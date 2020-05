Dans une interview, un responsable d’Apple explique les secrets qui ont entouré la création des écouteurs sans fils de la marque, les AirPods. Un concept à l’origine du succès phénoménal du produit.

Il est souvent intéressant et même curieux de connaître l’envers du décor et les secrets qui entourent la création d’un produit. Greg Joswiak, le vice-président du marketing produit d’Apple, a ainsi confié à nos confrères américains du journal « Wired » les secrets derrière les écouteurs sans fils de la marque à la pomme. Les AirPods, ainsi que leur version Pro, sont devenus un véritable succès commercial.

Une vision des écouteurs sans fil dès le début d’Apple

La première surprise annoncée par Greg Joswiak est que la firme de Cupertino avait, dès les débuts de la marque une vision d’un écouteur sans fil offrant ainsi aux utilisateurs une liberté de mouvement. C’est l’arrivée du premier iPhone qui a déclenché l’envie de se passer de câble. Le vice-président du marketing produit d’Apple explique l’origine des AirPods : « Nous avions cet incroyable produit sans fil, l’iPhone » avant d’ajouter : « Et pourtant, ce qui a commencé à sembler étrange, c’est quand vous avez vu quelqu’un utiliser des écouteurs filaires. À ce moment-là, vous avez pensé, pourquoi utiliseriez-vous le fil ? ».

L’un des aspects les plus intéressants du développement des AirPods est son ancêtre. En 2009, Apple, huit ans après avoir soumis les consommateurs à ses premiers écouteurs (qui furent dénigrés à l’époque), a finalement révélé une refonte indispensable de ses écouteurs filaires, EarPods. Aussi, la multinationale américaine a décidé de travailler avec l’Université de Stanford pour numériser en 3D « des centaines d’oreilles et de styles et de formes d’oreille différents » pour finalement proposer une « solution unique ».

Des AirPods Pro pensés pour tous les types d’oreilles

Greg Joswiak explique ensuite que la même chose a été aussi été réalisée avec les AirPods Pro. Le responsable a expliqué a nos confrères qu’ « avec les AirPods Pro, nous avons approfondi cette recherche, étudié plus d’oreilles, plus de types d’oreille. Et cela nous a permis de développer un design qui, avec les trois tailles de pointes différentes, fonctionne avec un pourcentage écrasant de la population mondiale ».

Les estimations suggèrent que l’an dernier, Apple aurait vendu pas moins de 35 millions de paires d’AirPods. Bien qu’Apple ne partage jamais ses chiffres de ventes de produits individuels, dans le dernier appel de bénéfices de la société pour le premier trimestre 2020, le CEO d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la « demande d’AirPods continue d’être phénoménale ».

