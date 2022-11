Les appareils numériques constituent un dilemme : ils nous rendent la vie beaucoup plus confortable, mais leur impact environnemental est conséquent, notamment parce que presque tout le monde en utilise. Mais ce qu’il faut savoir selon Greenit, c’est que le plus gros de l’empreinte écologique du smartphone réside dans le processus de fabrication (entre 60 et 75 % environ). En effet, 50 et 70 matériaux sont utilisés dans leur composition (lithium, néodyme, étain, tantale, cobalt, carbone, etc.), qui proviennent des quatre coins du monde (Chine, Chili, République démocratique du Congo, Argentine, Bolivie, etc.). En plus des moyens d’acheminement, c’est résolument ce qui fait grimper le plus la note environnementale. Mais sachant cela, n’y a-t-il pas quelque chose à faire pour rendre notre consommation un peu plus éco-responsable ? Eh bien si, il existe des astuces ! Voici donc quatre moyens de rendre votre smartphone écologique !

1. Garder votre smartphone le plus longtemps possible : parce qu’il le vaut bien !

Ok, les smartphones polluent mais, en contrepartie ils sont généralement d’excellente facture et nous aident à presque tout faire, comme des extensions de notre cerveau. Même ceux avec des caractéristiques beaucoup moins impressionnantes que les flagships vous permettent d’aller sur les réseaux sociaux, d’écouter de la musique, d’envoyer des mails, de naviguer sur internet, de regarder des vidéos, de vous guider par GPS, d’effectuer des transactions en ligne, de jouer à des jeux, etc. Ils servent aussi d’agenda, de bloc note, de carte de transport grâce au NFC sans compter les milliers d’applications à découvrir ! Alors pourquoi en changer ? Parce qu’il existe plus fin et plus puissant ? Le cerveau humain s’habitue très vite à ce genre d’amélioration, et nos conditions de vie ne changent pas. C’est pourquoi nous vous recommandons de n’en changer que lorsque le vôtre est devenu inutilisable : seule véritable obsolescence !

Et pour que cela arrive le plus tard possible, investissez dès que possible dans une coque adaptée et un protège-écran. Cela décuplera sa durabilité . Et si vraiment vous manquez d’espace de stockage, n’oubliez pas qu’il existe des cartes SD ou micro SD !

2. Recycler votre téléphone mobile quand vous vous en séparez

Votre téléphone a rendu l’âme ? Au lieu de l’oublier dans votre tiroir à smartphones en panne, vous pouvez facilement en faire recycler les matériaux. En effet, même sur de vieux modèles, on trouve de quoi fabriquer de nouveaux appareils. C’est pourquoi des organismes comme Ecosystem vous proposent un service gratuit de collecte des vieux téléphones mobiles en passant par la poste.

La société vous livre une étiquette pré-payée ou une enveloppe déjà affranchie et vous n’avez plus qu’à poster votre ancien smartphone.

3. Choisir un Fairphone

Fairphone est une marque néerlandaise apparue en 2013. Son concept repose justement sur la durabilité et l’éco-responsabilité. La société cherche à être la plus transparente possible sur l’impact environnemental des appareils qu’elle produit, avouant par exemple qu’elle n’emploie pour l’instant des matériaux issus de filières responsables qu’à hauteur d’un peu plus de 50%.

Le Fairphone 4 est garanti 5 ans au lieu des 2 années habituelles pour les autres marques, et affiche une réparabilité record de 9,3/10. En effet, aucun composant n’est collé à un autre, ce qui signifie que vous-même pouvez procéder à une intervention avec un tournevis adapté en cas de problème ou de mise à niveau.

4. Entrer dans la boucle du reconditionné

Peut-être avez-vous tout de même envie de monter un peu en gamme, parce que vous vous lancez dans une carrière d’influenceur·euse et que vous avez besoin d’un meilleur objectif pour vos stories. Ok, ok, on a compris ! Dans ce cas, nous vous recommandons de passer par du reconditionné : il s’agit d’appareils remis à neuf vendus moins cher que sur le commerce. Si vous envoyez à l’entreprise de reconditionnement votre ancien téléphone mobile, vous obtenez une ristourne en fonction de son état et de son modèle.

C’est comme ça qu’une firme de plus en plus connue dans le game, à savoir Back Market a pu constituer son propre stock dans lequel vous pourrez trouver un meilleur smartphone pour le Black Friday. D’ailleurs, sur ce genre de site, vous n’avez même pas besoin d’attendre de genre d’événement promotionnel. Pour en savoir plus, passez voir notre article Back Market vs Black Friday !