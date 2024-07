Pourquoi réparer votre iPhone coûtera moins cher et sera plus simple ?

Réparer son iPhone a souvent été une corvée… Cher et difficile : cette pratique devrait bientôt évoluer et devenir plus facile.

Vous avez fait tomber votre iPhone par terre et ne savez pas où et comment le réparer ? Si cette simple opération pouvait parfois avoir un prix exorbitant, la firme de Cupertino a enfin annoncé une très bonne nouvelle pour tous les maladroits.

Car après avoir lancé des kits de réparation à domicile, Apple devrait dorénavant autoriser les pièces tierces, mais… il y a un « mais ».

A lire aussi 3 bonnes raisons de ne pas acheter les derniers smartphones d’Apple ou Samsung

Des nouvelles pièces arrivent sur le marché

Dans un long communiqué, Apple indique ouvrir la compatibilité de ses pièces à d’autres fabricants. Cela veut donc dire que vous ne serez plus obligé de passer par les composants officiels (et chers) d’Apple pour réparer votre iPhone.

Apple explique dans un premier temps qu’il n’autorisait pas les fabricants tiers, non pas pour « faire pression sur les consommateurs et les forcer s’adresser à Apple » mais pour rendre la réparation plus « transparente et plus facile ».

Si vous suivez les différentes actualités d’Apple, vous savez sûrement que la marque n’est pas réputée pour son ouverture à la concurrence et s’est même souvent fait taper sur les doigts à cause de l’enfermement technologique qu’elle créait volontairement.

Toutefois, concernant les réparations, cette conclusion ne serait peut-être pas la bonne étant donné qu’Apple ne mène qu’un tiers d’entre elles (les autres se faisant dans des boutiques agréées).

Des réparations plus faciles, mais aussi moins bonnes…

Malheureusement, cette bonne nouvelle pour votre portefeuille n’arrive pas seule et s’accompagne également d’une mauvaise…

En effet, Apple précise que certaines fonctionnalités de votre iPhone pourraient être désactivées si vous utilisez des pièces extérieures à Apple…

La raison ? Les composants ne seront pas exactement les mêmes et l’expérience utilisateur pourrait en souffrir. Alors pour éviter d’avoir une option qui fonctionnerait à moitié, le logiciel dans votre iPhone analysera les composants et supprimera les fonctionnalités qui lui sont associées s’il n’est pas officiel.

Par exemple, de nombreux iPhone possèdent une option appelée True Tone permettant d’adapter la luminosité de l’écran à celle de votre environnement. Si vous changez d’écran et ne passez pas par un écran Apple, votre iPhone pourrait alors désactiver cette option.

Le True Tone sert entre autres à baisser automatiquement la luminosité dans le noir

Il en est de même pour la batterie qui pourrait ne plus s’afficher si vous utilisez celle d’un fabricant tiers… (ndlr)

Vous l’aurez compris, Apple s’ouvre donc un peu plus à la concurrence, mais non sans s’assurer un avantage non négligeable.