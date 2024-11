Google Pixel 8a à moins de 400€ : le Black Friday fait du rab chez Boulanger

Vous n’étiez pas devant votre écran, hier, pour profiter des offres du Black Friday ? Ne vous inquiétez pas, certaines offres ont survécu à la nuit, en témoigne le Google Pixel 8a, qui profite d’une remise de 27% chez Boulanger.

On n’assiste pas tous les jours à une promotion de plus de 25% sur l’un des meilleurs smartphones du marché. Au lendemain du Black Friday, Boulanger fait durer le plaisir en faisant passer l’excellent Google Pixel 8a sous la barre symbolique des 400€. À ce tarif, l’hésitation n’est plus permise.

A lire aussi Oubliez les montres connectées : ce concept fou de smartphone veut d’enrouler autour de votre poignet

Tout le savoir-faire de Google dans un smartphone à seulement 399€

Face à l’intense agitation qui règne, dans les magasins comme sur le web, à l’occasion du Black Friday, il est parfois difficile de repérer les vraies bonnes affaires des simples effets d’annonce. Heureusement, Boulanger a décidé de frapper fort, en proposant un prix très abordable pour le tout dernier smartphone de la firme de Mountain View.

Lancé en mai dernier à un tarif de 550€, le Google Pixel 8a perd 100€ en moins de 6 mois, et ce n’est pas pour nous déplaire. Pour acheter votre nouveau smartphone, rendez-vous simplement sur le site de Boulanger, et profitez des 27% de remise.

Si la livraison à domicile est possible, vous pouvez également choisir le retrait dans le magasin de votre choix, ce qui vous épargnera le montant des frais de port.

ACHETEZ le Google Pixel 8a à -28% chez Boulanger

Avec son design iconique, le Google Pixel ne laisse personne indifférent

Toute la technologie Google dans un smartphone volcanique

Positionné comme un smartphone de milieu de gamme, le Google Pixel 8a a de sacrés arguments, qui le placent non loin des smartphones premium. En premier lieu, comment ne pas parler de son capteur principal de 64 mégapixels, qui lui permet de proposer des photos d’excellente qualité ? Le capteur ultra grand-angle n’est pas en reste, et propose des photos tout à fait satisfaisantes.

Côté écran, là encore, Google tape dans le mille avec un écran Oled de 6,1″ qui a la particularité d’être très lumineux. Enfin, au niveau des performances, le Google Pixel 8a ne déçoit pas, même s’il n’est clairement pas pensé pour le gaming. Il affiche tout de même 8 Go de mémoire vive.

Seul regret : si l’autonomie est convenable, elle est loin des références du marché, du fait de sa petite batterie de 4492 mAh. De même, côté recharge, celle-ci ne dépasse pas les 18W.

PROFITEZ DE -27% sur le Google Pixel 8a

Côté OS, le Google Pixel 8a propose l’expérience ultime de Android 14, avec notamment de nombreuses fonctionnalités alliées à l’intelligence artificielle.