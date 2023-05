De l’essence à l’électrique : Renault transforme votre vieille voiture thermique en électrique

Renault et R-Fit s’associe pour créer un kit permettant de transformer vos anciennes voitures à essence en voiture électrique.

Renault a fait forte impression au salon Rétromobile de 2023 en annoçant son partenariat avec R-Fit. Cette association entre le constructeur automobile et la PME française permet de créer des kits de conversion électrique. Le but ? Proposer aux particuliers possédant des voitures thermiques au compteur électrique délirant de donner une seconde vie à leur véhicule et pouvoir profiter des prochaines bornes électriques partout en UE.

Les anciennes Twingo, 4L et R5 transformables en véhicule moderne

La R5, la 4L, la Twingo : nous sommes tous déjà montés ou nous avons tous déjà conduit ces modèles de légende de la marque Renault, que ce soit pour nos trajets du quotidien ou pour aller en vacances avec la famille. Ces véhicules restent ancrés dans l’imaginaire collectif comme des modèles abordables permettant de se déplacer facilement aux quatre coins du pays.

Si le constructeur automobile a pour ambition de proposer une version plus moderne de la 4L et de la R5 dans les prochaines années, ce n’est pas le cas de la Twingo qui ne sera pas proposée sous une forme électrique. Pour remédier à cette absence de successeur, Renault va se mettre au rétrofit, une technique permettant de transformer un véhicule classique en véhicule électrique.

Depuis le 4 avril 2020, n’importe quel particulier a la possibilité de transformer son véhicule thermique, fonctionnant avec de l’essence ou du diesel, afin de l’électrifier. Cette pratique encouragée par le Ministère de la Transition énergétique vise à remplacer le moteur thermique du véhicule ainsi que le réservoir contenant l’essence par un moteur électrique et une batterie. Renault a donc imaginé avec l’aide de R-fit un kit rétrofit répondant à cette exigence.

Quand les voitures anciennes deviennent des véhicules électriques dernière génération grâce au rétrofit.

D’abord la 4L, ensuite la R5 et enfin la Twingo électrique !

Actuellement, ce kit de conversion électrique est disponible pour la 4L. Il se compose d’une Power Box, le système d’exploitation des batteries, et d’un moteur électrique qui permettra de remplacer le moteur thermique. R-Fit garantit que son moteur possède une puissance équivalente au moteur d’origine, à savoir 4 chevaux fiscaux. Une autonomie jusqu’à 90 kilomètres est promise et la charge rapide sur prise 22OV est disponible. Il faudra compter 3 heures 30 pour recharger complètement son véhicule.

Toutes les pièces, que ce soit le chargeur, les câblages, le moteur ou les périphériques, sont garanties deux ans, main-d’œuvre comprise. Les batteries, elles, sont garanties pour un an de plus, soit trois ans en tout. Les équipes d’un garage agréé installeront la nouvelle motorisation qui s’adapte directement sur la transmission mécanique d’origine qui est conservée.

En vous procurant ce kit, il faudra partir du principe que vous serez un peu bricoleur. En effet, la prestation proposée par R-Fit et Renault n’inclut pas l’ensemble des travaux complémentaires et nécessaires pour faire fonctionner le véhicule, et surtout pour le faire rouler en toute sécurité. Ce sera à vous de faire ces vérifications ou de demander à un garagiste de les faire, moyennant des frais supplémentaires.

La trappe du réservoir a été remplacée par une prise reliée à la batterie et au moteur électrique du véhicule.

Donner une seconde vie à sa voiture a un prix… qui est plutôt abordable

La 4L est le troisième véhicule officiellement homologué par R-Fit. Avant ce modèle, l’entreprise française avait réussi à concevoir un kit pour deux véhicules de la marque Citroën : la célèbre 2CV 6, ainsi que la 2CV Fourgonette. La PME française a aussi conclu un partenariat avec la société Design 1880 pour s’occuper d’anciennes Fiat 500. Dès le mois de septembre, R-Fit proposera, avec Renault, un kit de conversion électrique pour la R5, avant de s’attaquer à la Twingo première génération, la citadine qui en a marqué plus d’un.

Le vrai coup dur de ce tout nouveau produit se situe au niveau du prix. Pour le kit dédié à la 4L, vous devrez débourser 11 900 euros TTC. Une somme peu conséquente lorsque l’on sait que des véhicules électriques neufs sont disponibles à des prix beaucoup plus élevés.

Par contre, l’autonomie de ces véhicules est bien plus importante que les 90 km que propose R-Fit et il est garanti que le véhicule fonctionnera plusieurs années, sans aucun pépin en théorie. Sans parler des 3 heures 30 qu’il vous faudra pour recharger complètement votre véhicule, un temps totalement démesuré. En bref, ce kit est utile si vous souhaitez vous pavaner avec votre vieille R5, 4L ou Twingo de temps en temps…