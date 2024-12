Amazon baisse de 40% le prix de sa sonnette vidéo Ring

Il est encore temps de profiter des offres Black Friday de chez Amazon pour s’équiper de l’une des meilleures sonnettes vidéo du marché. La Ring Doorbell Plus est, en effet, au tarif très intéressant de 89,99€ !

Chez Amazon, le Black Friday semble ne jamais se finir. Le géant américain propose encore sa sonnette vidéo connectée à -40% ! C’est une sacrée aubaine, quand on connaît toutes les qualités de Ring Doorbell Plus, considérée par beaucoup comme la meilleure sonnette connectée du marché. Celle-ci multiplie, en effet, les avantages, et s’intègre parfaitement à l’écosystème d’Amazon.

Ring Video Doorbell Plus à moins de 90€

Vous allez avoir du mal à ne pas craquer, tant la sonnette Ring est pleine de qualité : installation facile, fonctionnement à batterie, excellente qualité d’image, intégration à l’écosystème Amazon…

À son prix habituel de 150€ cette sonnette affiche déjà un excellent rapport qualité prix. Mais quand Amazon décide de baisser son prix de 60€, il devient impossible d’y résister. Pour profiter d’une telle promotion, il vous suffit de vous rendre sur la page d’Amazon, ou d’aller sur le site officiel de ring.

Si vous voulez créer un écosystème complet, vous pouvez même ajouter une caméra intérieure ou un carillon pour 10€ de plus. L’ensemble peut même fonctionner avec un équipement Alexa doté d’un écran.

Le design de la sonnette connectée de l’américain Ring est particulièrement réussi

La crème des sonnettes vidéo connectées

La Video Doorbell Plus de chez Ring, c’est avant tout un design particulièrement reconnaissable, avec son anneau lumineux bleu. Cette sonnette, qui peut faire office de caméra de surveillance, vous permet de savoir qui vient devant chez vous à tout moment du jour e t de la nuit grâce à une résolution de 1536×1536 pixels, et une vision à infrarouge. Les micros et hauts-parleurs permettent d’interagir, notamment avec les livreurs. Le ratio 1:1 vous permet également de voir les colis posés par terre, au pied de votre porte.

L’installation de cette sonnette connectée est un vrai jeu d’enfant grâce à son aspect entièrement sans fil. Pour les plus bricoleurs, il est tout de même possible d’y amener une alimentation électrique, évitant ainsi le problème de recharge de la batterie.

Enfin, l’application dédiée s’avère plutôt pratique et intuitive. Elle permet de surveiller d’un coup d’oeil toutes les caméras de surveillance de la marque. En revanche, pour réellement en profiter, il faut nécessairement passer par un abonnement Ring protection.

Avec Ring, vous pourrez voir en temps réel qui vient sonner chez vous