : 2 pour les expressos et 2 pour les boissons allongées. Toutefois, si vous en souhaitez davantage, vous pouvez toujours vous en procurer davantage (par pack de 4). De nombreux modèles seraient au programme, même si pour le moment aucune tasse n’est disponible sur le site de la cafetière. Les packs seront au prix de 34,99€, ce qui fait assez cher pour des tasses à café. Mais pas de tasses, pas de café…

La Rise Delta Q : une machine à café fashion

La machine à café a été dessinée par le créateur français, Philippe Starck. Elle est disponible en plusieurs couleurs : blanche, noire ou Terracotta (un marron orangé). Malgré son design minimaliste, elle dispose de 3 boutons pour pouvoir choisir la longueur de sa boisson et de témoins lumineux pour l’entretien de la machine : ajouter de l’eau, vider le réservoir de capsules usagées… En parlant de capsules, la nouvelle Delta Q, comme toutes les machines Delta Q à capsules, n’est compatible qu’avec les capsules de la marque portugaise. Il existe cependant une large gamme de 30 capsules différentes (expresso, thé, chocolat…) mais à un prix élevé, autour de 4 euros la boite de 10 (en comparaison les capsules Café Royale compatible Nespresso sont à 0.26 €/capsule).

Autres bémols, les capsules ne sont disponibles que sur internet et le réservoir d’eau ne peut contenir que 33 cL d’eau. Il ne faut pas être adepte des cafés allongés au risque de remplir le réservoir à chaque utilisation. En comparaison, le réservoir à eau de ses concurrents est généralement situé entre 0,8 à 1,2 L. Peu d’informations sur la cafetière ont été transmises par la Delta Q comme la pression de la machine qui n’est pas indiquée.

Disponible en précommande au Portugal depuis le 17 novembre 2022, la machine à café est au prix de 279,99€ sur le site RisebyDeltaQ.com. La marque portugaise a déjà lancé sa campagne de promotion sur les réseaux sociaux, notamment grâce à des posts sponsorisés d’influenceurs au Portugal ou en publiant des vidéos de la machine en marche. La date de lancement en France n’a cependant toujours pas été communiquée…

Nos interrogations sur la machine à café RISE Delta Q

La RISE Delta Q donne envie, mais qui présente d’ores et déjà quelques inconvénients, pas sûr qu’elles puissent détrôner les géants du café. En outre, certaines interrogations viennent à l’esprit lorsque l’on visionne les vidéos de présentation :

Sera-t-il toujours facile de dévisser sa tasse chaude ? (Elles ne semblent pas posséder le système des tasses bodum)

? (Elles ne semblent pas posséder le système des tasses bodum) Suite à notre test de la tireuse à bière BeerUp, on peut s’interroger sur l’étanchéité des tasses… Le café coulera-t-il par le dessous lorsqu’on tentera de boire ?

Le café coulera-t-il par le dessous lorsqu’on tentera de boire ? Existera-t-il plusieurs design de tasses ?

? Quel poids fait la machine ?

? En plus, de son réservoir limité, la machine semble lente à servir les breuvages.

à servir les breuvages. La palette de capsules suffira-t-elle à contenter tout le monde ?

suffira-t-elle à contenter tout le monde ? Enfin et surtout, les capsules sont-elles écolos comme pour la machine CoffeeB ? (ou a minima recyclable)

Les marques de café tentent de nouvelles expériences en sortant des machines au design futuriste, ou avec des alternatives plus écolos, mais elles oublient bien souvent l’intérêt principal d’une cafetière : le café. Est-ce le cas de la RISE Delta Q ? Pour le moment personne ne le sait et c’est pourquoi on a hâte de la tester !