Reverso : toujours dans la course des services de traduction en ligne ?

Apprendre et manipuler plusieurs langues pour préparer des concours, écrire des articles ou voyager n’est pas une mince affaire. On a beau travailler le vocabulaire, affiner notre connaissance de la syntaxe, certains outils sont importants pour dénicher des synonymes ou déceler des subtilités, notamment à l’écrit. À ce titre, Reverso fait partie de ces nombreux logiciels de traduction dont beaucoup connaissent le nom. Débarqué en 1998 en ligne, il n’a cessé d’évoluer jusqu’à sortir une application mobile vingt ans plus tard, en 2018. Mais qu’en est-il des fonctionnalités et des performances de ce service de traduction ? Comment l’utilise-t-on pour vérifier notre orthographe et notre conjugaison ? Dans quel contexte est-il intéressant de faire appel à Reverso ? On vous fait un petit tour d’horizon de cette petite plateforme de traduction qui a déjà servi à plus de 70 millions d’internautes !

Principales Fonctionnalités du portail d’outils de traduction Reverso

À l’instar de ses plus gros concurrents (voir notre dossier Google Translate et notre article DeepL), Reverso a su diversifier les options de son service de traduction en ligne. Voici donc les différents outils proposés par ce portail.

Traduction rapide d’extraits de 800 caractères maximum

On ne va pas se mentir, 800 caractères, c’est très limité… Même avec un abonnement, vous ne pourrez que tripler la donne, et donc passer à 2400 caractères. Cela reste deux fois moins que Gg trad ou DeepL, lesquels proposent 5 000 caractères. Cependant, l’interface (qui existe en dix langues, dont le français) est intuitive. Elle nous permet de saisir un mot ou coller un passage facilement. La retranscription dans la langue choisie est quasi instantanée. À cet égard, Reverso utilise une technologie NMT (Neuronal Machine Translation). Lorsque votre extrait a été traité par le logiciel, vous pouvez cliquer sur trois icônes proposant une aide à la prononciation ou bien de copier ou d’imprimer le résultat.

Quinze langues disponibles

C’est presque dix fois moins que Google Trad et environ dix de moins que DeepL. Certes, pas besoin d’un outil qui connaît tous les dialectes lorsqu’on n’a besoin d’en manipuler que trois ou quatre maximum, ce qui est le cas d’un grand nombre d’utilisateurs. Quoi qu’il en soit, les quinze langues disponibles sont donc les suivantes :

– Allemand

– Anglais

– Arabe

– Chinois

– Espagnol

– Français

– Hébreu

– Italien – Japonais

– Néerlandais

– Polonais

– Portugais

– Roumain

– Russe

– Turc

Traduction de documents

Pour avoir une meilleure capacité de caractères à traduire, il est possible d’importer des documents sans en modifier le format. À ce titre, vous avez accès à divers formats tels que :

Word

PDF

Excel

PowerPoint

HTML

Texte

PHP .NET

PROPERTIES

STRING

XML

XLIFF

CSV

Outre l’essai gratuit offert avant souscription à un abonnement, qui fournit 2 500 mots avec jusqu’à 2,5 Mo/document et 50 pages/PDF, deux formules existent. D’abord, il y a celle à 5 €/mois (10 Mo/doc et 100 pages/PDF) qui admet 50 000 mots/an et les documents scannés. Ensuite, vous avez celle à 20 €/mois (120 Mo/doc et 250 pages/PDF) qui permet la traduction de 200 000 mots/an. Et pour des volumes encore plus conséquents, il existe même un forfait entreprise, que vous obtiendrez en contactant le service client du site.

Correcteur d’orthographe et de grammaire

Lorsque vous cliquez sur cet onglet, vous pouvez rentrer un passage dans la fenêtre afin de le corriger (pourquoi pas une traduction tirée du même logiciel ?). Il existe même une option pour retravailler votre texte phrase par phrase. Un outil très intéressant lorsque vous voulez revenir sur un exercice de version. Cependant, vous serez cette fois limité à 450 caractères, à moins d’avoir souscrit à un abonnement premium. On apprécie toutefois que l’assistant d’écriture explique les règles à maîtriser pour ne pas commettre deux fois la même faute. C’est valable également pour la ponctuation. Enfin, des suggestions de remplacement viennent enrichir encore votre connaissance de la langue étudiée. Si vous avez le moindre doute pour rédiger un e-mail en langue étrangère, c’est le moment d’essayer !

Dictionnaire des Expressions et des Synonymes

Amis rédacteurs, amis poètes, amis du style, si vous voulez essayer un nouveau dictionnaire des synonyme, Reverso est un candidat sérieux. En plus de proposer un ensemble de termes assez larges (bon pour l’inspiration, même au détriment de la précision sémantique), l’outil classe les résultats selon la nature de mot (substantif, adverbe, adjectif). Concernant les expressions de langue, il est possible de les taper dans la barre de recherche pour les trouver par complétion automatique afin d’en connaître la signification, l’origine, et leur équivalent dans d’autres langues !

Tableaux de conjugaison

C’est parfois en revenant aux fondamentaux qu’on progresse dans une langue. N’en déplaise à Oldelaf, ce sera moins la “tristitude” de “conjuguer bouillir au subjonctif pluriel”. Lorsque vous faites une recherche, Reverso vous montre d’autres verbes avec une morphologie similaire, afin de ne plus sécher en plein milieu d’une phrase. Notez que vous pourrez aussi réviser vos groupes de verbes ou encore vos verbes irréguliers en anglais.

Avantages et inconvénients de Reverso

On apprécie la précision de l’intelligence artificielle dont bénéficie la plateforme. L’on peut s’y fier pour des erreurs de langage courantes. Certes, vous ne donnerez pas un style académique impeccable à un chapitre de thèse juste en vous fiant à cet outil. Mais pour de petits textes rapides, c’est parfait. Idem pour comprendre des pages internet grâce à l’extension de navigateur, lequel inclut un historique de vos recherches. D’autre part, ceux qui étudient à l’écrit pourront affiner leur art rédactionnel au moyen de tous les modules, y compris depuis l’appli mobile. Cependant, on aime moins le nombre limité de langues et de caractères. D’autre part, Reverso ne détecte pas toutes les erreurs, ce qui implique des vérifications… Enfin, pour avoir accès à tout, il faudra passer à la caisse ! Et pour comparer, bifurquez sur notre dossier des meilleurs traducteurs en ligne 2021 !