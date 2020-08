L’entreprise américaine de produits connectés pour la sécurité vient de lancer aujourd’hui en France son système de sécurité abordable Ring Alarm. Profitez de son prix de lancement.

Les chiffres des cambriolages ne cessent de croître dans l’hexagone. Ce constat alarmant incite de nombreuses personnes à se doter d’un système de sécurité. Cependant, difficile de faire son choix face à l’importante offre proposée qui est aussi souvent à un tarif hors de portée des petites bourses. Ring vient toutefois de lancer en France une solution simple à mettre en œuvre et très abordable.

Ring Alarm : un système de sécurité personnalisable

Avant tout connu pour ses sonnettes connectées ainsi que ses caméras de sécurité pour la maison, Ring lance aujourd’hui en France son système complet et personnalisable de sécurité pour la maison, le Ring Alarm. Concrètement, le kit est livré avec sa base, un pavé numérique, un capteur de contact à placer sur une porte ou une fenêtre, un détecteur de mouvement ainsi qu’un amplificateur de portée.

Très simple à mettre en place

Le constructeur américain a souhaité rendre son kit Ring Alarm très simple à poser et à configurer. Ainsi, le système peut être installé dans la maison sans même avoir besoin de percer un mur. La configuration est, elle aussi, très aisée. Tout est contrôlé par l’application Ring que vous pouvez installer sur votre smartphone ou une tablette. Notez que l’environnement peut aussi prendre en compte les sonnettes connectées Ring Video Doorbell ainsi que les caméras de sécurité de la marque, Ring Security Cameras.

Ring Alarm est personnalisable

Vous pouvez personnaliser les notifications d’alerte en temps réel pour être averti lorsqu’une personne entre dans une pièce, ouvre une fenêtre ou alors déclenche la sirène depuis le pavé numérique. Trois modes de sécurité différents sont proposés. Le système peut être armé aussi bien depuis le pavé numérique que l’application Ring Alarm sur tablette ou smartphone. Ring Alarm est aussi compatible avec l’assistant personnel Alexa d’Amazon depuis lequel les utilisateurs peuvent armer ou désarmer le système de sécurité par simple commande vocale.

Un prix de lancement très attractif

Pour le lancement de Ring Alarm en France, le constructeur propose une offre à 229 euros dès aujourd’hui, et ce jusqu’au 1er septembre. Passé cette date, le kit Ring Alarm passera à son tarif normal de 299 euros. Vous pouvez vous procurer le kit sur le site du constructeur ou bien encore sur Amazon. Notez enfin que le constructeur propose, pour un abonnement mensuel de 10 euros par mois, le système Ring Protect Plus de surveillance assistée et d’enregistrement Cloud.