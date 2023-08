XBOX vs PS5 : les reventes de consoles Sony exploseraient à cause de Starfield selon ce leaker

La guerre des consoles est relancée par un internaute expert des consoles Microsoft qui affirme que de nombreux joueurs de PS5 revendraient leur console pour acheter une XBOX : est-ce vrai ?

« La meilleure console, c’est la XBOX Series X ? », « Non, c’est la PS5 ! ». Vous ne rêvez pas ou n’avez pas voyagé dans le temps : la guerre des consoles est bel et bien relancée par un simple tweet.

@New_Legal_ explique qu’un manager de Gamestop, un vendeur de jeux vidéo et de consoles, lui aurait expliqué que de nombreux joueurs revendraient leur PS5 pour s’acheter une XBOX Series X et jouer à Starfield. Il n’en fallait pas moins pour attirer tous les regards, mais cette affirmation est-elle vraie pour autant ?

Un manque de source criant

Ne tournons pas autour du pot : l’informateur n’a aucune source, même pas le nom du manager qui aurait fait la déclaration… Autant dire qu’en termes de fiabilité, on est sur un niveau « t’inquiètes : crois-moi ».

Si on était mesquin, on pourrait même douter que des gens mettent les pieds dans un GameStop (équivalent de Micromania) pour y revendre leur console et ne le fassent pas sur un site de revente d’occasion, mais soit c’est possible.

Un compte biaisé ?

Nos autres doutes viennent également du manque de données chiffrées et du compte qui émet ce tweet. En effet, en parcourant les anciens messages de l’internaute, on constate qu’il s’agit plus d’un compte destiné à se moquer de PlayStation et vanter les mérites des consoles Microsoft qu’à donner de véritables informations.

Des consoles sont-elles réellement revendues ?

Depuis que la PS5 est de retour en stock, les scalpers peinent à revendre leurs consoles (personnes qui achetaient de nombreuses consoles durant la pénurie pour les revendre plus cher d’occasion). Toutefois, cela ne veut pas dire que personne ne revend sa PS5 : un simple tour sur LeBonCoin suffit à s’apercevoir que le marché d’occasion est encore bien fourni en console Sony.

La sortie imminente de Starfield (le 6 septembre pour la sortie officielle ou le 1ᵉʳ en accès anticipé) pourrait bel et bien pousser certains joueurs PlayStation à se tourner vers la XBOX Series X tant le jeu de Bethesda semble être un ovni auquel tous les gamers souhaiteraient jouer. Toutefois, il convient de rappeler les paroles de Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming :

« Il n’y a aucun monde où Starfield obtient un 11 sur 10 et où les gens commencent à revendre leurs PS5 » Phil Spencer

L’objectif ici n’est pas de dire que Starfield serait moins bon que prévu ou que la XBOX ne serait pas une bonne console, mais deux éléments font qu’il est presque impossible de changer de famille de console :

Les exclusivités : toutes les consoles possèdent des jeux exclusifs (qui ne sortiront pas ailleurs). Aujourd’hui, Starfield anime les débats, tout comme God Of War : Ragnarok et Zelda : Tears of The Kingdom le faisaient pour la PS5 et la Nintendo Switch il y a quelques mois. Choisir une console est bien plus qu’un choix pour un jeu et il s’agit bien plus souvent d’un choix de contenus sur la durée. Il est donc peu probable que des joueurs revendent leur console pour en acheter une autre.

: toutes les consoles possèdent des jeux exclusifs (qui ne sortiront pas ailleurs). Aujourd’hui, Starfield anime les débats, tout comme God Of War : Ragnarok et Zelda : Tears of The Kingdom le faisaient pour la PS5 et la Nintendo Switch il y a quelques mois. Choisir une console est bien plus qu’un choix pour un jeu et il s’agit bien plus souvent d’un choix de contenus sur la durée. Il est donc peu probable que des joueurs revendent leur console pour en acheter une autre. Un changement d’écosystème : les 3 plus gros acteurs du marché (Sony, XBOX et Nintendo) possède chacun un écosystème payant qui sert notamment à fidéliser les clients. Game Pass, PlayStation Plus ou Nintendo Online sont autant d’arguments qui fidélisent les joueurs à un support. Phil Spencer, toujours lui, expliquait que 90% des joueurs qui entrent dans un magasin font déjà partie d’un des 3 écosystèmes et qu’il était presque impossible de les faire changer de famille.

Vous l’aurez compris, rien ne prouve que des joueurs revendent bel et bien leur console Sony pour jouer à Starfield et quand bien même ce serait vrai, le même constat pourrait être fait dans quelques mois lorsque Spider-Man 2 sortira. Toutes les consoles possèdent des jeux exclusifs séduisants et il n’y en a pas réellement une meilleure que les autres.